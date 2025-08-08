Ayudas para dar su primer empleo a 685 jóvenes gallegos
La Consellería de Emprego amplía a 6,7 millones el presupuesto para incentivar su contratación
REDACCIÓN
El programa autonómico «Primeira Experiencia Profesional» contará con 500.000 euros más de presupuesto respecto al anterior año, con lo que este asciende a los 6,7 millones y permitirá contratar a 685 jóvenes. Estos datos los adelantó el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, durante una visita realizada ayer a la empresa ourensana Di-seys, beneficiaria de estas ayudas.
«Se trata de un programa que ofrece contratos formativos de 12 meses a menores de 30 años para darles una mejor inserción laboral y las competencias que les permitan tener empleos de calidad», explicó el responsable autonómico. Esta iniciativa cubre los gastos salariales desde los 9.975 euros a los 16.625 euros por contrato. La misma se enmarca en la Estratexia Mocidade Activa, que cuenta con un presupuesto de más de 20 millones de euros.
- La Xunta activa la alerta roja por las temperaturas que se alcanzarán en el Miño de Pontevedra y en Valdeorras
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Se activa el nivel 2 en los incendios de As Neves y Salceda por la proximidad del fuego a las casas
- La Xunta da luz verde a los primeros eólicos que reducirán el coste de la factura de la luz
- Vox suspende de militancia a su cabeza de lista por Pontevedra
- La UME, de camino a Corme Aldea para actuar en el incendio tras solicitar la Xunta su ayuda
- Los problemas en la ayuda a domicilio disparan los cuidados familiares
- Galicia capta pilotos de Portugal ante la fuga de los suyos a países árabes: allí cobran tres veces más
- Diez horas incesantes junto al fuego