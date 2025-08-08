Ayudas para dar su primer empleo a 685 jóvenes gallegos

El programa autonómico «Primeira Experiencia Profesional» contará con 500.000 euros más de presupuesto respecto al anterior año, con lo que este asciende a los 6,7 millones y permitirá contratar a 685 jóvenes. Estos datos los adelantó el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, durante una visita realizada ayer a la empresa ourensana Di-seys, beneficiaria de estas ayudas.

«Se trata de un programa que ofrece contratos formativos de 12 meses a menores de 30 años para darles una mejor inserción laboral y las competencias que les permitan tener empleos de calidad», explicó el responsable autonómico. Esta iniciativa cubre los gastos salariales desde los 9.975 euros a los 16.625 euros por contrato. La misma se enmarca en la Estratexia Mocidade Activa, que cuenta con un presupuesto de más de 20 millones de euros.