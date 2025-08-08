En Directo
INCENDIOS EN GALICIA
Incendios forestales en Galicia, en directo | El fuego de A Fonsagrada, el único que queda activo, arrasa 120 hectáreas
Las altas temperaturas y el nordés siguen creando las condiciones para que los fuegos se extiendan con gran facilidad
Galicia mantiene activos dos incendios, en Forcarei y O Saviñao, y este jueves a última hora ha quedado controlado el fuego de A Fonsagrada, que quemó 120 hectáreas. Además, poco antes de las 19.00 horas, quedó bajo control el fuego registrado en Salceda de Caselas (parroquia de A Picoña) con una superficie arrasada de 80 hectáreas. El de As Neves (parroquia de San Pedro de Batalláns), que afectó al tráfico en la concurrida autovía A-52, fue estabilizado a las 11.17 h después de haber calcinado más de 50 hectáreas.
Resumen de la situación de los incendios forestales a las 8:30 de este viernes
Lugo
Activo A Fonsagrada-Monteseiro
El incendio forestal en el municipio lucense de A Fonsagrada, parroquia de Monteseiro, que comenzó a las 15:30 h del martes y que, según las últimas estimaciones, afecta a unas 120 hectáreas, continúa activo. Hasta la fecha, se han movilizado 6 técnicos, 37 agentes, 47 brigadas, 51 motobombas, 3 palas, 7 helicópteros y 8 aeronaves para extinguirlo.
Controlado A Fonsagrada-Cereixido
El incendio registrado en este mismo municipio de A Fonsagrada, parroquia de Cereixido, que, según las últimas estimaciones provisionales, afecta a unas 20 hectáreas, se encuentra controlado desde las 21:30 h de ayer jueves. Este incendio comenzó el miércoles a las 13:07 h. Hasta la fecha, se han movilizado 2 técnicos, 11 agentes, 17 brigadas, 17 motobombas, 3 palas, 5 helicópteros y 5 aviones para extinguirlo.
Ourense
Controlado Vilardevós-Terroso
El incendio en el municipio ourensano de Vilardevós, parroquia de Terroso, que según las últimas estimaciones afecta a una superficie de unas 570 hectáreas, se mantiene bajo control desde las 21:47 h del lunes. Fue necesario decretar la Situación 2 en este incendio debido a su proximidad a núcleos de población, una situación operativa de emergencia que se desactivó a las 22:15 h del domingo.
El incendio se inició a las 23:04 h. El viernes pasado se movilizaron 12 técnicos, 68 agentes, 98 brigadas, 64 motobombas, 3 unidades de apoyo técnico, 6 palas, 12 helicópteros y 12 aeronaves para extinguirlo. Además, personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME) también participó en las labores de extinción.
Pontevedra
Controlado As Neves-San Pedro de Batalláns
Desde las 22:01 h de ayer, se ha controlado el incendio forestal en el municipio pontevedrés de As Neves, parroquia de San Pedro de Batalláns. Debido a la proximidad a viviendas, fue necesario decretar la Situación 2 como medida preventiva, una situación operativa de emergencia que ya ha sido desactivada.
El incendio se inició a las 16:41 h del miércoles y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de más de 50 hectáreas. Para extinguirlo, se han movilizado hasta el momento 6 técnicos, 14 agentes, 23 brigadas, 17 motobombas, 4 palas, 3 unidades de apoyo técnico, 6 helicópteros y 2 aviones.
Salceda de Caselas-A Picoña controlado
A las 18:58 h de ayer, se controló el incendio en el municipio pontevedrés de Salceda de Caselas, parroquia de A Picoña, que, según las últimas estimaciones provisionales, afecta a unas 80 hectáreas. El incendio se inició a las 16:17 h del miércoles y fue necesario decretar la Situación 2 como medida preventiva debido a la proximidad del incendio a la localidad de Pedrapinta, una situación operativa de emergencia que ya ha sido desactivada.
Para extinguirlo, se han movilizado hasta el momento 3 técnicos, 13 agentes, 23 brigadas, 16 motobombas, 2 palas, 4 helicópteros y 2 aviones. Además, también participaron en las efectivas labores de extinción de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Sigue activo el incendio de A Fonsagrada, que ha quemado 120 hectáreas
Galicia ha amanecido este miércoles con una situación más tranquila en los montes. En estos momentos, solo hay un incendio activo de más de 20 hectáreas, el de la parroquia de Monteseiro, en A Fonsagrada. Ha quemado hasta ahora 120 hectáreas, una estimación que lleva estancada más de 24 horas.
Europa Press
Activos incendios en Forcarei y O Saviñao y controlado el fuego de A Fonsagrada que quemó 120 hectáreas
Varios fuegos se encuentran activos esta tarde de jueves en Galicia, con dos nuevos en los municipios de Forcarei (Pontevedra) y O Saviñao (Lugo). Además, pasadas las 21.45 horas de este jueves se ha controlado el incendio de A Fonsagrada (Lugo) que ha arrasado a 120 hectáreas en Monteseiro, iniciado el martes.
El incendio de O Saviñao se declaró a las 18.39 horas de este jueves. Fuentes de la Consellería do Medio Rural informan a Europa Press que quema siete hectáreas en la parroquia de Piñeiró, según la información provisional. Entre otros medios, participan seis aviones y tres helicópteros.
Por su parte, el fuego de Forcarei está activo desde las 19.41 horas en la parroquia de Millarada. Participan cuatro helicópteros y dos aviones. Medio Rural todavía no tiene estimación de superficie quemada.
Asimismo, ha sido controlado pasadas las 22.15 horas de este jueves el incendio en la parroquia de San Pedro de Batalláns, originado a las 14.41 horas del miércoles en el municipio As Neves (Pontevedra).
Mientras, está estabilizado desde las 16.57 horas -todavía sin controlar- un incendio forestal en Coirós (A Coruña) que calcina cuatro hectáreas en la parroquia de Santa María de Ois. Ayudan seis helicópteros y cuatro aviones, entre otros.
Esta tarde también se han declarado dos conatos en Santiago, parroquia de Vidán, controlado a las 18.38 horas después de quemar 0,2 hectáreas, así como en Porto do Son, parroquia de Miñortos, estabilizado desde las 18,20 horas (0,25 hectáreas).
EFE
Estabilizados o controlados todos los fuegos de Galicia salvo uno en A Fonsagrada
Los medios de extinción han logrado estabilizar o controlar los incendios de más de 20 hectáreas que afectan a Galicia salvo uno de los dos de A Fonsagrada, en Lugo.
Esa evolución en los trabajos de extinción ha permitido la desactivación de la situación 2 de emergencia en los fuegos de las localidades pontevedresas de As Neves y Salceda de Caselas.
Así lo detalla la Consellería do Medio Rural, que ya había informado de que están extinguidos los fuegos de Mondariz-Riofrío (19,32 hectáreas) y Ponteceso-A Graña (81,53 hectáreas).
Minutos antes de las 19.00 horas quedó controlado el incendio que se ha registrado en Salceda de Caselas, parroquia de A Picoña, que según las últimas estimaciones provisionales afecta a alrededor de 80 hectáreas.
Para su extinción se han movilizado hasta el momento 3 técnicos, 13 agentes, 21 brigadas, 13 motobombas, 2 palas, 4 helicópteros y 2 aviones, y también participaron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Está estabilizado, desde las 11.17 horas, otro fuego en la provincia de Pontevedra, el de As Neves, parroquia de San Pedro de Batalláns, que el miércoles afectó a la circulación de la autovía A-52 y en el que también intervino la UME con 70 efectivos y 75 vehículos. Afecta a una superficie de más de 50 hectáreas.
Además, está estabilizado, desde las 13.34 horas, otro incendio forestal en el municipio coruñés de As Pontes de García Rodríguez, parroquia de O Freixo, que según las últimas estimaciones ronda las 20 hectáreas.
Están controlados tres incendios en la Costa da Morte, al oeste de la provincia de A Coruña: Camariñas-Xaviña, con una superficie afectada de 50 hectáreas; Ponteceso-Corme Aldea, con 60 hectáreas, y Ponteceso-Brantuas, con 200 hectáreas, así como el de Vilardevós-Terroso, en Ourense, con 570 hectáreas.
En A Fonsagrada (Lugo), se ha estabilizado a las 09.41 horas el de Cereixido (20 hectáreas) y sigue activo el de Monteseiro (120 hectáreas).
L. G.
El incendiario de Canibelos queda en libertad con medidas cautelares
El vecino de Canibelos detenido este miércoles como presunto autor de varios incendios forestales en el nucleo residencial de la parroquia de Velle pasó este jueves a disposición del juzgado número 1 de Ourense, que se encontraba en funciones de guardia.
Tras la declaración, el hombre, investigado por incendio en grado de tentativa, quedó en libertad con la obligación de comparecer semanalmente ante el tribunal.
Estabilizado el incendio de Salceda de Caselas que obligó a decretar ayer la sitaución 2
Los medios de extinción han logrado estabilizar el incendio de Salceda de Caselas, donde horas antes se había desactivado la situación 2 de emergencia por la proximidad del fuego al núcleo de población de Pedrapinta.
Justo al mediodía quedó estabilizado el fuego que se ha registrado en la parroquia de A Picoña del municipio pontevedrés, que según las últimas estimaciones provisionales afecta a alrededor de 80 hectáreas.
Para su extinción se han movilizado hasta el momento 3 técnicos, 12 agentes, 18 brigadas, 12 motobombas, 2 palas, 4 helicópteros y 2 aviones, y también han sido movilizados efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
El nivel 2 también se ha desactivado en otro fuego en la provincia de Pontevedra, el de As Neves, parroquia de San Pedro de Batalláns, estabilizado desde las 11.17 horas. Ese fuego afectó el miércoles a la circulación de la autovía A-52 y en el que también intervino la UME con 70 efectivos y 75 vehículos. Afecta a una superficie de más de 50 hectáreas.
Además, se ha estabilizado a las 13.34 horas otro incendio forestal en el municipio coruñés de As Pontes, parroquia de O Freixo, que según las últimas estimaciones ronda las 20 hectáreas.
Están controlados tres incendios en la Costa da Morte, al oeste de la provincia de A Coruña: Camariñas-Xaviña, con una superficie afectada de 60 hectáreas; Ponteceso-Corme Aldea, con 60 hectáreas, y Ponteceso-Brantuas, con 200 hectáreas, así como el de Vilardevós-Terroso, en Ourense, con 570 hectáreas.
En A Fonsagrada (Lugo), se ha estabilizado a las 09.41 horas el de Cereixido (20 hectáreas) y sigue activo el de Monteseiro (120 hectáreas). ´
Un solo incendio activo en Galicia, el de A Fonsagrada
En la última parte de la mañana han quedado estabilizados otros dos incendios en Galicia, el de Salceda de Caselas y el de As Pontes. Ahora mismo solo queda activo el foco de A Fonsagrada, iniciado en Monteseiro.
La Xunta celebra la mejoría en la evolución de los incendios forestales en una semana «compleja»
La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha informado de que los incendios de As Neves y Salceda de Caselas, en Pontevedra, y A Fonsagrada, en Lugo, van a «mejor», después de una semana «compleja» en las cuatro provincias gallegas.
«Llevamos una semana compleja: desde el fin de semana en Ourense; después, en A Coruña, en Ponteceso, Camariñas y Muxía, con muchos fuegos en esa zona, y ayer el foco pasaba a Pontevedra, con los que se originaron en As Neves y Salceda de Caselas», ha expuesto la responsable autonómica, en declaraciones a los medios durante una visita a la granja de razas autóctonas de la finca Armariz, en Nogueira de Ramuín (Ourense). Meaño también fue otro de los puntos más afectados, con alrededor de 100 hectáreas arrasadas en los diferentes focos de la semana pasada.
En cuanto a los originados en Pontevedra, que ya han sido estabilizados, Gómez ha apuntado que están «mucho mejor» que en la noche del miércoles. El de Salceda de Caselas, en la parroquia de A Picoña, ha calcinado 80 hectáreas, mientras que el de San Pedro de Batalláns, en As Neves, afecta alrededor de 50.
Lo mismo ha señalado Gómez en el caso de Fonsagrada: «Están perimetrados. Están trabajados en su extinción, pero están en mucho mejor situación». El de la parroquia de Cereixido (20 hectáreas) --el segundo en iniciarse-- ya ha sido estabilizado. Por otro lado, permanece activo el fuego originado a las 15.30 horas del martes en la parroquia de Monteseiro (120 hectáreas).
Estabilizado el incendio de As Neves y desactivado el nivel 2 en Salceda de Caselas
Mejora la situación de los dos incendios que la tarde de ayer pusieron en riesgo viviendas en el sur de Pontevedra. El de As Neves pasa a estar estabilizado, después de que a primera hora se desactivase la situación 2, mientras que el de Salceda de Caselas sigue activo, pero también se ha suprimido ese mismo nivel de alerta.
La Xunta mantiene las mismas estimaciones de superficie afectada: 50 hectáreas en As Neves y 80 en Salceda. Además, también pasa a estabilizado el segundo foco de A Fonsagrada, en el de Cereixido, con unas 20 hectáreas afectadas.
Así pues, en estos momentos solo se mantienen tres incendios activos de más de 20 hectáreas: el de Monteseiro, en A Fonsagrada, con 120 hectáreas, el de Salceda, con 80 ha, y el de As Pontes, con 20 ha.
El presunto incendiario de Ourense pasará previsiblemente hoy a disposición judicial
El joven de 28 años detenido como presunto autor de varios incendios en el municipio de Ourense pasará previsiblemente este jueves a disposición judicial, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Su caso lo lleva el Juzgado de Instrucción 1 de Ourense, ante el que tendrá que comparecer después de haber sido detenido por la Policía Nacional.
Fueron agentes ambientales de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO), dependiente de la Consellería de Medio Rural de la Xunta, y del Distrito Forestal XII Miño-Arnoia quienes le identificaron por prender varios fuegos en el lugar de Canibelos, en la parroquia de Velle, dentro del ayuntamiento de Ourense.
Después de haber detectado una actividad incendiaria anómala en la zona, se abrió una investigación que permitió dar con el presunto pirómano cuando provocaba de forma intencionada un nuevo incendio forestal en la zona.
El operativo especial de vigilancia contó con el apoyo de un helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía y varios drones de la UIFO.
Este último cuerpo que investiga incendios forestales busca identificar a los presuntos autores de otros fuegos que se registraron en los últimos días en Galicia y que se consideran intencionados.
