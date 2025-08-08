El riesgo del tráfico en los cascos urbanos: 265 muertos en una década

A la par que ha crecido el tráfico en las ciudades, se ha intensificado la convivencia entre vehículos, peatones, ciclistas, motoristas y, en los últimos años, usuarios de patinetes eléctricos. Aunque los cascos urbanos deberían ofrecer una mayor seguridad, entre pasos de cebra, semáforos y carriles bici un total de 265 personas fallecieron en la última década en accidentes de tráfico en zonas urbanas de Galicia, 30 de ellos el año pasado. Así lo recoge el balance des siniestralidad en el ámbito urbano presentado ayer por el director general de Tráfico, Pere Navarro.

En las ciudades y villas, es cuestión de segundos que un despiste o una imprudencia deriven en un atropello, una colisión o una caída. En la mayoría de los casos, el siniestro se salda con el usuario herido, pero a escasos metros de casa también se corre el riesgo de quedarse en el asfalto. Los 265 fallecidos en zona urbana en el periodo 2015-2024 en Galicia ya representan un tercio las víctimas mortales que se registraron en esos diez años en carreteras secundarias, autopistas y autovías (un total de 883) y suponen ya una cuarta parte del total de muertos en siniestros viarios.

Aunque en 2024 la siniestralidad mortal urbana descendió en Galicia un 6%, al pasar de 32 a 20 víctimas —el mismo porcentaje que en el conjunto nacional, que de 518 fallecidos en ciudad en 2023 se pasó a 488—, el balance de la comunidad gallega es uno de los peores desde que hay registros, solo superado por los 32 fallecidos en zona urbana en 2017 y 2023.

El foco está puesto sobre los usuarios vulnerables, que representan casi el 80% de los fallecidos en vías urbanas. Los peatones fueron los más afectados, con 206 víctimas mortales el año pasado a nivel nacional (42% del total), seguidos de los motoristas (28%), ciclistas (5%) y vehículos de movilidad personal (3%). En contraste, el 16% de los fallecidos en ciudad viajaban en turismos, lo que «pone de manifiesto la desprotección de quienes se desplazan sin carrocería en entornos urbanos cada vez más complejos y compartidos», recoge el informe.

Además, el 28% de los muertos en vías urbanas no llevaban los accesorios de seguridad obligatorios, como casco y cinturón, dos puntos por encima del porcentaje de 2023.