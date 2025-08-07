Calles sucias y animales molestos encabezan las quejas de los gallegos

¿Hogar, dulce hogar? Para muchos ciudadanos la respuesta es «sí, pero» y el entorno tiene la culpa. De hecho, esos peros pueden ser muchos. En especial, las molestias ocasionadas por la presencia de animales, domésticos o no, escalan posiciones en la lista de puntos negativos que ensombrecen la armonía del vecindario de los gallegos. Las quejas relacionadas con ese factor ocupan ya el segundo puesto, solo superadas por la nostalgia de calles limpias. Aunque el censo de mascotas autonómico —dominado por los canes con más de un 90 por ciento de presencia— se ha disparado un 60% desde hace seis años y ya duplica la cifra de gallegos menores de edad, con más de 808.000 inscripciones, el desencanto que esos u otros animales suscitan ha crecido aún más. Que el perro sea «el mejor amigo» del ser humano es una afirmación que discutirían 170.000 gallegos, siete veces más que en 2017.

Así lo permiten constatar los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Sanidad que analizan en la Encuesta de Salud de España 2023 las dificultades detectadas en los entornos residenciales, al entender que «algunos factores ambientales físicos, químicos y biológicos externos pueden afectar a la salud de las personas directamente». El INE pregunta a los encuestados si entre los «problemas» del entorno de su vivienda figura la «presencia de animales que causan importantes molestias (gatos, perros, palomas...)» y 170.300 personas responden que «mucho». Otras 550.000 rebajan la afectación a «algo».

Las quejas por los excrementos de palomas (y de gaviotas en zonas costeras, por ejemplo) van a más y lo mismo las derivadas de la falta de civismo de algunos propietarios de perros, que obligan a los concellos a amenazar con multas e incluso con pruebas de ADN. Ese factor puede repercutir en la «poca limpieza en las calles», que es el problema más repetido por los gallegos: afecta «mucho» a 261.000 personas —el cuádruple que en la Encuesta Nacional de la Salud de 2017— y «algo» a otras 817.000.

La algarabía circundante también altera la paz del hogar. Los ruidos «molestos» que llegan del exterior de la casa serían el tercer problema: para 103.000 gallegos es reiterado, un 90% más que en 2017, y perturba «algo» a 471.000.

Galicia es la cuarta comunidad por la cola con menor afectación por problemas de delincuencia, violencia o vandalismo

También se ha duplicado la cifra de quienes afirman afrontar «mucho» el problema de delincuencia, violencia o vandalismo en su propia casa o en el barrio, hasta llegar a los 56.400 que se autoproclaman como perjudicados. A estos se sumarían los 465.000 que se ven salpicados en menor medida por ese tipo de preocupaciones.

Con todo, Galicia es la cuarta comunidad por la cola con menor afectación por esta última cuestión y lo mismo ocurre con las molestias ocasionadas por animales.

Va a más el descontento por la contaminación, el agua o los olores

Dónde se vive y en qué condiciones constituyen «determinantes» de la salud para el Ministerio de Sanidad y el INE. Entre los indicadores a los que ambos pasan revista se encuentra la calidad del aire respirado. En concreto, en lo relativo a los orígenes de la contaminación se incluyen dos cuestiones: si el problema se deriva de la presencia de industrias o si es por otra causa, que no especifica, como el tráfico. En el primer indicador, los últimos datos cuadriplican los recogidos en la Encuesta Nacional de Salud de 2017, predecesora del análisis más reciente, con 53.000 personas que dicen verse muy perjudicadas. Los que aseguran que el foco está en otras causas son seis veces más que entonces, con 58.600.

A veces el problema no es que el aire esté sucio, sino que huele mal y los efluvios irrumpen en el hogar: 73.000 gallegos se quejan de eso, casi cinco veces más que seis años antes. Por otro lado, aunque Galicia sea descrita como «el país de los diez mil ríos», no todos los gallegos están satisfechos con el agua que sale del grifo: más de 91.000 destacan el problema usual de que el agua de consumo es «de mala calidad».Además, y pese a que la comunidad solo tiene siete ciudades y a que campo y zona urbana se dan la mano en villas y aldeas, para 51.000 personas (casi diez veces más que en 2017) hay un problema de escasez de zonas verdes.