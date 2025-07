Jóvenes ganaderos en Italia: «Aprendes cosas distintas»

A más de uno le sorprendió que en el avión rumbo a Italia, Xabier Montes y Simón Blanco fuesen mirando en el móvil fotos de vacas. Ellos son más de frisonas que de Messi o de Fortnite. Jóvenes que llevan la ganadería en el ADN, de los que escasean bastante en Galicia. Una pasión que les viene de familia y que los llevó a formarse en esa rama profesional en la que, a pesar de su juventud, ya tienen cierto reconocimiento por sus éxitos en concursos de manejo de ganado. Ahora, su amor por el campo también acaba de dejar huella en Italia.

Estudiantes del ciclo medio de Producción Agropecuaria en la EFA Fonteboa de Coristanco, Xabier Montes, vecino de Lalín pero con raíces y explotación familiar en Rodeiro, y Simón Blanco, de la ganadería Queirugueira de Val do Dubra, aprovecharon los programas de movilidad Erasmus en los que participa la escuela para completar su formación en el extranjero. Mientras algunos alumnos se fueron a Cremona (Lombardía), una de las cunas del lácteo de Europa, Xabier y Simón hicieron prácticas en el vecino Piamonte, donde las granjas son más pequeñas y familiares.

Simón Blanco (izquierda), de 17 años, con uno de sus anfitriones. / Cedida

«Como experiencia, se la recomendaría a todos los jóvenes», explica Xabier. «En mi caso aprendí a estar con una familia que no es la mía, aunque me trataron como a uno más, y aprendí cosas que tenía que hacer y cosas que no tenía que hacer», recuerda. Además, es bidireccional. «No solo aprendes tú, porque ellos también aprenden de ti; compartes información».

En su caso, estuvo en la explotación Il Pascolo, de San Francesco. Ordeñaban un centenar de vacas frisonas y de cruce y tenían también un cebadero de razas piamontesas. Es una granja más pequeña que la del propio Xabier en Rodeiro, Casa do Rei Holstein, con 450 cabezas de ganado y 45.000 pollos de engorde.

La cabeza de familia con los tres hijos y Xabier. / Cedida

«En tecnología era más o menos como aquí: una sala de ordeño normal, todo bien controlado a nivel de ventilación y temperatura, maquinaria nueva, riego...». En el día a día empezaban a las 6 de la mañana con el primer ordeño. «Después, cada día andaba con uno de los hermanos, que eran tres y se ocupaban cada uno de una parte: vacas de carne, silos o terneros pequeños».

«Siempre se aprende», dice Xabier. «Mi experiencia fue extraordinaria, me acogieron muy bien». ¿Y lo que más lo sorprendió? «La alimentación es lo más distinto», añade. «En Galicia dependemos más del maíz y allí diversifican más la alimentación». Al ser granjas pequeñas, la producción es más baja porque buscan más la calidad. «Las primerizas daban sobre 28 litros y las adultas entre 30 y 31». «Lo más sorprendente era que consiguiesen ese nivel de producción solo con forrajes». Y otra curiosidad: toda la leche se vendía a una quesería local, a 0,54 euros el litro. «¡Quedé alucinado!», reconoce Xabier Montes.

Su anfitriona, Paola, también valoró la estancia de Xabier como una oportunidad para todos, «porque nosotros también aprendimos de él». «Aunque nuestra granja es más pequeña que la suya, esperamos haberle ayudado», indica.

«Haces contactos y aprendes idiomas y cultura»

No muy lejos de allí, en la Azienda Agricola Macchiorlatti Vignat Domenico de la localidad de Raconigi, Simón Blanco, de 17 años, participaba en el mismo programa Erasmus+. Estuvo del 5 al 23 de mayo, una experiencia «que fue muy útil», admite. «Haces contactos, aprendes idiomas, la cultura de otro país y aprendes muchas cosas que te serán útiles, sobre todo distintas formas de trabajar», reconoce. Y a sus anfitriones también les interesaba la información de Galicia, «sobre todo lo vinculado con la genética y los modelos reproductivos que tenemos aquí. Quizás es en lo que más diferencia encontré».

Simón Blanco, en el centro, con su familia anfitriona. / Cedida

En Val do Dubra, Simón Blanco y su familia lidian a diario con 400 cabezas, pero en Macchiorlatte ordeñaban unas 200, la mayoría frisona. «Tenían dos robots y ordeñaban 60 en sala», detalla. «Tenían dos granjas separadas 5 kilómetros y vendían a una cooperativa que transformaba la leche; y después ellos vendían parte de esos productos por su cuenta», como yogur, queso, mantequilla, helado... Ese sistema de venta directa es menos habitual en el campo gallego. «Era una granja moderna muy similar a las de aquí», resume Simón ya desde la tranquilidad de su explotación de Val do Dubra. Tanto el como Xabier apurarán el verano antes de volver a sus estudios, en ambos casos con un ciclo superior, pero también de la rama agraria.

Anfitriones en Italia: «Tenía una energía encomiable»

Su anfitriona en Italia, Inés Ghigo, no escatimó elogios para el joven aprendiz gallego: «Un becario que, desde el primer momento, demostró capacidad y disposición en todas las tareas», relató. «Nuestra granja le brindó la oportunidad de trabajar en los establos, en el campo, en el sector mecánico e incluso en la venta, contando con un pequeño punto de venta directo al consumidor». Y en todas esas áreas Simón «siempre estuvo disponible trabajando con una energía encomiable», explica.

«Sin duda, proviene de una familia trabajadora y comprensiva con una sólida formación; de hecho, demostró capacidad en las tareas domésticas». Inés también confiesa que hubo tiempo libre «con visitas a Turín y algunas noches de vida nocturna», que como todo el mundo sabe, forman parte esencial de todo Erasmus, sea de la rama agraria o de física cuántica.