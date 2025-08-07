Incendios forestales en Galicia, en directo | Se activa el nivel 2 en los incendios de As Neves y Salceda por la proximidad del fuego a las casas

Los incendios de Corme y Camariñas queman 110 hectáreas

La Xunta de Galicia caba de actualizar la situación de los incendios forestales. Lo más complicado sigue en A Costa da Morte, con los fuegos de Corme (60 hectáreas) y Camariñas (50 ha) todavía en situación 2, aunque la Guarida Civil ha asegurado esta mañana que ya no existe riesgo para las casas. A ambos puntos se han desplazado efectivos de la UME.

El otro punto caliente se encuentra en O Courel, con un incendio en A Fonsagrada que ha quemado 90 hectáreas en unas pocas horas.

Este es el parte de la Consellería de Medio Rural de primera hora de este miércoles:

Activo Camariñas-Xaviña, Situación 2 Activada

El incendio forestal en el municipio de Camariñas, parroquia de Xaviña, continúa activo. Se decretó la situación 2 como medida preventiva debido a su proximidad a viviendas, concretamente a la aldea de Pedrouso. El incendio se inició a las 16:57de ayer y afecta a una superficie de unas 50 hectáreas. Hasta el momento se han movilizado un técnico, 8 agentes, 10 brigadas, 6 autobombas y un helicóptero para su extinción. La Unidad Militar de Emergencias (UME) también participa en las labores de extinción.

Activo Ponteceso-Corme Aldea, Situación 2 Activada

El incendio forestal en el municipio de Ponteceso, parroquia de Corme Aldea, continúa activo. Se decretó la situación 2 como medida preventiva debido a su proximidad a viviendas de la propia aldea. El incendio se inició a las 14:12 h y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 60 hectáreas.

Hasta el momento, se han movilizado 3 técnicos, 10 agentes, 12 brigadas, 11 camiones de bomberos, 4 palas y 3 unidades de apoyo técnico para extinguirlo. A última hora de la tarde de ayer, dos aeronaves se incorporaron a las labores de extinción, operando en la zona a pesar de que las condiciones meteorológicas no eran favorables para el uso de medios aéreos. Además, participan en las eficaces labores de extinción de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Ponteceso-Brantuas estabilizado

Desde las 23:32 del domingo, otro incendio permanece estabilizado en este mismo municipio, parroquia de Brantuas, que, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 170 hectáreas. El incendio se inició a las 20:30 del sábado pasado y en el se desplegó un total de 5 técnicos, 22 agentes, 25 brigadas, 17 autobombas, 2 palas mecánicas, 3 unidades de apoyo técnico, 3 helicópteros y 11 aeronaves para extinguirlo.

Ponteceso-A Graña, controlado

El incendio forestal en la parroquia de A Graña, también en Ponteceso, permanece controlado desde las 20:09 del lunes, afectando, según las últimas estimaciones, a una superficie de unas 100 hectáreas. El incendio se inició a las 00:30 h del domingo y, hasta el momento, se han movilizado 3 técnicos, 21 agentes, 24 brigadas, 24 autobombas, 2 unidades de apoyo técnico y 9 helicópteros para extinguirlo.

A Fonsagrada-Monteseiro, activo

El incendio forestal en el municipio de A Fonsagrada, parroquia de Monteseiro, en la provincia de Lugo, permanece activo. Se inició a las 15:3 y, según las últimas estimaciones, afecta a unas 90 hectáreas. Hasta el momento, se han movilizado 3 técnicos, 9 agentes, 12 brigadas, 11 camiones de bomberos, 3 palas, 6 helicópteros y 7 aeronaves para extinguirlo.

Mondariz-Riofrío controlado

El incendio en el municipio pontevedrés de Mondariz, parroquia de Riofrío, se mantiene bajo control desde las 20:25. El incendio se inició a las 00:20 h del martes y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de unas 20 hectáreas. Hasta el momento, se han movilizado 1 técnico, 7 agentes, 14 brigadas, 14 camiones de bomberos, 2 palas y 1 helicóptero.

Vilardevós-Terroso bajo control

El incendio en el municipio ourensano de Vilardevós, parroquia de Terroso, se mantiene bajo control desde las 21:47 del lunes. Según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de unas 570 hectáreas. En este caso, fue necesario decretar la Situación 2 debido a su proximidad a núcleos de población, una situación operativa de emergencia que se desactivó a las 22:15 h del domingo.

El incendio se inició a las 23:04 h del pasado viernes y se han movilizado 12 técnicos, 58 agentes, 83 brigadas, 56 motobombas, 6 palas, 12 helicópteros y 12 aviones para extinguirlo. Además, personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME) también ha participado en las labores de extinción.