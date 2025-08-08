Incendios forestales en Galicia, en directo | El fuego de A Fonsagrada, el único que queda activo, arrasa 120 hectáreas

Resumen de la situación de los incendios forestales a las 8:30 de este viernes

Lugo

Activo A Fonsagrada-Monteseiro

El incendio forestal en el municipio lucense de A Fonsagrada, parroquia de Monteseiro, que comenzó a las 15:30 h del martes y que, según las últimas estimaciones, afecta a unas 120 hectáreas, continúa activo. Hasta la fecha, se han movilizado 6 técnicos, 37 agentes, 47 brigadas, 51 motobombas, 3 palas, 7 helicópteros y 8 aeronaves para extinguirlo.

Controlado A Fonsagrada-Cereixido

El incendio registrado en este mismo municipio de A Fonsagrada, parroquia de Cereixido, que, según las últimas estimaciones provisionales, afecta a unas 20 hectáreas, se encuentra controlado desde las 21:30 h de ayer jueves. Este incendio comenzó el miércoles a las 13:07 h. Hasta la fecha, se han movilizado 2 técnicos, 11 agentes, 17 brigadas, 17 motobombas, 3 palas, 5 helicópteros y 5 aviones para extinguirlo.

Ourense

Controlado Vilardevós-Terroso

El incendio en el municipio ourensano de Vilardevós, parroquia de Terroso, que según las últimas estimaciones afecta a una superficie de unas 570 hectáreas, se mantiene bajo control desde las 21:47 h del lunes. Fue necesario decretar la Situación 2 en este incendio debido a su proximidad a núcleos de población, una situación operativa de emergencia que se desactivó a las 22:15 h del domingo.

El incendio se inició a las 23:04 h. El viernes pasado se movilizaron 12 técnicos, 68 agentes, 98 brigadas, 64 motobombas, 3 unidades de apoyo técnico, 6 palas, 12 helicópteros y 12 aeronaves para extinguirlo. Además, personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME) también participó en las labores de extinción.

Pontevedra

Controlado As Neves-San Pedro de Batalláns

Desde las 22:01 h de ayer, se ha controlado el incendio forestal en el municipio pontevedrés de As Neves, parroquia de San Pedro de Batalláns. Debido a la proximidad a viviendas, fue necesario decretar la Situación 2 como medida preventiva, una situación operativa de emergencia que ya ha sido desactivada.

El incendio se inició a las 16:41 h del miércoles y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de más de 50 hectáreas. Para extinguirlo, se han movilizado hasta el momento 6 técnicos, 14 agentes, 23 brigadas, 17 motobombas, 4 palas, 3 unidades de apoyo técnico, 6 helicópteros y 2 aviones.

Salceda de Caselas-A Picoña controlado

A las 18:58 h de ayer, se controló el incendio en el municipio pontevedrés de Salceda de Caselas, parroquia de A Picoña, que, según las últimas estimaciones provisionales, afecta a unas 80 hectáreas. El incendio se inició a las 16:17 h del miércoles y fue necesario decretar la Situación 2 como medida preventiva debido a la proximidad del incendio a la localidad de Pedrapinta, una situación operativa de emergencia que ya ha sido desactivada.

Para extinguirlo, se han movilizado hasta el momento 3 técnicos, 13 agentes, 23 brigadas, 16 motobombas, 2 palas, 4 helicópteros y 2 aviones. Además, también participaron en las efectivas labores de extinción de la Unidad Militar de Emergencias (UME).