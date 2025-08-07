La Xunta vuelve a pedir una reunión con Óscar Puente sobre la gestión de la AP-9

La Xunta volvió a solicitar ayer una reunión de trabajo con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para abordar la gestión de la Autopista del Atlántico (AP-9), tras el dictamen de la Comisión Europea, que recientemente consideró que las prórrogas vulneran la normativa de la Unión Europea en materia de contratación. Según explicaron desde la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras en un comunicado, se trata de la quinta solicitud de reunión que el Gobierno gallego hace en el último año, hasta ahora sin respuesta.

De confirmarse el encuentro, la Xunta expondrá al ministro un nuevo estudio que concluye que “el rescate es en este momento la solución más ventajosa para el interés público”. Actualmente, el coste de la indemnización ascendería a los 2.356 millones de euros, que es más elevado que el previsto en 2024 (2.331 millones), por lo que el Gobierno gallego insiste en que lo mejor es “afrontarlo cuanto antes”.

Asimismo, la conselleira recordó que esta opción ya había sido sugerida por el Consejo de Obras Públicas y el Consejo de Estado en informes previos sobre el proyecto, y que el Gobierno central “debe realizar también un análisis coste-beneficio equivalente” al que elaboró para la circunvalación de la AP-7 en Alicante, que, debido a los beneficios socioeconómicos y medioambientales detectados, motivó la liberación definitiva del peaje.