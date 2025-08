El PP y un edil díscolo de Alternativa dos Veciños presentan una moción de censura en Fisterra

El PP de Fisterra y el edil díscolo de Alternativa dos Veciños (AV), Francisco Martínez Traba, registraron en la mañana de este lunes, a las 09.30 horas, la moción de censura contra la alcaldesa Áurea Domínguez Sisto (AV).

La propia regidora aseguraba la semana pasada que «estamos á espera de que a presenten». Una situación que ya se barajó cuando el edil Francisco Martínez Traba fue apartado por la alcaldesa del grupo de Gobierno que formaban los tres miembros de AV. No obstante, la legislación entonces impedía que prosperarse, dado que se necesitaría el apoyo, además del concejal díscolo y de los 6 del PP, de otro edil de PSOE o BNG, algo improbable.

Ahora, tras el fallo del Constitucional bastaría con la suma de los ediles de PP y de Francisco Martínez.

Si prospera la moción, el popular Luis Manuel Insua se convertirá en nuevo alcalde de Fisterra.

Insua justificó la presentación de la moción de censura en la "constante improvisación" del Gobierno de Áurea Domínguez. "No hay proyectos, gobierna en minoría y, además, el PP sacó 500 votos más que AV en los comicios municipales de 2023", dijo el portavoz del PP.

Aunque los votos del PP y de Martínez Traba serían suficientes para desbancar a Áurea Domínguez de la Alcaldía, Luis Manuel Insua dijo que hablará con los portavoces del PSOE y del BNG para pedir el apoyo de ambas formaciones.

De momento, Insua declinó aclarar si Martínez Traba entrará en el nuevo Gobierno y cuál sería su papel en él. Por su parte, el edil díscolo de AV no quiso hacer valoraciones de momento, y anunció que hará público un comunicado.

A la regidora, la presentación de la moción de censura (que está convocada para el martes 19 de agosto al mediodía) no le cogió por sorpresa. "La veía venir. Ya lo intentaron hace un año, pero entonces la ley no permitía este tipo de maniobras", dijo en declaraciones a este diario.

"Francisco Martínez era lo único que perseguía, desalojarme de la Alcaldía, y el PP quería entrar en el Gobierno", señala Áurea Domínguez.

La mandataria dice que el año pasado expulsó a Martínez Traba del Ejecutivo (en el que era teniente de alcaldesa y edil de Cultura y Servizos Sociais), "por deslealtad manifiesta". "Empezó a torpedear la labor de gobierno. Era acoso y derribo", explica la regidora, quien añade que la gota que colmó el vaso de su paciencia fue "su intento de aprobar un expediente relacionado con su hijo, su voto en contra de los presupuestos y su rechazo a una modificación de crédito que era muy importante para Fisterra".

Áurea Domínguez ve "totalmente injustificada" la moción de censura. "Se podría justificar por inoperancia, pero a mí no me pueden decir que no trabajo por Fisterra. Los vecinos están conmigo", señala. "Francisco Martínez es un dardo envenenado que dio en la diana y ganó todos los puntos. Espero que no le envenene los dedos a los ediles del PP", dijo.

Áurea Domínguez añadió que , si prospera la moción el día 19, seguirá trabajando por Fisterra desde la oposición.

La moción de censura de Fisterra es la tercera que se presenta en el cinturón compostelano desde que una reciente sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional un párrafo del artículo 197.1.a) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que exigía mayorías reforzadas para aprobar mociones de censura cuando estas eran promovidas o apoyadas por concejales considerados tránsfugas, es decir, que hubiesen abandonado el grupo político con el que concurrieron a las elecciones.

La Corporación municipal de Fisterra está formada por 11 ediles: 5 del PP, 3 de Alternativa dos Veciños, 2 del PSOE y 1 del BNG.

Otras mociones

El próximo lunes día 11 se debatirá en Noia la que presentaron el PSOE y Marea Cidadá contra el PP y el NO.I.A., con el apoyo del BNG y del edil no adscrito Luis Almancos. Si prospera, el socialista Francisco Pérez se convertirá en alcalde en sustitución del popular Santiago Freire.

Y el martes 12 se debatirá en Touro la que registraron el PP y el edil no adscrito Darío Rey, que abandonó el Gobierno local en 2024, contra Roberto Castro, de Movemento Veciñal. El nuevo regidor será el portavoz popular, Jesús Reboredo, quien gobernará una Corporación de 11 concejales en la que el PP cuenta con cinco ediles, frente a tres de Movemento Veciñal, uno de Partido Galego, uno del BNG y un edil no adscrito.

Además, la semana pasada se votó otra moción de censura, en Forcarei, por la que la popular Belén Cachafeiro recuperó el bastón de mando de la localidad pontevedresa.