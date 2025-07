«Falta un proyecto compartido de sociedad y de Estado: de no ponernos a ello, podemos volvernos cínicos»

Monseñor Francisco José Prieto presidirá este viernes, 25 de julio, la Misa de la Ofrenda del Apóstol en la Catedral de Santiago. El arzobispo desgrana los proyectos que están en marcha en la Archidiócesis compostelana y valora tanto la situación política en España como los primeros meses del pontificado de León XIV. También habla de la importancia de cuidar a los enfermos y de la necesidad de transparencia.

En su última memoria, la Archidiócesis habla de que se están tratando de impulsar las vocaciones sacerdotales, ¿cómo lo están haciendo?

Básicamente el impulso vino con un proyecto que arrancó el curso pasado, que es el Seminario Interdiocesano, el cual obedece a todo un planteamiento reforzado en cuanto educativo, formativo, vocacional, reforzado en el sentido de que trata de dar respuesta a que necesitamos formar y consolidar nuestras vocaciones sacerdotales. Esa es la gran promoción vocacional, promover una atención integral, que supone que los seminaristas tienen una formación académica, intelectual, pastoral, espiritual y un acompañamiento espiritual psicológico también. Digamos que el primer gran esfuerzo vocacional ha sido poner en marcha este Seminario Interdiocesano y mostrarlo como una oferta educativa.

¿Estás satisfecho entonces con este paso?

Sí, estoy satisfecho porque ha sido un ejercicio de colaboración y de comunión importante entre las iglesias diocesanas de Mondoñero-Ferrol y Tui-Vigo, que nos hemos comprometido en ello, con un equipo que desde el primer momento se puso manos a la obra.

También se ha activado un departamento exclusivo de Pastoral de la Salud. ¿En qué consiste?

Ya existía, dentro de lo que es una delegación más amplia, la de Desarrollo Humano Integral, pero hemos creado un departamento propio. Cuando hablamos de salud, tiene que ver con todo lo que es la coordinación de la atención de los capellanes, las capellanías en los hospitales. Pero también existe una pastoral de la salud que se trata de promocionar en las parroquias, ejemplo; que haya equipos de pastoral de la salud que visiten a los enfermos. Otra idea es que esta pastoral sea formativa, divulgativa, porque cuando hablamos de salud se traduce como un cuidado y lo concebimos integral. Por eso queremos generar un equipo de voluntarios que vayan tomando conciencia de una salud que va desde el cuidado en los hospitales mediante la atención de las capellanías a la presencia en las parroquias, con una pastoral cercana a los enfermos. Y también necesitamos ciudades saludables donde podamos respirar, donde podamos todos tener unos espacios habitables y saludables. Es un ejemplo de lo que pretende abarcar.

¿Qué representan los mayores y los enfermos para la Archidiócesis?

Un verdadero tesoro. Son el mayor de los tesoros, porque es el tesoro de la vida, de una vida dada, de una vida entregada, de una vida desgastada y de una vida que tenemos que agradecer a nuestros mayores. Tenemos que saber cuidarlos. Debemos darles cuidados materiales, pero también cuidados de afecto, de reconocimiento, de agradecimiento. Es cierto que hoy en día las situaciones de nuestras familias han cambiado. A veces la atención en casa no es la más fácil porque las circunstancias laborales de las familias son otras, pero son un verdadero tesoro. ¿Y qué decir de la enfermedad? Lo somos en cualquier etapa de nuestra vida. La enfermedad, desde que nacemos hasta que morimos, está ahí presente. En ese momento frágil uno lo que quiere es que le sostengan.

La Archidiócesis se ha marcado como objetivo conseguir una comunicación más transparente y cercana, ¿en qué medida se ha avanzado en este aspecto?

Se han ido dando pasos, sobre todo, desde uno que ha sido global para nuestra Iglesia en Galicia, que fue la presentación de la memoria de las diócesis que configuran la provincia eclesiástica de Santiago. Debemos procurar siempre que haya una fluidez. Cuando la Iglesia está presente, interviene, actúa o se pronuncia... hagámoslo con transparencia.

Otro propósito es conseguir una Iglesia viva, en salida y comprometida. Esto lo decía mucho el Papa Francisco. ¿Lo es la Iglesia compostelana?

Depende de todos y de cada uno de nosotros. Es difícil poner termómetros que digan más o menos viva, más o menos en salida. Es un compromiso que tenemos que suscitar todos. Cuando decimos Iglesia puedo entender que en el imaginario colectivo la mente se va al arzobispo, por ejemplo, o al Papa en estos momentos, o cualquier otra cabeza que visibiliza lo que es Iglesia. Pero Iglesia lo son también los voluntarios de Cáritas, los catequistas, los sacristanes; cualquiera que desde su identidad cristiana se siente parte de una comunidad que tiene el nombre propio de Iglesia, que después es parroquia, después será un grupo o movimiento… Esto es como un mosaico. Si ves un mosaico de lejos, sacas la imagen que te muestra. Si lo observas de cerca, ves las pequeñas teselas. A mí me interesan esas pequeñas teselas que dan color, rostro y forma a esta Iglesia. Y es lo que la hacen viva. Tenemos que sentirnos todos parte de un proyecto compartido.

Monseñor Prieto en la Oficina del Peregrino / Mateo Jáuregui

¿Qué representa para la Iglesia y Galicia la fiesta del Apóstol?

Significa algo muy importante. La fiesta del Apóstol Santiago es una celebración que a todos nos debía unir y reunir. Incluso más allá de nuestra condición de creyente o no creyente, es parte de nuestra identidad como pueblo y gente de España; y como pueblo en Galicia, porque aquí en la Catedral la memoria y los restos del Apóstol hacen que este finisterrae hacia el que se encaminan los Caminos de Santiago se convierta también en una meta a la que llegan tantos. Por tanto, somos un pueblo de acogida, de hospitalidad; un pueblo que ha sido peregrino migrante, pero un pueblo que celebra el triunfo del Apóstol, una identidad que lo construye, que lo configura, que nos recuerda las raíces de esos valores que hoy en día necesitamos poner sobre la mesa de manera efectiva: verdad, justicia, dignidad son valores que tienen una raíz cristiana que no los hace exclusivos pero que los nutre. Y es ahí donde nos podemos reconocer todos en un proyecto social común compartido, humanizador.

¿Están llegando más peregrinos a Santiago a raíz del Jubileo Romano?

Creo que se nota un 8 o 9 % más respecto al año pasado el número de peregrinos que están acudiendo. Es un número muy significativo, muy importante y muy diversificado. Ahora mismo, este Camino que nace siendo un camino de Europa es un camino universal. El Jubileo Romano tiene una incidencia positiva porque hay grupos que aprovechan antes o después de algunas de las convocatorias jubilares romanas para pasar por Santiago de Compostela. Es un hecho positivo. Cierto que hoy en día nos faltaría ese tercer pie que configura la peregrinación cristiana, que es Jerusalén, donde se vive un triste y terrible drama humanitario. No podemos dejar de pedir, por favor, el cese de la guerra, del enfrentamiento y el respeto a la dignidad de las personas ante todo. Precisamente, el drama que se está viviendo en Tierra Santa hace que muchos grupos, que efectivamente igual peregrinarían también, vengan a Santiago. En todo caso, también desde aquí, desde Santiago, pedimos paz para esa tierra.

¿Está la Archidiócesis preparada para el Año Santo de 2027?

Nos vamos a poner a prepararlo ya. Cuando pase el verano vamos a constituir ya la comisión diocesana de trabajo, de preparación, de proyecto, de elaboración de todo lo que es, qué pretendemos, qué buscamos, qué queremos ofrecer y visibilizar con motivo del próximo Año Santo 2027. Nos pondremos a ello pronto.

¿Qué conclusiones saca de estos primeros meses de León XIV?

Pues muy positivas. El Papa León viene de la tradición agustiniana, con un largo recorrido en la vida de la Iglesia. Es un hombre con una gran experiencia no solamente de preparación y de formación, sino con un recorrido pastoral muy importante. Yo creo que tiene una experiencia que va a hacer y va a aportar mucho. Además, creo que ha tomado claramente el legado del Papa Francisco, aunque le va a dar la impronta que permita asentarlo de manera serena en la vida de la Iglesia.

Para terminar quería preguntarle por la situación política en España...

Vamos a ver, la situación requiere siempre una visión desde distintos ángulos, en toda su complejidad. El arzobispo de Santiago, como todos, es un ciudadano, es un vecino de Santiago y por tanto también vive y conoce la realidad en la que está y se siente parte de ella. Entonces, yo creo que sí es verdad que necesitamos todos por una parte bajar bastante los decibelios de la tensión. Y creo que es necesario recuperar el consenso, y no lo entiendo solamente en un sentido político-partidista, sino un consenso social. Somos una sociedad que, lógicamente, con los tiempos ha cambiado: multicultural, diversa… Es cierto, pero tenemos que tener un proyecto común compartido. Y la iglesia sí estará aportando.

¿Qué le preocupa?

Hay realidades que para nosotros son críticas, que están afectando. Tenemos preocupación por el tema de la corrupción, la vivienda o los migrantes. Necesitamos una visión que no sea tan cortoplacista, que atienda la urgencia, pero que no pierda de vista lo importante. Tenemos entre todos que construir una sociedad más allá que basada en las legítimas diferencias políticas. Falta un proyecto compartido de sociedad, un proyecto compartido de Estado, donde no se trata de ser de izquierdas o de derechas o de los extremos, como a veces se califica, pongámonos todos a ello. Y eso yo creo que es la llamada que hay que hacer, fundamentalmente. Si no, de lo contrario, nos podemos volver todos indiferentes, cínicos, y acabar mirando para otro lado. Y no estamos en el sálvese quien pueda, sino que aquí nos tenemos que salvar todos juntos.