Los centros de salud derivarán a personas con soledad no deseada a terapias grupales

Un total de veinte concellos gallegos implantarán un proyecto piloto para combatir la soledad no deseada. Los centros de salud de estos municipios detectarán a las personas que puedan estar en esta situación y las derivarán a grupos de apoyo coordinados por educadores sociales que realizarán actividades de bienestar emocional y fomentarán las relaciones vecinales y el acompañamiento de quienes se sientan solos. La Consellería de Sanidade suscribió ayer un convenio con el Colegio de Educadores de Galicia para poner en marcha este programa, denominado Aloumiños.

Para llevar a cabo esta iniciativa la Xunta invertirá 127.000 euros. «Sanidade impulsa este proyecto a través de la promoción de hábitos y entornos saludables, creando espacios de bienestar para toda la población, buscando entre otros beneficios el aumento de la calidad de vida y el bienestar asociado a las relaciones interpersonales y el apoyo social, así como la disminución de los sentimientos de soledad y la mejor adherencia a los tratamientos y una menor frecuentación de los servicios sanitarios», explican desde el departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño.

Este proyecto se implantará en los concellos de Cerceda, Ordes, Tordoia, Trazo, A Laracha, Coristanco, Carballo, Val do Dubra,As Somozas, Moeche, Neda, San Sadurniño, Abegondo, Mesía, Frades, Carral, A Pastoriza, Pol, Riotorto y Meira.