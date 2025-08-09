El cambio climático mermará un 8,5% los recursos hídricos de Galicia en catorce años

El paisaje de la Galicia de los mil ríos está cambiando y el agua empieza a ser un bien codiciado. Las alertas por sequía son ya una constante cuando llega la época estival. Y este panorama será cada vez más negro de aquí en adelante. La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha empeorado sus previsiones sobre el impacto del cambio climático en los recursos hídricos de esta cuenca. Si en el periodo 2009-2021 calculaba que perdería un 3 por ciento del agua, en el plan hidrológico 2015-2021 aumentaba este porcentaje al 5 por ciento y ahora, en el documento de su cuarto ciclo de planificación hidrológica 2028-2033 eleva ya la cifra al 8,5 por ciento de cara al horizonte de 2039. Esta merma de recursos hídricos se debe a que prevé menos precipitaciones, una mayor evaporación del agua por la subida media de las temperaturas y un descenso de las reservas de los acuíferos. El resultado: «la tónica general será de una mayor frecuencia de sequías conforme avanza el siglo XXI».

Estos pronósticos se refieren a la cuenca del Miño Sil, que se extiende mayoritariamente por territorio gallego (un 77 por ciento) pero también abarca una parte de Castilla y León (23 por ciento) y una mínima zona de Asturias. En la comunidad gallega entran dentro de esta cuenta la mayor parte de Lugo y Ourense y el sur de Pontevedra. El resto está ocupado por la demarcación Galicia-Costa, que depende de la Xunta, y que en sus planes hidrológicos mantiene una previsión de reducción de sus recursos hídricos que coincide con el Miño-Sil: un 8,5 por ciento menos de cara a 2039.

El documento de planificación hidrológica de la cuenca Miño-Sil que se encuentra en exposición pública recoge las medidas y actuaciones que marcarán la hoja de ruta de la Confederación Hidrográfica, dependiente del Gobierno, hasta 2033 y para ello analiza, entre otros aspectos, el impacto que tendrá el cambio climático en sus recursos hídricos. La conclusión es que Galicia debe prepararse para afrontar cada vez más periodos de sequía.

Menos lluvias

Según explica, las proyecciones climáticas apuntan «siempre» a un descenso de las precipitaciones, aunque esta reducción varía según se contemple un escenario más pesimista o menos. En el peor de los casos las lluvias podrían reducirse un 18 por ciento para el periodo 2070-2100.

Pero además con el previsible incremento de temperaturas el agua de ríos y embalses tiende a evaporarse con más facilidad. La Confederación Hidrográfica calcula que en el escenario más negativo podría evaporarse un 17 por ciento más de agua de cara a 2070. A esto se sumará una menor humedad del suelo.

Y podrían peligrar incluso las reservas de agua del subsuelo. El documento hidrológico analiza la recarga subterránea que se refiere a la cantidad de agua superficial que se infiltra o que no es capaz de retener el suelo y llega a los acuíferos aumentando el volumen de agua almacenada. «Habrá una clara tendencia a la disminución de los recursos subterráneos disponibles», señala el documento de la Confederación Hidrográfica, que apunta hasta una merma del 25 por ciento en el peor de los escenarios.