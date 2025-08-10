Las casi 40 playas y aguas de Galicia en las que está prohibido bañarse

Galicia es la comunidad autónoma con más playas censadas de todo el país, contando además con un porcentaje mayor de aguas de baño de calidad excelente que el conjunto de España y de la UE.

Según el último registro de Augas de Baño de Galicia elaborado por la Xunta, el 90,4% de las aguas analizadas oficialmente, tanto marítimas como continentales, obtuvieron la cualificación de excelente, mientras que solo el 1% de las analizadas arrojaron una calidad de agua insuficiente.

La vigilancia realizada por la Consellería de Sanidad es importante porque el uso recreativo de las aguas de baño puede tener peligros y riesgos para la salud.

Si bien las enfermedades por bañarse en aguas cuya calidad de baño sea deficiente raramente son graves, el número de personas expuestas puede ser elevado debido a la importante afluencia que registran playas, ríos o lagunas.

A este respecto, te contamos cuáles son las zonas en las que está prohibido bañarse.

Aguas con prohibición permanente de baño

A Coruña

Arteixo : Ría de Barrañán

: Ría de Barrañán Brión : Río Tambre-Nináns

: Río Tambre-Nináns Camariñas : Camelle

: Camelle Cariño : A Concha-Cariño

: A Concha-Cariño Cee : A Concha-Cee

: A Concha-Cee A Coruña : O Portiño-A Coruña

: O Portiño-A Coruña Fene : Barallobre

: Barallobre Muros : A Virxe do Camiño

: A Virxe do Camiño Narón : Río Xuvia-Muíño do Pedroso

: Río Xuvia-Muíño do Pedroso Noia : Testal-Taramancos

: Testal-Taramancos Oleiros : Santa Cruz Porto

: Santa Cruz Porto Oza-Cesures : Río Mendo-área recreativa de Reboredo

: Río Mendo-área recreativa de Reboredo Pontedeume : Centroña y Ver

: Centroña y Ver As Pontes de García Rodríguez: Río Eume

Lugo

Barreiros : Arealonga dereita-Barreiros y San Bartolo

: Arealonga dereita-Barreiros y San Bartolo Begonte : Río Parga-praia fluvial de Baamonde

: Río Parga-praia fluvial de Baamonde Burela : Penaoural

: Penaoural A Fonsagrada : Río Lamas-Naraxa

: Río Lamas-Naraxa Guitiriz : Río Parga-Guitiriz

: Río Parga-Guitiriz Monforte de Lemos : Río Cabe-Ribas altas

: Río Cabe-Ribas altas A Pobra do Brollón : Rio Saa

: Rio Saa A Pontenova : Río Eo-Pozo da Ola

: Río Eo-Pozo da Ola Quiroga : Río Soldón

: Río Soldón Ribas de Sil : Río Sil-San Clodio

: Río Sil-San Clodio Ribeira de Piquín : Río Eo-área recreativa de Chao de Pousadoiro

: Río Eo-área recreativa de Chao de Pousadoiro Viveiro: Sacido

Ourense

Allariz : Río Arnoia-Acearrica

: Río Arnoia-Acearrica Baltar : Río Limia-O Caneiro

: Río Limia-O Caneiro A Bola : Río Orille-área recreativa da Bola

: Río Orille-área recreativa da Bola A Peroxa : Río Bubal-praia fluvial dos Peares

: Río Bubal-praia fluvial dos Peares Vilardevós: Río Arzoá

Pontevedra