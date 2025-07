A Coruña y Santiago empezarán a cobrar su tasa turística tras la temporada alta del verano

La tasa turística se abre camino en Galicia. A Coruña será la primera ciudad de la comunidad que la cobre. Arrancará a partir de septiembre y será entre uno y 2,5 euros. Los cruceristas se salvan hasta el uno de enero de 2026. Así lo acordó este jueves el pleno municipal de la urbe herculina. En octubre le llegará el turno a Compostela.

Vigo ya adelantó la semana pasada su intención de aprobar también una tasa turística, pero todavía no hay fecha de aprobación ni de aplicación. La cuantía será la misma que en A Coruña y Santiago. El alcalde Abel Caballero espera ingresar con esta tasa, que también será para los huéspedes de los pisos turísticos, al menos tres millones de euros al año.

El concejal de Economía y Planificación Estratégica de A Coruña, José Manuel Lage, explicó que el objetivo de esta tasa es lograr un «modelo turístico más sostenible». También se aplicará una «cuota cero» en cuatro casos: «personas que asistan a congresos o actividades formativas y pernocten en la ciudad menos de cinco días, menores de edad, personas hospitalizadas y quienes los acompañan y participantes de programas sociales de acogida o emergencia».

Lage puso de ejemplo ciudades como Lisboa, Barcelona o París, donde ya hay tasa turística, para asegurar que «nadie deja de asistir a una ciudad por pagar un euro más por noche». Lo recaudado con esta tasa, apuntó Lage, «se va a destinar a promoción del turismo, protección del servicio público y refuerzo de limpieza, seguridad o socorrismo».

El BNG votó a favor porque entiende que «el turismo es una actividad económica importante, pero hay que ordenarlo para evitar el impacto en la gentrificación de barrios y para equilibrar los costes que ocasiona esta actividad turística», según las palabras de Francisco Jorquera. Los populares en cambio votaron en contra porque según el edil Gonzalo Mora «no hay presión turística alta» y supondrá «una pérdida de competitividad.

Santiago

En la capita gallega, el PPdeG, en cambio, optó por abstenerse, pese a que no es contrario a la tarifa, por entender que era «una chapuza del BNG» y porque no hubo diálogo con el sector turístico de la ciudad. «Tenía que haber un aplauso colectivo y sólo hay reproches, incluso de los que van a votar a favor». Cuestionó en concreto que aún no se sepa qué quiere hacer el consistorio con lo recaudado.

El PSdeG respaldó la iniciativa, pero igual que a los populares, no les gustó «como se hizo» por la falta de diálogo con los hosteleros de la ciudad.

El gobierno de Goretti Sanmartín (BNG-Compostela AberTa) sacó adelante la ordenanza de la tasa turística con el respaldo del PSOE y los cuatro concejales no adscritos expulsados del grupo socialista hace un par de meses. El equipo de gobierno nacionalista defendió que se trata de un «paso decisivo» para «equilibrar el coste que genera la actividad turística en la ciudad». La concejala de Turismo, Miriam Louzao, también reivindicó que fue la capital la que planteó a la Xunta a aprobar la ley que ampara ese impuesto.