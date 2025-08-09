Tres detenidos en Galicia tras caer una red que estafó 7 millones a particulares

La Policía Nacional desarticuló, en las ciudades de A Coruña y Madrid, un entramado empresarial que, presuntamente, defraudó más de 7.000.000 de euros a pequeños inversores particulares entre los años 2022 y 2024. En la operación resultaron detenidas seis personas, entre ellas un ciudadano de Carballo y dos de Malpica de Bergantiños. Estos captaban fondos bajo un modelo de inversión fraudulento de micromecenazgo a través de restaurantes y viviendas de alquiler vacacional.

Por el momento, los agentes han detectado un total de 63 víctimas, si bien calculan que la cifra de afectados podría superar las 800. Además, acreditaron que la estructura criminal habría defraudado a la Tesorería General de la Seguridad Social más de un millón de euros.

Las investigaciones, iniciadas en el año 2024 por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), revelaron que los responsables del grupo captaban fondos de pequeños inversores a través de anuncios en redes sociales y en los propios locales, prometiendo altas rentabilidades por su participación en negocios. No obstante, los beneficios prometidos rara vez llegaban a materializarse, y las víctimas eran recolocadas en proyectos distintos o recibían continuas evasivas. Para reforzar la confianza, se presentaba a los inversores un modelo de negocio falseado, con métricas manipuladas y proyecciones alejadas de la realidad.

La operativa incluía el movimiento constante de fondos entre más de 40 cuentas bancarias para complicar su trazabilidad, siendo el capital finalmente desviado a gastos personales del principal investigado. En total, se practicaron tres registros en la ciudad de A Coruña, en los que se intervino documentación relevante para la investigación, varios teléfonos móviles, un ordenador portátil y un turismo. Asimismo, se bloquearon doce cuentas bancarias y un inmueble valorado en 60.000 euros.