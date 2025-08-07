En Directo

INCENDIOS EN GALICIA

Incendios forestales en Galicia, en directo | Se activa el nivel 2 en los incendios de As Neves y Salceda por la proximidad del fuego a las casas

Las altas temperaturas y el nordés siguen creando las condiciones para que los fuegos se extiendan con gran facilidad

Los incendios sacuden Galicia

Los incendios sacuden Galicia

Ver galería

Un incendio cerca la A-52 a su paso por As Neves / A. Chao

R. V.

Alberto Leyenda

Patricia Pedrido

Edgar Melchor

Marta Clavero

Marcos Romero

Tras activar el nivel 2 de emergencia en el incendio de As Neves que cerca la A-52 y núcleos de la parroquia de Batalláns, a última hora de la noche de este miércoles Medio Rural también puso en alerta 2 a Salceda de Caselas, donde un fuego cerca la parroquia de A Picoña.

Actualizar
Ver más

TEMAS

Tracking Pixel Contents