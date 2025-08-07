Una de cada cuatro trabajadoras de ayuda a domicilio se medican por estrés

Un empleo feminizado y con escasa presencia de gente joven, así como con una media de tres horas semanales de desplazamiento y de cinco domicilios por profesional, con una gran mayoría con contratos parciales y un salario medio que roza los 900 euros, además de un importante volumen de auxiliares expuestas a agresiones físicas, verbales e incluso sexuales, por lo que se estima que «unha de cada catro acode medicada aos seus respectivos servizos a causa do estrés» y debido a la sobrecarga emocional. Es solo un ligera aproximación a la cruda realidad de las trabajadoras que prestan atención sociosanitaria a personas dependientes en domicilio en la comunidad con datos de la pequeña muestra del informe que elaboró la Plataforma SAF Galicia y el estudio CuidémoNos de la Universidade Autónoma de Barcelona, para cuya consulta hay que remontarse al año 2021 y 2023, respectivamente, puesto que, , según afirma Trini Palacios (SAF Galicia), «somos tan invisibles que nin sequera hai estatísticas oficiais sobre nós».

Todavía con mucha tristeza y pesar por la muerte de Teresa de Jesús, trabajadora del SAF de O Porriño que fue asesinada en un domicilio la semana pasada, Trini Palacios deja paso a la rabia y afirma que «o peor de todo é que isto non nos colle por sorpresa, porque levamos moitos anos denunciando a precariedade na que vivimos e teñen que matar a unha compañeira para que se nos escoite».

Somos tan invisibles que nin sequera hai estatísticas oficiais sobre nós Trini Palacios — SAF Galicia

La pandemia las situó en primera línea como «servicio esencial», pero «acaso sabemos cantas compañeiras faleceron entón?», pregunta Trini. Cansadas de sentirse «invisibles», la Plataforma SAF Galicia elaboró un informe en 2021 entrevistando a trabajadoras de las cuatro provincias gallegas para mostrar la precariedad que sufrían, y que siguen padeciendo, destacando el importante impacto emocional: «Ansiedade, angustia, sentir que te tratan como ‘criada’», «estrés, frustración, esgotamento», «desgaste emocional» o «sobrecarga» fueron algunas de las respuestas más repetidas entre las profesionales del sector respecto a las exigencias psicológicas.

En este punto, Palacios apunta que «non temos recoñecidas as enfermidades profesionais» y pone el foco en que muchas de las mujeres acuden medicadas porque la baja es «por enfermedad común», algo que corrobora el estudio CuidémoNos, reflejando que «se les prescribe tratamiento sintomático y no se exploran las causas reales del problema, asociándose sistemáticamente sus problemas de salud al hecho de ser mujer, edad o hábitos de vida, y no a sus condiciones laborales. Como resultado, su consumo de analgésicos, antiinflamatorios, tranquilizantes y somníferos es muy elevado».

Levamos moitos anos denunciando a precariedade na que vivimos e teñen que matar a unha compañeira para que se nos escoite

Al igual que ya han denunciado otras trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio tras el asesinato de Teresa de Jesús, Trini Palacios expone que el principal riesgo para ellas es que «imos a cegas a moitos domicilios, non nos informan do que imos atopar: se é unha persoa con demencia, con problemas de saúde mental... E eu podo poñer o exemplo dun domicilio no que tiven que atender a unha muller maior con alzhéimer que unha vez me sacou un coitelo grande de cociña». Asimismo, esta trabajadora del SAF comenta que las situaciones que vulneran la seguridad de las profesionales en los domicilios no siempre se dan con usuarios y usuarias, sino con familiares de los mismos. En este sentido, Trini Palacios señala que «non é a primeira vez que temos que escoitar berros e insultos, porque malia que somos traballadoras sociosanitarias, en moitos domicilios pensan que somos traballadoras de limpeza, e temos que escoitar cousas como: 'hoxe vén a familia, faime seis tortillas' ou 'xa que estás, límpame as lámpadas ou as escaleiras'. E temos que ter o dereito a plantarnos e poder dicir: eu non volvo a esta casa».

En el rural

Vinculada a áreas del rural gallego, Marisol Gómez lleva en el sector desde el año 2008 y asegura que «las condiciones de protección de las trabajadoras no han cambiado en absoluto. Estamos vendidas». Esta profesional del SAF hace referencia a su propia experiencia como un claro ejemplo de ello cuando relata que en uno de los domicilios el cuidador principal de la persona dependiente cuenta con una armería, «y lo ves limpiando la escopeta en la mesa. Tú dices: ¡Dios, que en ningún momento le ponga munición!».

Se me dice que soy esencial, pero a la hora de la verdad lo que yo digo se cuestiona y lo que dice el usuario no. Es muy triste Marisol Gómez — SAF Galicia

Ambas profesionales coinciden en la necesidad de adoptar «medidas urgentes» en la prevención de riegos laborales e incluso disponer la suspensión del servicio a la primera denuncia de las trabajadoras. A modo de ejemplo, ambas afirman que, apenas unos días antes del asesinato de Teresa, tuvieron constancia de la violación de una compañera en un domicilio, a la que en la actualidad están prestando acompañamiento, y sin embargo, aseguran que tras lo sucedido «ese domicilio sigue activo», solo que con otra profesional.

Está claro que no habíamos mentido, está claro que cuando decimos que hemos pasado miedo, cuando hablamos de acoso, es real

En este sentido, Marisol Gómez reflexiona sobre que «siempre los derechos de los usuarios van por delante. Yo me pregunto: ¿Dónde están los míos; soy ciudadana de tercera o de cuarta? Se me dice que soy esencial, pero a la hora de la verdad lo que yo digo se cuestiona y lo que dice el usuario no. Es muy triste. Debería haber una manera de dejarle claro que en la primera a las familias, a los usuarios, de que si pasa alguna cosa se va a suspender el servicio en prevención de lo que pueda ocurrir». Y es que esta trabajadora del SAF relata que «he tenido que vivir situaciones de acoso importantes y luché durante meses para que no me mandaran a ese servicio hasta que lo planté y les dije que me despidieran y que no volvía más, ni a ese domicilio ni a ninguno. Lo que hicieron fue quitarme a mí de ese centro y mandar a otra compañera».

Ante lo sucedido la semana pasada en O Porriño, Marisol Gómez confiesa que «en todos los años que llevo trabajando y con todo lo que he visto, yo nunca jamás pensé que nadie podría llegar a una situación como esta. No digo que no pase miedo, pero siempre planteé en mi cabeza escenarios en donde se intervenía a tiempo y que nunca, por muchos golpes que una pueda llevar en un servicio, jamás perdería la vida. Nunca lo pensé y está claro que sí, aunque la probabilidad sea escasa, ya tenemos evidencia de que existe. Creo que es necesario, que es urgente, que se tomen medidas, porque está claro que no habíamos mentido, está claro que cuando decimos que hemos pasado miedo, cuando hablamos de acoso, es real. Es real», concluye.