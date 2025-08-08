La Xunta emite 127 autorizaciones en su primer mes con competencias en costas

Hace un mes que el Ejecutivo gallego asumió los medios, servicios y funciones de gestión de los 1.500 kilómetros de litoral. A lo largo de los últimos 31 días, la Xunta emitió un total de 127 títulos habilitantes de usos y ocupaciones en la costa, que permitieron la celebración de actividades culturales o deportivas en las playas y su entorno, como campamentos, campeonatos deportivos, fiestas populares, procesiones marítimas como la de la Virgen del Carmen y festivales de música.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, detalló que, de las autorizaciones, 75 fueron en zonas de servidumbre de protección, mientras que las 52 restantes se hicieron efectivas en espacios de dominio público marítimo-terrestre. De estas últimas, en palabras de Vázquez, una cuarentena se correspondieron a expedientes que el Gobierno central remitió a la comunidad y que estaban pendientes de resolver.

La mayoría fueron en la provincia de Pontevedra, con 87, mientras que A Coruña sumó 30 y Lugo, un total de 10.

«Están funcionando a pleno rendimiento los servicios de temporada situados en la costa, a pie de playa, como los chiringuitos o los negocios de alquiler de embarcaciones a pedales», señaló durante una visita a un campamento deportivo municipal de la localidad coruñesa de Miño, una de las actividades que recibió autorización para ocupar el dominio público marítimo-terrestre.