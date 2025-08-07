La Xunta activa la prealerta por escasez de agua en las cuencas de los ríos Lérez y Grande, en A Costa da Morte

La Xunta activa la prealerta por escasez hídrica moderada en los sistemas del río Lérez, en la provincia de Pontevedra, y del río Grande, en Camariñas. Se aprueba también la aplicación de medidas equivalentes a ESE escenario (pero sin declararlo) en el subsistema de Baiona, perteneciente a la unidad territorial del río Verdugo.

Así lo acordó hoy la Oficina Técnica da Seca, presidida telemáticamente por el director de Aguas de Galicia, Roi Fernández, y en la que también participaron el gerente del organismo hidráulico, Gonzalo Mosqueira, y otros cargos directivos, así como representantes de Protección Civil, MeteoGalicia y las Consellerías de Sanidad y Medio Rural.

A pesar de no detectar una situación de sequía prolongada en ninguna de las cuencas de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, la Oficina Técnica de Sequía decidió adoptar esta medida cautelar en dos de ellas: la del río Lérez y la ría de Pontevedra y la del río Grande, la ría de Camariñas y la costa de A Coruña hasta Anllóns.

Durante la reunión, los técnicos tuvieron en cuenta tanto los datos meteorológicos —los correspondientes al mes de julio y las previsiones para agosto— como la evolución de los caudales circulantes mensuales en los ríos de la cuenca y otros indicadores de sequía y escasez, según el protocolo establecido en el Plan Especial de Sequía de Galicia-Costa.

Los miembros de la Oficina Técnica da Seca observaron una disminución significativa del caudal circulante en estos ríos desde mediados del mes pasado, causada principalmente por la combinación de escasez de precipitaciones y altas temperaturas, que incrementa la evaporación del agua. En el caso de Pontevedra y el subsistema de Baiona, también se evaluó el aumento de población experimentado durante el verano por los municipios que dependen de los embalses de estas zonas.

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas para la primera quincena de agosto, que anticipan un escenario marcado por altas presiones y tiempo seco, se acordó decretar una prealerta por sequía en las dos unidades territoriales indicadas, mientras que en el resto se mantiene la normalidad.

Según los datos presentados durante la reunión, la ocupación actual de los embalses de abastecimiento en Galicia-Costa es del 84,32%, un 7,19% inferior a la del año pasado, pero tan solo un 1,74% inferior a la ocupación media de los últimos 10 años.

Municipios afectados

La situación de prealerta por escasez de agua implica una vigilancia intensiva de la situación meteorológica y de los niveles de los ríos y embalses de los sistemas afectados de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa, así como de las posibles incidencias que se detecten. Además, se prevén medidas de concienciación ciudadana.

En este contexto, Augas de Galicia intensificará su labor de vigilancia del estado de los sistemas de abastecimiento y de los propios ríos. En concreto, los 20 municipios afectados por la prealerta son Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, Marín, Meaño, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Sanxenxo, en el caso del río Lérez; y Cabana de Bergantiños, Camariñas, Laxe, Muxía, Vimianzo y Zas, pertenecientes a la cuenca del río Grande. También se notificará al municipio de Baiona.

Restricciones

En estos municipios, se recomienda a la población un uso responsable del agua, evitando actividades que generen un mayor consumo, como llenar piscinas o regar con agua potable, así como ser especialmente consciente de las buenas prácticas en el hogar, como ducharse en lugar de bañarse, utilizar las funciones ecológicas de los electrodomésticos o evitar el derroche de recursos cerrando el grifo cuando no se esté utilizando.

La Oficina Técnica da Seca también recomienda a los municipios afectados por la prealerta que minimicen el consumo de agua municipal que no sea esencial, como la limpieza viaria, el riego de parques y jardines o las duchas de agua potable en las playas.

Tal como establece el Plan Especial de Sequía de la Demarcación de Galicia-Costa, el organismo informó esta mañana por escrito sobre la declaración de prealerta a los alcaldes de los municipios incluidos en las unidades territoriales de Lérez y Río Grande, así como al de Baiona, donde se acordó aplicar medidas equivalentes.

También transmite en esta comunicación a los municipios las medidas que propone adoptar durante este estado de prealerta, que incluyen aumentar la frecuencia de control y seguimiento de indicadores y el intercambio y actualización de información sobre la evolución de los caudales.

Asimismo, se centra en sensibilizar a la ciudadanía sobre la escasez de agua y la necesidad de promover el ahorro mediante campañas. Además, dentro del espíritu de colaboración, la Xunta solicita la implicación de los ayuntamientos para establecer las medidas que consideren oportunas, en el marco de sus competencias, y llevar a cabo un trabajo de sensibilización.