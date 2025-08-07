En Directo
INCENDIOS EN GALICIA
Incendios forestales en Galicia, en directo | Se activa el nivel 2 en los incendios de As Neves y Salceda por la proximidad del fuego a las casas
Las altas temperaturas y el nordés siguen creando las condiciones para que los fuegos se extiendan con gran facilidad
Tras activar el nivel 2 de emergencia en el incendio de As Neves que cerca la A-52 y núcleos de la parroquia de Batalláns, a última hora de la noche de este miércoles Medio Rural también puso en alerta 2 a Salceda de Caselas, donde un fuego cerca la parroquia de A Picoña.
Alberto Leyenda
La UME ya está desplegada en los incendios de As Neves y Salceda
Desde pasada la medianoche, la Unidad Militar de Emergencias (UME) está desplegada en los incendios de As Neves y Salceda de Caselas, que han obligado a activar la situación 2, por la cercanía del fuego a las casas.
Los efectivos militares se han desplazado al sur pontevedrés después de que la situación mejorase en los focos de A Costa da Morte, en Ponteceso y Camariñas.
La DGT sigue pidiendo precaución a los conductores que transitan por la A-52, a su paso por As Neves.
Activado el nivel 2 de emergencia en Salceda, donde Defensa ya ha autorizado la acción de la UME en A Picoña
Entorno a las 23.30 horas de este miércoles, Medio Rural activaba la alerta de nivel 2 de emergencia en la parroquia afectada (A Picoña), y solicitaba al Gobierno la intervención de la UME. Defensa reaccionó al instante a esa petición, autorizando a los dispositivos de la Unidad Militar de Emergencias para que se unieran al operativo de extinción. Allí se encuentra también el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada.
Otro incendio en Salceda: balance de Medio Rural de los fuegos que asolan el resto del territorio gallego
Desde las 16:17 horas de esta tarde sigue activo s un incendio en el municipio pontevedrés de Salceda de Caselas, parroquia de A Picoña, que según las últimas estimaciones provisionales afecta a alrededor de 80 hectáreas y que se originó poco después del fuego en As Neves.
Los incendios en Camariñas -Xaviña- y Ponteceso -Corme Aldea- siguen activos, pero se ha desactivado la situación 2. En ambos casos intervino la UME.
Continúan activos también los fuegos de A Fonsagrada, tanto en Monteseiro como en Cereixido, que afectan en total a unas 140 hectáreas.
Medio Rural ha indicado que ya están controlados los incendios de Brantuas y A Graña, en Ponteceso; en Mondariz, parroquia de Riofrío; y en el ayuntamiento ourensano de Vilardevós, parroquia de Terroso.
Marta Clavero | Víctor P. Currás
Un incendio en As Neves de nivel 2 amenaza a la A-52 y al núcleo de Abelleira
Un incendio en el concello pontevedrés de As Neves, a la altura de la parroquia de San Pedro de Batalláns, amenaza a la autovía de las Rías Baixas, A-52. Fuentes de Medio Rural explican que ha provocado «limitaciones» en el tráfico, y que, de momento, ronda las 20 hectáreas de superficie. Se ha decretado el nivel 2 como medida preventiva por su cercanía a las casas situadas en el núcleo de Abelleira en la citada parroquia.
El fuego comenzó sobre las 17.00 horas de este miércoles, en una zona forestal de la zona, y debido al viento se desplazó hasta la Autovía das Rías Baixas. Desde las 17.39 horas la Dirección General de Tráfico (DGT) alerta del mismo en su web de información en tiempo real por la presencia de humo. La columna es visible desde varios kilómetros de distancia, como consta en la cámara en la salida de la AG-41.
Manuel Méndez
El fuego regresó a Meaño, esta vez en el monte de Covas
El de Meaño está siendo uno de los ayuntamientos más castigados por el fuego este verano, y no solo en la camarca, sino en Galicia.
Con alrededor de cien hectáreas perdidas en un par de semanas de altas temperaturas e intenso viento, los vecinos tuvieron que lamentar ayer otro foco, esta vez en los montes de la parroquia de Covas.
L. G.
Detenido un joven de 28 años como presunto autor de varios incendios en Ourense
Un hombre de 28 años y vecino de Canibelos, en la parroquia de Velle, fue detenido como presunto autor de varios incendios forestales registrados en la zona del núcleo residencial ourensano. La detención se produjo en la madrugada del miércoles, cuando agentes de la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO), dependiente de la Consellería do Medio Rural, junto a personal del Distrito Forestal XII Miño-Arnoia, lo sorprendieron in fraganti mientras iniciaba un nuevo fuego de forma intencionada.
La situación mejora en Corne y Camariñas, con las casas a salvo del peligro
Alberto Leyenda
Los incendios de Corme y Camariñas queman 110 hectáreas
La Xunta de Galicia caba de actualizar la situación de los incendios forestales. Lo más complicado sigue en A Costa da Morte, con los fuegos de Corme (60 hectáreas) y Camariñas (50 ha) todavía en situación 2, aunque la Guarida Civil ha asegurado esta mañana que ya no existe riesgo para las casas. A ambos puntos se han desplazado efectivos de la UME.
El otro punto caliente se encuentra en O Courel, con un incendio en A Fonsagrada que ha quemado 90 hectáreas en unas pocas horas.
Este es el parte de la Consellería de Medio Rural de primera hora de este miércoles:
Activo Camariñas-Xaviña, Situación 2 Activada
El incendio forestal en el municipio de Camariñas, parroquia de Xaviña, continúa activo. Se decretó la situación 2 como medida preventiva debido a su proximidad a viviendas, concretamente a la aldea de Pedrouso. El incendio se inició a las 16:57de ayer y afecta a una superficie de unas 50 hectáreas. Hasta el momento se han movilizado un técnico, 8 agentes, 10 brigadas, 6 autobombas y un helicóptero para su extinción. La Unidad Militar de Emergencias (UME) también participa en las labores de extinción.
Activo Ponteceso-Corme Aldea, Situación 2 Activada
El incendio forestal en el municipio de Ponteceso, parroquia de Corme Aldea, continúa activo. Se decretó la situación 2 como medida preventiva debido a su proximidad a viviendas de la propia aldea. El incendio se inició a las 14:12 h y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 60 hectáreas.
Hasta el momento, se han movilizado 3 técnicos, 10 agentes, 12 brigadas, 11 camiones de bomberos, 4 palas y 3 unidades de apoyo técnico para extinguirlo. A última hora de la tarde de ayer, dos aeronaves se incorporaron a las labores de extinción, operando en la zona a pesar de que las condiciones meteorológicas no eran favorables para el uso de medios aéreos. Además, participan en las eficaces labores de extinción de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Ponteceso-Brantuas estabilizado
Desde las 23:32 del domingo, otro incendio permanece estabilizado en este mismo municipio, parroquia de Brantuas, que, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 170 hectáreas. El incendio se inició a las 20:30 del sábado pasado y en el se desplegó un total de 5 técnicos, 22 agentes, 25 brigadas, 17 autobombas, 2 palas mecánicas, 3 unidades de apoyo técnico, 3 helicópteros y 11 aeronaves para extinguirlo.
Ponteceso-A Graña, controlado
El incendio forestal en la parroquia de A Graña, también en Ponteceso, permanece controlado desde las 20:09 del lunes, afectando, según las últimas estimaciones, a una superficie de unas 100 hectáreas. El incendio se inició a las 00:30 h del domingo y, hasta el momento, se han movilizado 3 técnicos, 21 agentes, 24 brigadas, 24 autobombas, 2 unidades de apoyo técnico y 9 helicópteros para extinguirlo.
A Fonsagrada-Monteseiro, activo
El incendio forestal en el municipio de A Fonsagrada, parroquia de Monteseiro, en la provincia de Lugo, permanece activo. Se inició a las 15:3 y, según las últimas estimaciones, afecta a unas 90 hectáreas. Hasta el momento, se han movilizado 3 técnicos, 9 agentes, 12 brigadas, 11 camiones de bomberos, 3 palas, 6 helicópteros y 7 aeronaves para extinguirlo.
Mondariz-Riofrío controlado
El incendio en el municipio pontevedrés de Mondariz, parroquia de Riofrío, se mantiene bajo control desde las 20:25. El incendio se inició a las 00:20 h del martes y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de unas 20 hectáreas. Hasta el momento, se han movilizado 1 técnico, 7 agentes, 14 brigadas, 14 camiones de bomberos, 2 palas y 1 helicóptero.
Vilardevós-Terroso bajo control
El incendio en el municipio ourensano de Vilardevós, parroquia de Terroso, se mantiene bajo control desde las 21:47 del lunes. Según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de unas 570 hectáreas. En este caso, fue necesario decretar la Situación 2 debido a su proximidad a núcleos de población, una situación operativa de emergencia que se desactivó a las 22:15 h del domingo.
El incendio se inició a las 23:04 h del pasado viernes y se han movilizado 12 técnicos, 58 agentes, 83 brigadas, 56 motobombas, 6 palas, 12 helicópteros y 12 aviones para extinguirlo. Además, personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME) también ha participado en las labores de extinción.
Alberto Leyenda
Un incendio calcina 90 hectáreas en A Fonsagrada y obliga a rescatar a tres vecinos
Un incendio declarado en la tarde de ayer en A Fonsagrada ha calcinado ya 90 hectáreas y ha obligado a rescatar a tres vecinos, según ha explicado el alcalde de la localidad, Carlos López.
