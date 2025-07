El Gobierno asumirá las paradas de los autobuses estatales que las autonomías no quieran gestionar

El segundo intento para reordenar las rutas de las concesiones estatales del transporte interurbano en autobús no ha arrancado bien. El Ministerio de Transportes quiso hacerlo ayer en la Comisión de Directores Generales de Transporte, pero la oposición de las once comunidades del PP —Galicia entre ellas— a debatirlo en este órgano obligó a retirar el tema de la orden del día. En todo caso, el ministerio avanzó posteriormente sus intenciones en un comunicado, asegurando que el Gobierno asumirá todos los servicios de autobús que las comunidades no quieran prestar en el marco del nuevo mapa concesional.

Con esta decisión pretende sortear el principal escollo del anterior modelo que suscitó un profundo rechazo entre las comunidades autónomas, ya que se procedía a la supresión de rutas y paradas para reducir los tiempos de viaje, dejando en manos de los gobiernos autonómicos que se hiciesen cargo de esos servicios anulados.

En el caso de Galicia, eso suponía la desaparición de 87 paradas y 90 recorridos internos en 22 concellos con una población de 130.000 habitantes.

Modelo "más eficiente"

Con ese modelo del mapa de concesiones se pretendía hacer más eficiente las rutas estatales con menos paradas, más frecuencias y precios más bajos, a cambio de que las comunidades crearan nuevas rutas autonómicas que conectaran las ciudades más pequeñas con las más grandes, en las que pararía la ruta estatal.

Eso fracasó y ahora, con el segundo intento, se buscan los mismos objetivos, pero con algunos retoques, como que el Ministerio de Transportes asumirá todos los servicios de autobús que las comunidades no quieran prestar.

Si las autonomías quieren hacerlo por su cuenta, el Gobierno habilitará un fondo de 40 millones de euros a repartir entre ellas para ayudarles en la financiación de la gestión. Y si lo rechazan, será el Estado el que asuma cualquier ruta o parada que las comunidades no quieran prestar. Sin embargo, fuentes de Transportes consultadas por Europa Press no aclaran si esto supondrá el mantenimiento de las rutas de largo recorrido tal y como funcionan ahora o se volverán a retocar.

Reducción de los tiempos de viaje

La nueva reorganización reducirá en unos 20 minutos de media la duración de los viajes entre comunidades, en algunos casos incluso hasta en 3 horas, al mismo tiempo que las tarifas bajarán en torno a un 20% por aumento del 40% en la ocupación, ya que al ser más competitivo el trayecto, más usuarios cogerán el autobús.

Ante este anuncio, la Xunta mostró su contrariedad y expresó su queja por la «falta de lealtad» del ministerio, que emitió el comunicado sin que los directores generales de transporte conocieran el contenido porque ese tema se cayó, por la presión del PP, de la orden día de la reunión. El Ejecutivo gallego, por tanto —según indicó— desconoce los detalles de la nueva propuesta, aunque cree que se trata del mismo modelo de 2022 que decayó hace un par de meses por la rotunda oposición.

La Xunta quiere que el mapa de las concesiones se discuta en la Conferencia Sectorial de Transporte de Viajeros, un órgano superior al de ayer, y que se escuchen las demandas y alegaciones de los territorios. En este sentido, volvió a lamentar que el Gobierno central quiera «hacer los cambios por imposición».