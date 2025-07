Freno en la carrera por el arándano

Galicia apostó por el arándano con ilusión: por su valor añadido, su creciente demanda y su buena adaptación a suelos ácidos y climas húmedos. Se plantaron hectáreas en Lugo, A Mariña, A Terra Chá, el sur de A Coruña, la cabecera del Deza —donde radica la Asociación Berries Galicia— y Ourense. Pero el freno en el crecimiento del cultivo, las pérdidas por el granizo que afectó a 150 hectáreas esta primavera y la dificultad para competir con grandes productores como Huelva, Perú o Centroeuropa enfrían el entusiasmo.

Según la Consellería do Medio Rural, en Galicia hay unas 335 hectáreas de arándano repartidas en más de 30 plantaciones. El ingeniero agrónomo Pablo, a cargo de una explotación ecológica en Castroverde (Lugo), conoce bien las dificultades. «Centroeuropa produce en el mismo periodo que Galicia. Somos la misma ventana comercial», explica. «Aquí empezamos con ilusión. Ahora fue mi sobrina quien quiso montar una finca, y al final ampliamos en Pantón, con fresas también. Pero no es fácil», admite. Lo dice tras mucho esfuerzo: los cultivos ecológicos tardan entre dos y tres años en dar frutos comercializables.

El contexto global tampoco ayuda. La entrada de grandes productores desplazó a pequeñas iniciativas. Las firmas más grandes coparon supermercados y exportadoras, dejando fuera a muchas fincas gallegas. La competencia internacional agrava la situación. Perú, Chile, Portugal o Polonia han crecido rápido, bajando los precios. «Plantamos un producto que va a tener que competir con muchos otros, y en peores condiciones de partida», añade Pablo, «porque allí los costes laborales y de producción son menores».

Este año, además, el clima pasó factura. El arándano fue el segundo cultivo más afectado por el granizo en Galicia —tras los cereales—, con 150 hectáreas dañadas, sobre todo en Lugo y A Coruña. No todas las fincas tuvieron pérdidas. En Santa Leocadia, Berries do Camiño se libró. «No nos tocó ni una piedra», cuenta uno de los propietarios, que cultiva más de 7.000 plantas de arándanos y otras 2.000 de frambuesas, moras y setas en cuatro hectáreas. Pero la mayoría no tuvo tanta suerte.

El arándano mantiene altas expectativas. Su precio al consumidor es elevado, su imagen es saludable, y es rico en antioxidantes, vitamina C, K y fibra. Se asocia a mejoras cognitivas, cardiovasculares y al control del azúcar en sangre.

Además, es versátil: se consume en fresco o como mermelada, zumo, repostería o cosmética natural. En esta última especialidad y en productos ecológicos destaca la Finca O Muíño de Cuiña.

Eladio Cuiña, propietario de ese espacio ecológico, advierte: es difícil competir si no se alcanza un precio justo. Con 1,2 hectáreas y unos 12.000 kilos anuales, asegura que los costes de producción, recogida y logística superan con creces los precios actuales: «Solo la recogida son tres euros o tres euros y medio». En este caso, Cuiña apuesta por el valor añadido de la certificación ecológica del CRAEGA y el sello Global GAP, que permite exportar a 135 países. Aunque por ahora vende en tiendas ecológicas, gourmet y a través de su web, ubicada en un molino de 1918, Cuiña lo tiene claro: elabora productos como pulpa de arándano cocido con agar, un alga que aporta espesor, y zumo. «Con 12.000 kilos encima de la mesa en un mes y medio, es demasiado para vender solo en fresco», explica. También, su elección de productos sin azúcar, «que enmascara los sabores y todo sabe a lo mismo cuando no se sabe muy bien lo que hay debajo».

Pese a las buenas condiciones edafoclimáticas de la zona, la cosecha se vio mermada este año por una primavera húmeda y ventosa. «Este año hemos recolectado las tres cuartas partes de una cosecha normal», asegura.

Señala además la competencia de Polonia y Portugal, con costes más bajos y recolección mecanizada. «Pero la calidad no es la misma. Se suele recoger con máquina, y los gallegos lo hacemos manual», reivindica.

Aunque este año el precio mejoró por la menor oferta, «incluso en zonas como Huelva se han interesado por el arándano gallego», dice, cree que «el precio justo estaría entre siete y ocho euros el kilo».

En países como Estados Unidos o Canadá, el arándano es un «superalimento». En España, creció primero en Huelva. En Galicia, se investiga desde los años 80 en adaptación y mejora varietal.

Los pequeños productores tienen más costes, menos acceso a financiación y dificultad para mecanizar la recolección. Creen que el sector se estabilizará en los próximos años, dejando en pie solo a quienes puedan adaptarse al nuevo escenario, un proceso similar al que vivieron otros cultivos como el kiwi.

Los expertos coinciden: Galicia puede tener hueco si apuesta por la calidad, la producción ecológica o el mercado de proximidad. Pero hace falta más organización, apoyo institucional y canales de venta que aseguren rentabilidad.

Desde su finca ecológica, otro productor lo resume: «No queremos rendirnos, pero este año fue duro. Mucho trabajo y el mercado no te espera». Cree que hay que cambiar el modelo. Hacia ahí van nuevas iniciativas, como la de los montes comunales de Gondomar, donde se ha implantado el sistema «You pick» —muy común en EE UU y Reino Unido—: el consumidor acude a recoger su fruta. En el monte de Couso, el pago es en especie: el 50% de lo cosechado. A cambio, se lleva arándanos frescos y la experiencia de recolectarlos.

Galicia soñó con teñir de azul parte de su paisaje rural. Muchas fincas resisten, adaptadas a los nuevos tiempos. Pero el arándano ya no es —solo— un símbolo de expansión, sino un espejo de los retos del agro gallego: buenos productos en un contexto feroz y cambiante.

Biofruit: «Habrá quien aguante y quien no en este ecosistema, es selección natural»

El auge del arándano gallego ha dado paso a una etapa de estabilización. Así lo observa el responsable de Biofruit Galicia, Javier Agrelo, con una explotación de dos hectáreas y media. Según explica, el problema principal fue un desajuste entre oferta y demanda: «La producción se disparó, pero la demanda no creció al mismo ritmo».

Esa expansión rápida concentró demasiadas cosechas entre mediados de julio y mediados de agosto, la ventana natural del arándano en el hemisferio norte, lo que saturó el mercado. Muchas plantaciones fueron diseñadas sin asesoramiento técnico, concentrando toda la producción en pocos días, lo que complicó la recogida, redujo la calidad y dificultó la comercialización, reconoce.

Para Agrelo, el tamaño de la finca también influye. «Las explotaciones de entre tres y ocho hectáreas son las que más están sufriendo. No son lo suficientemente grandes como para asumir la venta directa a gran escala ni lo bastante pequeñas como para sobrevivir en mercados locales», valora. Señala además la fuerte competencia internacional, especialmente de países con costes laborales bajos como Polonia, Rumanía o Bulgaria.

Biofruit Galicia diversifica su comercialización: trabaja con dos mayoristas estables, vende en tiendas gourmet y ecológicas y en plataformas online. «Preferimos relaciones estables, aunque con márgenes ajustados, para resistir las fases más duras del mercado», reconoce.

Preguntado por el futuro, Agrelo no espera otra oleada de plantaciones. «Conozco fincas que han cerrado en los últimos años. Algunas se han alquilado, pero la mayoría atraviesan problemas». Cree que el sector se estabilizará: «Habrá quien aguante y quien no en este ecosistema. Es selección natural», concluye.