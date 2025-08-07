Galicia quiere reciclar más del 80% del vidrio antes de 2030

La Xunta de Galicia y Ecovidrio firmaron ayer un convenio de colaboración que marcará la hoja de ruta de los próximos cuatro años con el objetivo de superar el 80% de tasa de reciclado de vidrio en el año 2030, muy por encima de los objetivos que establece la normativa.

El objetivo, según explicó el director xeral de Ecovidrio, alcanzar anualmente más de 30.000 hogares y 4.000 establecimientos hosteleros en Galicia, con “campañas de concienciación intensivas, dotación de medios e infraestructuras que faciliten la separación selectiva de envases de vidrio”, para así incrementar un 11% la recogida selectiva. “Tenemos que subir desde los 17 kilos por habitante a los 19 kilos, y estoy segura de que lo vamos a conseguir a partir de la firma de este convenio”, expuso por su parte la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.