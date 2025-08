«Habilitar la capacidad de trabajar en provincias atrae talento en la Administración»

Está al frente de Tecnologías de la Información de la DGT desde 2022. Para quien sea un profano en la materia, ¿cómo explicaría su cometido en una administración a la que el ciudadano de a pie tiene encasillada en las multas, los radares, las pruebas de alcoholemia….

La DGT es conocida por su labor sancionadora, pero ese no es su único cometido. El principal es la seguridad vial y, en consecuencia, reducir el número de víctimas. Mi labor como director de Tecnología no está relacionado con el tema puro de carretera, sino con la gran olvidada mediáticamente, la parte administrativa, como es el registro de vehículos y conductores, la vida útil de un vehículo, desde que se matricula hasta que se da de baja definitiva, y también la parte de los exámenes.

¿Cuál ha sido la evolución en la digitalización de la DGT? ¿A cuántos contenidos online tiene hoy acceso el usuario?

La DGT siempre ha estado a la vanguardia en medios para intentar digitalizar trámites y ofrecer posibilidades al ciudadano para que no tenga que venir a la jefatura. Hay muchos momentos importantes en ese proceso, la pandemia fue uno. Ahí sacamos la aplicación miDGT, con la que fuimos pioneros en Europa al ofrecer un permiso digital totalmente válido, equivalente en todos los aspectos al permiso de conducción físico. Y también se incorporó otra novedad que mucha gente no sabe. Y es que a día de hoy no es necesario ir a una jefatura provincial para hacer un trámite con la DGT. A través de la sede electrónica están disponibles todos los trámites y se puede presentar la documentación para hacer cualquier gestión.

En 2022 comenzó con el proyecto de descentralización en los servicios centrales de la DGT y fue premiado. ¿Cuál ha sido el impacto tres años después?

Viendo que cada vez hay menos personal y una fuga de talento tremenda de la DGT, aprovechando que tenemos jefaturas provinciales se planteó permitir que la gente trabaje en sus provincias, en la que elija. En tres años que llevamos en este proyecto, el impacto ya a nivel de nuestra unidad ha sido increíble. Yo cuando llegué éramos 52 personas y hoy somos 90. Casi un 65% de estos 90 están en provincias. Nosotros, en la unidad de Gerencia Informática, hemos sido los pioneros dentro de la DGT, pero a medida que se han ido viendo resultados, el resto de departamentos se han ido deslocalizando. Rondaremos los 150 funcionarios deslocalizados en provincias. Muchos otros organismos se han interesado con este tema, y en 2024, el Ministerio de Transformación Digital, concretamente la Secretaría de Función Pública, tuvo un reconocimiento al proyecto por la innovación en la gestión pública.

¿Cuántos gallegos se han acogido al sistema de descentralización de la DGT?

Hablo de mi unidad, desconozco el resto, tenemos a dos compañeros en Ourense, cuatro en A Coruña, dos en Vigo, una en Pontevedra y nos falta Lugo. Sobre el 10%, es un buen porcentaje.

¿Cuáles son los beneficios de esta descentralización?

En primer lugar, para la Administración, la atracción de talento, porque hay muchísima gente en todo el territorio nacional que ni se plantea concurrir a oposiciones del Estado porque la mayoría de plazas están en Madrid. Habilitando la capacidad de trabajar en la provincia que uno decida, eso tiene un efecto de llamada muy grande. Y además genera retención, porque si tú tienes a una persona obligada a trabajar en Madrid, tarde o temprano se acabará yendo. El proyecto de deslocalizacón tiene muchísimo apoyo popular de las bases, pero echo en falta el apoyo público de directivos.

¿Qué desafíos quedan por superar en la gestión de recursos humanos con la descentralización?

Para Recursos Humanos hay una carga mayor ya que hay que estar continuamente moviendo plazas de un lado para otro. La gestión de horarios y festivos varía en función de la provincia en la que estés. Pero sin duda, a nivel administrativo, los pros compensan completamente a los contras.

¿Cuál es el gran reto de las administraciones públicas?

Cambiar el enfoque y empezar a evaluar más por objetivos que por estar sentado en una silla ocho horas. Tú puedes ser un maravilloso profesional en tu ramo a nivel técnico, pero a lo mejor eres un mal gestor. Hay una gran carencia a nivel formativo de técnicas de gestión de personal. Y esto es vital para que las cosas salgan bien. Si tú no tienes un equipo cohesionado, contento, que funciona... Las cosas van a salir peor que si le dedicas tiempo a los recursos humanos.

¿Hubo interés de otros organismos públicos para implantar el modelo de descentralización?

Ha habido bastante interés. No quiero citar a ninguno en concreto sí puedo decir que han sido más de 10 los organismos con presencia territorial que se han interesado. Ahora bien, la DGT tiene una estructura particular que permite quizás tomar las decisiones más rápidamente. Nosotros somos un organismo autónomo, dependientes del Ministerio del Interior, pero el director tiene autonomía para tomar ciertas decisiones y, al final, eso da agilidad en la resolución. El Ministerio del Interior, por ejemplo, tiene en mente empezar a utilizar nuestra infraestructura territorial para poner en este sistema a sus funcionarios. Es una práctica que se está estudiando y se podrá hacer seguramente.