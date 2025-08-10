Las casi 40 playas y aguas de Galicia en las que está prohibido bañarse
Según el último registro de Augas de Baño de Galicia de la Xunta, el 90,4% de las aguas analizadas oficialmente, tanto marítimas como continentales, obtuvieron la cualificación de excelente
Lucía Martínez
Galicia es la comunidad autónoma con más playas censadas de todo el país, contando además con un porcentaje mayor de aguas de baño de calidad excelente que el conjunto de España y de la UE.
Según el último registro de Augas de Baño de Galicia elaborado por la Xunta, el 90,4% de las aguas analizadas oficialmente, tanto marítimas como continentales, obtuvieron la cualificación de excelente, mientras que solo el 1% de las analizadas arrojaron una calidad de agua insuficiente.
La vigilancia realizada por la Consellería de Sanidad es importante porque el uso recreativo de las aguas de baño puede tener peligros y riesgos para la salud.
Si bien las enfermedades por bañarse en aguas cuya calidad de baño sea deficiente raramente son graves, el número de personas expuestas puede ser elevado debido a la importante afluencia que registran playas, ríos o lagunas.
A este respecto, te contamos cuáles son las zonas en las que está prohibido bañarse.
Aguas con prohibición permanente de baño
A Coruña
- Arteixo: Ría de Barrañán
- Brión: Río Tambre-Nináns
- Camariñas: Camelle
- Cariño: A Concha-Cariño
- Cee: A Concha-Cee
- A Coruña: O Portiño-A Coruña
- Fene: Barallobre
- Muros: A Virxe do Camiño
- Narón: Río Xuvia-Muíño do Pedroso
- Noia: Testal-Taramancos
- Oleiros: Santa Cruz Porto
- Oza-Cesures: Río Mendo-área recreativa de Reboredo
- Pontedeume: Centroña y Ver
- As Pontes de García Rodríguez: Río Eume
Lugo
- Barreiros: Arealonga dereita-Barreiros y San Bartolo
- Begonte: Río Parga-praia fluvial de Baamonde
- Burela: Penaoural
- A Fonsagrada: Río Lamas-Naraxa
- Guitiriz: Río Parga-Guitiriz
- Monforte de Lemos: Río Cabe-Ribas altas
- A Pobra do Brollón: Rio Saa
- A Pontenova: Río Eo-Pozo da Ola
- Quiroga: Río Soldón
- Ribas de Sil: Río Sil-San Clodio
- Ribeira de Piquín: Río Eo-área recreativa de Chao de Pousadoiro
- Viveiro: Sacido
Ourense
- Allariz: Río Arnoia-Acearrica
- Baltar: Río Limia-O Caneiro
- A Bola: Río Orille-área recreativa da Bola
- A Peroxa: Río Bubal-praia fluvial dos Peares
- Vilardevós: Río Arzoá
Pontevedra
- Arbo: Río Deva-San Xoán, Río Miño-estación y en Río Miño-Sela
- Sanxenxo: Carabuxeira
