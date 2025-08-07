Impulsa Galicia, promotora de Altri, se disuelve entre críticas

La sociedad Impulsa Galicia, participada, principalmente, por la Xunta y Abanca y promotora del proyecto de la empresa portuguesa Altri para instalar una fábrica de celulosa y fibra textil en el municipio lucense de Palas de Rei, ha anunciado este jueves su disolución, que ha suscitado las críticas de la oposición.

La entidad público-privada ha trasladado en un comunicado que su decisión obedece al «cumplimiento de su propósito fundacional» de «contribuir a acelerar la recuperación económica de la comunidad autónoma en el escenario pospandemia» de covid-19.

La citada entidad fue constituida en abril de 2021 por la Xunta con 40 % del capital social, junto a la financiera Abanca con 38 % y a las empresas energética Reganosa (12 %) y de gestión de residuos Sogama (10 %), estas dos últimas participadas a su vez por el Gobierno gallego.

En octubre de 2021, Impulsa Galicia anunció que, tras un proceso internacional de selección, había elegido un proyecto de la portuguesa Altri para levantar una fábrica de fibras textiles que utilizaría como materia prima principal madera procedente de los bosques gallegos.

La iniciativa ha recibido desde entonces una amplia contestación social por tratarse de una macrofactoría de celulosa.

En su contra, asociaciones de la comarca de A Ulloa -predominantemente agrícola y ganadera-, de municipios de la ribera del Ulla y de pescadores y mariscadores de la ría de Arousa; así como de grupos ecologistas que cuestionan el impacto ambiental y la contaminación del agua y el aire en estas zonas.

Ese proyecto, denominado Gama, se encuentra «a la espera de obtención de apoyo económico y conexión eléctrica por parte del Gobierno central», señala la disuelta sociedad Impulsa Galicia, que afirma haber dejado «un legado» del que se sienten «orgullosos».

La conselleira defiende que ahora hay «otras figuras»

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha recordado que Impulsa Galicia fue creada en un contexto derivado de la pandemia de covid-19 para atraer y gestionar fondos europeos Next Generation y ahora los socios «consideran que los fines ya están cumplidos».

En todo caso, ha advertido de que «existen otras figuras» creadas por la Xunta y «promovidas» después de la «experiencia» adquirida a través de Impulsa Galicia como la Oficina Económica de Galicia que se puso en marcha este año o el plan de aceleración industrial de la Administración autonómica.

Críticas de la oposición

El BNG ha considerado a Impulsa Galicia un ejemplo de «política opaca» y de «economía de amigotes y chiringuitos». Para los nacionalistas, su disolución constituye una especie de «borrado de pruebas» y una «huida hacia delante» tras dejar como legado una «bomba ambiental», en alusión al proyecto de Altri en Lugo. Reclama al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que aclare cómo va a recuperar el dinero público aportado.

El PSdeG también ha afeado este anuncio hecho «por la puerta trasera y en plenas vacaciones». La diputada Patricia Iglesias ha dicho que le parece «curiosa» la decisión de disolverla después de que su partido reclamase el documento o «pacto secreto» firmado entre Impulsa Galicia y Altri para que esta última llevara a cabo su proyecto. Ese procedimiento «forma parte del 'modus operandi' del Partido Popular de crear chiringuitos híbridos de colaboración público-privada para huir de los controles», según la socialista.