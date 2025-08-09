Arrancan los trabajos para construir la planta de reciclaje textil

Los trabajos previos para la construcción y gestión de la futura planta pública de clasificación de residuos textiles de Cerceda (A Coruña), se han iniciado. Según informó ayer la Xunta, se están acometiendo ya los primeros movimientos de tierras en la parcela que albergará las futuras instalaciones dentro de Sogama y que supondrán una inversión de 22,4 millones de euros, 10,2 de ellos europeos.

Desde la Administración explican en un comunicado que las nuevas instalaciones ocuparán una superficie de 8.000 metros cuadrados y contarán con una capacidad inicial para tratar 3.000 toneladas por año, que podría ampliarse hasta llegar la 24.000. Cuenta con que la planta pueda estar operativa en junio del próximo año.

Según la Xunta, la primera fase de la que será «la primera planta pública de este tipo en Galicia» permitirá crear 16 puestos de trabajo directos, que podrían casi duplicarse, cubriéndose «preferentemente» por personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

Los desechos recibidos se preclasificarán para separar las piezas en buen estado para su reutilización. Las restantes atravesarán un proceso de selección y los tejidos resultantes se prensarán y se enviarán a los centros recicladores para su transformación en fibra textil reciclada, entre otros usos. Lo que no pueda ser reciclado será valorizado energéticamente.