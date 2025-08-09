El precio de la leche vuelve a bajar y Galicia sigue a la cola

El precio que se paga a ganaderos gallegos por su leche volvió a bajar en el mes de junio y Galicia continúa a la cola de la España peninsular a pesar de ser una de las grandes productoras del país. Concretamente, el precio del litro de leche ha pasado de los 48,8 céntimos que se pagaban en mayo a 48,4 en el mes de junio .

Asimismo, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, actualmente en la comunidad se paga el litro de leche 1,2 céntimos por debajo de la media nacional, de 49,6 céntimos. De hecho, los 48,4 céntimos actuales se quedan lejos de los precios de otras comunidades del norte, como los 52,9 céntimos de País Vasco o los 51,7 céntimos de Asturias, a pesar de que la producción gallega supone el 41% del total del país.

Por otro lado, en Galicia también bajaron los productores con entregas, situándose en los 5.105 —esto es, 130 menos que en mayo—, y también las toneladas entregadas, que se recortaron a 258.114, unas 13.000 menos que el mes anterior.