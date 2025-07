«En muchas casas entras a ciegas»

En Galicia, unas 23.000 personas reciben atención domiciliaria a través del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), un programa público pero de gestión externa, al que en 2025 la Xunta ha destinado unos 140 millones de euros. La atención, que depende de las horas asignadas a cada usuario —tras la valoración de la dependencia—, obliga a muchas auxiliares sociosanitarias a recorrer hasta una decena de domicilios diferentes cada semana.

Ellas son la cara (y las manos) de un cuidado esencial que, sin embargo, parece «ajeno» cuando algo va mal. Solas, vulnerables y sin protección institucional, en un trabajo invisible, a veces las cuidadoras convierten su vocación en una trinchera. Un «territorio hostil», en palabras de una auxiliar del SAF de Pontevedra que accedió ayer a hablar de lo que lleva visto y vivido hace 17 años: varios casos de acoso sexual y otros tantos de agresión física y verbal. Contextos de emergencia social, drogodependencia, o problemas de salud mental sin diagnosticar —o tratar— están detrás. No son la mayoría, ni mucho menos, entre una multitud «entrañable» de mayores, pero sí justifican la alerta.

La muerte violenta de una trabajadora en O Porriño este martes ha roto el silencio que muchas soportaban: ahora, algunas se atreven a contar lo que significa enfrentarse al miedo. Sin o con la bata puesta. No siempre la llamada de auxilio llega a tiempo. Tras esa tragedia, otras trabajadoras han decidido alzar la voz. Abuso, agresión o acoso en domicilios donde, denuncian, entran «a ciegas, sin saber lo que hay dentro». Así lo manifestaron también ayer tras la concentración convocada por la CIG al mediodía en O Porriño.

Usuarios que les metían mano, comentarios obscenos, comportamientos exhibicionistas… Mar Dacuña no se esconde. Habla en primera persona y con nombre propio. Hace un año sufrió una agresión física durante un servicio. El usuario, con problemas de salud mental y no tratado adecuadamente, la atacó mientras intentaba cambiarle un pañal. «Me agarró del pelo, me clavó las uñas y arañó la cara. Me dijo: ‘no te mato porque no puedo, hija de puta’. Salí corriendo de allí». Días antes, le avanzó que le metería por sus genitales el palo de la escoba, y que «no valía para nada».

Aunque ella llamó de inmediato a su empresa, no la atendió nadie de coordinación, sino otra persona que le exigió que volviera al domicilio. «Me dijeron que para eso había estudiado, que era mi trabajo, que debía aguantar. Yo me negué y puse una demanda», alega.

Un caso, tres cuidadoras

El caso citado de Mar no era aislado: otras tres compañeras ya habían sufrido episodios similares con ese mismo usuario. Nadie las había informado. «Nos mandan sin saber. Y luego, si pasa algo, nos culpan por no ser lo ‘suficientemente profesionales’. Pero no somos psiquiatras. Somos sociosanitarias». Tras su denuncia, la empresa la cambió de domicilio. Pero el patrón se repite: otra ocupó inmediatamente el puesto, sin una evaluación de riesgos.

Hechos prácticamente idénticos relata la trabajadora del SAF en el Concello de Pontevedra desde hace 17 años, Carmen Villar, que denuncia la situación de desprotección que viven muchas auxiliares en su labor diaria. Enumera casos de «acoso psicológico, sexual, por género e incluso por procedencia», y señala que estos se producen tanto por parte de usuarios como de familiares o incluso conocidos que visitan el domicilio.

Carmen describe: «Se permiten el lujo de considerar que tienen un harén en el servicio de domicilio». Critica que, ante estas situaciones, las empresas «lo único que hacen es sacar una flor y meter otra», en referencia al hecho de sustituir a la auxiliar afectada por otra sin tomar medidas estructurales.

Subraya también la necesidad de actuar cuando hay acoso o se traspasan los límites del respeto físico: «Si te toca un pecho o el culo, ya no tiene interpretación posible; es una agresión directa». Villar también alerta de situaciones de riesgo extremo, como la vivida por una compañera: «Un usuario psiquiátrico decidió que de casa no salía. Y la encerró. Menos mal que tenía el móvil con ella, porque el bolso lo tenía en el salón y ella estaba encerrada en una galería». La auxiliar logró pedir ayuda por teléfono y fue rescatada.

Pedir «profesionalidad»

Carmen critica con dureza la inacción institucional: «No salen de sus oficinas y les parece todo normal». Recuerda cómo años atrás, tras denunciar un caso de acoso sexual al concello, la respuesta fue: «Tenemos que ser profesionales y saber con qué trabajamos». Esa frase, afirma, «me quedó grabada para toda mi vida».

Quien habla ahora no es trabajadora directa, pero conoce bien ese mundo y señala un patrón que se repite en silencio desde hace años. « Cuando se pierden facultades mentales, en una de las primeras fases de demencia, el control de los impulsos sexuales se ve afectado. En una residencia o un hospital estos enfermos están controlados, pero en casa no». La auxiliar entra sola. La falta de conocimiento previo sobre los domicilios y los entornos conflictivos es otra de las principales quejas. La formación en primeros auxilios, movilización de pacientes o demencias no les prepara. «Nos avisamos entre compañeras. Pero eso no basta», comenta Rosa.

«Hay muchos mayores medicados con antipsicóticos... ¿Y si no los toman?». Pero no todo es patología. Hay comportamientos que tienen raíces más profundas: «Machismo. Hombres que ven a las auxiliares como criadas. Como la criada que nunca tuvieron. Creen que pueden pedirles de todo, tratarlas como les da la gana. Porque están en su casa y allí mandan», explica Ana Vázquez. La diferencia con un centro sanitario es abismal. En el domicilio, los límites se difuminan y el poder se descompensa. Los concellos priorizan la continuidad del servicio social, coinciden.

Y mientras tanto, auxiliares como Ana, o como tantas otras que prefieren no decir su nombre, siguen poniendo el cuerpo. «Aquí no hay control, hay dejadez. Quizás no pasan más desgracias de milagro», sentencia esta familiar, nuera de otra trabajadora del SAF. Una frase que hoy duele más.