Ayudas para dar su primer empleo a 685 jóvenes gallegos

La Consellería de Emprego amplía a 6,7 millones el presupuesto para incentivar su contratación

REDACCIÓN

Santiago

El programa autonómico «Primeira Experiencia Profesional» contará con 500.000 euros más de presupuesto respecto al anterior año, con lo que este asciende a los 6,7 millones y permitirá contratar a 685 jóvenes. Estos datos los adelantó el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, durante una visita realizada ayer a la empresa ourensana Di-seys, beneficiaria de estas ayudas.

«Se trata de un programa que ofrece contratos formativos de 12 meses a menores de 30 años para darles una mejor inserción laboral y las competencias que les permitan tener empleos de calidad», explicó el responsable autonómico. Esta iniciativa cubre los gastos salariales desde los 9.975 euros a los 16.625 euros por contrato. La misma se enmarca en la Estratexia Mocidade Activa, que cuenta con un presupuesto de más de 20 millones de euros.

