Ola de calor en Galicia: sin tregua hasta, al menos, la semana que viene

España sigue asolada por una ola de calor que, como estaba previsto, se prolongará, al menos durante todo el fin de semana.

La AEMET prevé para este viernes que se mantenga un tiempo anticiclónico en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados, algunos intervalos de nubes altas y nubosidad baja matinal en áreas del noroeste peninsular, golfo de Cádiz y punto del Mediterráneo y con probables brumas y bancos de niebla que podrían ser más persistentes en Rías Baixas.

Niebla en el puerto de Vigo, esta mañana / Pedro Mina

Un total de 36 provincias tienen avisos activos este viernes por altas temperaturas y tormentas, 16 con riesgo naranja (importante) y se esperan temperaturas máximas de hasta 40ºC, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Galicia no se salva de este manto de altas temperaturas, aunque el nivel naranja se reduce a dos zonas de su geografía localizadas en la provincia de Ourense.

Esta es la predicción del tiempo, según Meteogalicia, desde el viernes 8 de agosto y durante el resto del fin de semana:

Viernes

Habrá nivel de aviso naranja en la zonas del Miño de Ourense y Valdeorras por temperaturas de más de 39 grados. El nivel será amarillo en el sur y noroeste de esta provincia, en el centro, el sur y la montaña de Lugo, en el interior y en el Miño de Pontevedra y en el interior de A Coruña, donde las máximas que superarán los 34 y 36 grados, dependiendo de la zona.

Mapa de alertas en Galicia para este viernes. / Meteogalicia

El tiempo seguirá, por tanto, siendo anticiclónico y en Galicia continuará el aire cálido en superficie pero con posible presencia de aire frío en altura, pese a que las temperaturas no experimentarán cambios significativos. Según la previsión de Meteogalicia, el cielo presentará nubes de tipo alto que no impedirán el paso del sol y, por la tarde, crecerán nubes de evolución que podrían dejar chubascos de tipo tormentoso más probable en las montañas del este de Lugo. El viento soplará flojo de dirección variable y moderado del noreste en el tercio norte.

Temperaturas máximas y mínimas previstas para el viernes en las principales ciudades gallegas. / Meteogalicia

Sábado

El sábado se mantiene la influencia anticiclónica sobre Galicia, con cierta inestabilidad atmosférica. Esto dará lugar la una jornada que comenzará con nieblas en el litoral y nieblas en los valles del interior. Con el avance del día el cielo quedará despejado, con formación de nubes de evolución en las zonas altas de las provincias de Lugo y Ourense donde mismo se podría registrar algún chubasco tormentoso aislado. Las temperaturas sufrirán un descenso, más acusado en las máximas. El viento soplará flojo de componente norte, con intervalos de moderado en el litoral atlántico por la tarde.

Temperaturas máximas y mínimas previstas para el sábado en las principales ciudades gallegas. / Meteogalicia

Domingo

El domingo se mantiene cierta inestabilidad atmosférica sobre Galicia. De este modo, el cielo presentará nubes de tipo alto que no impedirán el paso del sol. A partir del mediodía crecerán nubes de evolución que dejarán chubascos de tipo treboento en zonas del interior. Posible presencia de nieblas en el litoral y nieblas en el interior. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios y las máximas ascenderán ligeramente. El viento soplará flojo del noreste en general excepto en el litoral norte donde será fuerte entre Estaca de Bares y Ortegal.

Temperaturas máximas y mínimas previstas para el domingo en las principales ciudades gallegas. / Meteogalicia

A medio plazo

El tiempo seguirá anticiclónico y con muy baja probabilidad de precipitación, sin embargo las temperaturas experimentarán un descenso progresivo hacia valores más normales, sin las cifras extremas de estos últimos días.