INCENDIOS EN GALICIA

Incendios forestales en Galicia, en directo | El fuego de A Fonsagrada, el único que queda activo, arrasa 120 hectáreas

Las altas temperaturas y el nordés siguen creando las condiciones para que los fuegos se extiendan con gran facilidad

Un incendio cerca la A-52 a su paso por As Neves / @AT_Brif

Galicia mantiene activos dos incendios, en Forcarei y O Saviñao, y este jueves a última hora ha quedado controlado el fuego de A Fonsagrada, que quemó 120 hectáreas. Además, poco antes de las 19.00 horas, quedó bajo control el fuego registrado en Salceda de Caselas (parroquia de A Picoña) con una superficie arrasada de 80 hectáreas. El de As Neves (parroquia de San Pedro de Batalláns), que afectó al tráfico en la concurrida autovía A-52, fue estabilizado a las 11.17 h después de haber calcinado más de 50 hectáreas.

