Casi 50.000 hogares gallegos se han beneficiado del Ingreso Mínimo Vital

Desde su puesta en marcha en 2020, cerca de 50.000 hogares gallegos se han beneficiado del Ingreso Mínimo Vital (IMV), según informó ayer la Delegación del Gobierno en Galicia. Concretamente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dedicado en estos cinco años más de 733 millones de euros a esta materia, una cifra que asciende hasta los 16.204 millones a nivel nacional. Cada mes, el Gobierno central destina a la comunidad 19 millones de euros.

En total, en Galicia hoy en día se están abonando 33.987 prestaciones de IMV al mes, que benefician a 91.826 personas, arrojando una media de 2,7 miembros por unidad familiar. Cada una de estas familias cobra mensualmente unos 516,31 euros, por lo que la cuantía media mensual por beneficiario se sitúa en 191,05 euros, más de 20 euros por encima de la media nacional. Asimismo, del número total de beneficiarios en estos cinco años (132.611), 53.354 fueron menores de edad; y la mayoría, mujeres: 73.164 frente a 59.434 hombres.

Por provincias, en A Coruña es donde más gente se ha beneficiado del IMV este último lustro: llegó a 20.411 hogares y a 51.308 personas, que en total recibieron 326 millones de euros. La segunda provincia con más expedientes aprobados desde 2020 fue Pontevedra, donde el Gobierno central invirtió algo más de 210 millones de euros en 16.400 hogares y 46.122 personas.

Finalmente, tanto Lugo como Ourense arrojan datos muy similares. En la primera, 6.390 hogares, compuestos por 17.706 personas, recibieron un total de 97,4 millones de euros. En la segunda, esta cifra fue ligeramente superior: 99,6 millones de euros, de los que se beneficiaron 6.688 hogares y 17.475 personas.