La Xunta apoyará con 400.000 euros 79 proyectos promovidos por jóvenes

Impulsar la participación de los jóvenes en proyectos propios destinados a actividades concebidas por ellos mismos y en las que tomen parte activa y directa y con ellos como gestores es el objetivo del programa «Iniciativa Xove», de la Xunta, al que este año la Administración gallega va a destinar cerca de 400.000 euros para la puesta en marcha de 79 proyectos.

El Diario Oficial de Galicia ha publicado la resolución de las subvenciones del programa y los apoyados son 69 las iniciativas promovidas por asociaciones juveniles y 10 de grupos informales, todas ellas lideradas por chicos y chicas de entre 18 y 30 años.

El programa, promovido por la Consellería de Cultura, lleva realizándose desde 2010. Desde ese año, según explica la Xunta en un comunicado, se han financiado más de 1.840 proyectos impulsados por los jóvenes, con una inversión de 7,5 millones de euros.

Cultura informa de que, como novedades de este año, se le da una «especial» valoración a las iniciativas que tengan «una vocación de permanencia en el tiempo de cara a favorecer la empleabilidad, el emprendimiento y el cooperativismo».

Las áreas de actuación de los proyectos beneficiarios van desde la promoción de hábitos saludables y prevención de conductas de riesgo o violentas entre la población juvenil a la sensibilización y lucha contra cualquiera forma de discriminación, en especial contra la violencia de género, pasando por el fomento de la inclusión social y laboral y de la accesibilidad de la juventud perteneciente a colectivos vulnerables. Asimismo, menciona el comunicado de la Xunta, se incluyen propuestas que hacen hincapié en la promoción de sectores emergentes vinculados con las tecnologías de la información y la comunicación.