Continúan las labores de extinción en Chandrexa, el mayor fuego del verano

El fuego declarado en el municipio de Chandrexa de Queixa, en pleno Macizo Central, continúa activo desde la tarde del viernes y se ha convertido ya en el incendio forestal de mayor extensión de este verano en Galicia. Según la última actualización de la Consellería de Medio Rural, a las 20.00 horas las llamas habían afectado ya a 700 hectáreas de monte raso, en una zona de alta montaña y de alto valor ambiental porque se encuentra dentro de un espacio natural protegido y catalogado como Red Natura..

El incendio comenzó a las 15.51 horas del viernes en la parroquia de Requeixo y desde entonces ha generado una enorme columna de humo visible desde varios puntos de la provincia. En su extinción trabajan medios de la Consellería do Medio Rural, con la participación destacada de las brigadas BRIF de Laza y Tabuyo, así como medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Durante las tareas de extinción de la primera jornada, uno de los 16 integrantes de la BRIF de Laza resultó herido por un golpe de calor. El trabajador fue evacuado en helicóptero hasta su base en Laza y desde allí trasladado a un centro sanitario, pero ayer ya estaba recuperado.

El operativo movilizado es amplio: 9 técnicos, 26 agentes, 40 brigadas, 19 motobombas, 6 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 10 helicópteros y 10 aviones, además de la brigada de apoyo del Gobierno central.

La fauna tampoco es ajena a los incendios. / Brais Lorenzo

Con las 700 hectáreas afectadas, el incendio de Chandrexa supera al registrado la semana pasada en Vilardevós, que calcinó 578 hectáreas y obligó a activar el nivel 2 de alerta por la cercanía de las llamas a zonas habitadas. Precisamente este incendio fue extinguido el viernes, apenas tres horas antes de que comenzase a arder Chandrexa de Queixa en un nuevo golpe al Macizo Central que coincide con la prolongada ola de calor, que complica los trabajos de extinción y eleva el riesgo de nuevos fuegos en la provincia, donde gran parte de los concellos permanecen hoy en alerta roja por las altas temperaturas.

«Fue provocado»

Pese a todo, a última hora del día, el regidor municipal de Chandrexa, Francisco Rodríguez, se mostraba optimista, dentro de lo posible, «está mucho mejor que el viernes, no podemos hablar de controlado , es evidente, pero sí se acerca más a esa sensación, es lo que transmite al verlo», aseguraba.

Aunque con cautela, «eso no quiere decir que no tengamos algún sitio que pueda ser que arranque de nuevo, porque somos conscientes de que este no es un incendio de apagar hoy y que mañana no quede nada. Sabemos que es candidato a reproducirse con facilidad porque estamos en zona de mucho viento», esgrimía con pragmatismo antes de lanzar un reproche contundente, «yo no me voy a andar con rodeos, lo tengo muy claro: fue intencionado, provocado. Lo pienso así, así lo manifiesto y así lo voy a mantener», decía Rodríguez, alcalde del concello desde hace más de tres décadas.

Para el regidor no cabe duda, «hubo cuatro focos simultáneos, al mismo tiempo, en zonas próximas, pero distintas, en una zona de fincas», expone. el alcalde que reconoce que, tras tantos años de dedicación en el mismo municipio, esta no es su primera experiencia con el fuego, pero « sigue siendo una desgracia. Cada uno de los incendios que se producen en cualquier zona son una desgracia. Aquí, además, afecta a una zona natural de turismo de montaña muy importante para Chandrexa», lamenta.

A diferencia de en el incendio de Vilardevós, aquí la población no corre riesgo, algo que celebra el alcalde, pero, de nuevo, sin algarabía, «la población tiene la suerte de poder estar tranquila porque el incendio es en el Macizo Central, con lo que los pueblos están mucho más abajo, no hay problema para ninguno; pero estamos tranquilos porque fue a más de 1.600 metros de altitud, pero podría haber sido en el valle, en un pueblo, y nos hubiese creado aún más problemas», expone.

Rodríguez recuerda que su concello y esta zona en concreto «es una zona difícil de controlar porque es orográficamente complicada, con mucha altitud, muchas pendientes hacia el río y a la extinción tampoco se lo pone fácil ni el viento, porque estamos en la sierra, ni la temperatura, porque a pesar de eso estamos en ola de calor y hemos tenido 35 grados».

Por ello valora que las brigadas «aquí tienen muy difícil hacer su trabajo, así que estamos muy agradecidos por el despliegue. Quiero agradecerles a todas las administraciones los medios que aportaron, especialmente a la Consellería de Medio Rural, porque la colaboración ha sido excelente», dice.