Salvador Illa: «No pedimos ningún privilegio, ofrecemos propuestas en beneficio de todos»

El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, aterrizó ayer en Vigo ayer con un objetivo: tender puentes con Galicia. Convencer de que lo sensato, responsable y conveniente hoy, en un clima político tan crispado, es fomentar un debate sereno, alejado de los bulos y que persiga el progreso social desde el respeto a la diversidad. Además, defendió como bueno para todos el nuevo modelo de financiación y gestión tributaria que ha suscrito Cataluña con el Gobierno español, hasta el punto de que, en su opinión, ese acuerdo puede sentar las bases de una reforma del sistema común. El presidente desgranó su modelo territorial ante una nutrida representación de la sociedad, la economía y la política gallega reunida en el desayuno informativo organizado por Prensa Ibérica en el Círculo de Empresarios de Vigo. Su intervención, introducida por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y seguida por un diálogo con el director de FARO DE VIGO, Rogelio Garrido, se enmarca dentro de una gira que está realizando por distintas comunidades autónomas, bajo el epígrafe de «Prosperidad compartida».

Desde la izquierda, Rogelio Garrido, Albert Sáez, Juan Carlos Da Silva, David Regades, Carmela Silva, Salvador Illa, Abel Caballero, José Ramón Gómez Besteiro, Pedro Blanco, Lara Méndez y Pedro Costa. | Alba Villar

El acuerdo financiero bilateral entre Generalitat y Gobierno, que ha suscitado el rechazo del resto de comunidades, incluidas las lideradas por socialistas, ocupó una buena parte de la intervención de Salvador Illa. Según ese pacto, Cataluña gestionaría la recaudación del IRPF y otros impuestos. El president catalán sostuvo que se trata de una reforma alejada de la confrontación y aseguró que es exportable al resto de territorios que lo deseen. «No queremos privilegios, con esto todos ganan», llegó a decir.

El titular de la Generalitat arrancó su intervención felicitando a la ciudad de Vigo por su «excelente salud económica», una situación que extendió al conjunto de España. En este sentido, enfatizó que esa era justamente la visión que había que tener. «Esto va de un juego de suma positiva, es decir, de generar círculos virtuosos en los que ganamos todos. Va de compartir la prosperidad porque ello nos hace más competitivos, más fuertes y, claro está, más justos», aseguró.

Además, se deshizo en elogios hacia la comunidad gallega, Illa valoró su sabiduría popular, el esfuerzo de las mariscadoras, reconoció una emigración digna y emprendedora, la innovación de la moda y el sentido comunitario.

En este contexto, aprovechó para hacer una firme y sentido defensa del catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales, «y no provincianas como aseguraron algunos» [en alusión a alguna afirmación de dirigentes del Partido Popular]. El president, que se atrevió a utilizar el gallego en alguna parte de su discurso, aprovechó la ocasión para lamentar que el presidente dela Xunta, Alfonso Rueda, no participase en el envío, junto a los presidentes de Cataluña y Euskadi, de una carta a la Unión Europea pidiendo el reconocimiento oficial de las tres lenguas [ayer la Eurocámara volvió a suspender la votación sobre esta cuestión que propone España ante la falta de apoyos suficientes]. Pese al rechazo del Partido Popular, Salvador Illa advirtió que continuaría «trabajando sin desánimo» para lograrlo.

Con mucho en común

Durante su discurso mencionó los importantes vínculos que unen a Galicia y Cataluña. Ejemplos de una historia común son los centros culturales gallegos en Cataluña o los negocios con apellidos catalanes en Galicia. Illa llegó a citar al catedrático gallego Basilio Losada y al escritor Manuel Rivas. Y a partir de ahí introdujo la idea de la necesidad del diálogo entre los diferentes territorios que conforman España, más si cabe cuando la conversación pública está marcada por la polarización: «Cuando desafortunadamente vivimos un momento de tanta crispación política, si alguien puede romper este círculo vicioso de reproches y generar un espacio de encuentro, somos catalanes y gallegos». Además, valoró que ambas comunidades «somos orgullosas y abiertas. Modernas y con memoria. Con los pies en nuestras raíces y la mirada en el futuro. Y, por encima de todo, dialogantes y acogedoras».

Illa señaló que uno de sus propósitos era precisamente establecer una conversación, dejando atrás los insultos y la confrontación extrema. «¿Qué sucede cuando desaparece la autoridad democrática? Los lamentables sucesos de Torre Pacheco», se contestó.

Ante los bulos, su receta es reforzar lazos y adoptar una actitud «fraternal». «Acercar posturas y construir puentes de consenso es la convicción que sustenta el modelo de prosperidad compartida que defiendo desde Cataluña. Es la actitud con la que la comunidad propone todas y cada una de sus iniciativas: desde una nueva financiación autonómica hasta una política pública de vivienda ambiciosa», apuntó.

Saber elegir

Para el presidente de la Generalitat, solucionar los conflictos que dividen el país pasa por «escoger bien» el lugar [para él Europa] y la estrategia económica. Aconseja mirar hacia atrás para no repetir errores: «La gran recesión del 2008 puso de manifiesto que, si cuando se genera desarrollo, este no se comparte, la economía acaba yendo mal. Dejando las consideraciones políticas o incluso morales al margen, compartir la prosperidad no solo no es un lastre para la economía, sino que acaba siendo un motor», alentó.

Habló entonces de la financiación autonómica y la revisión y actualización a la que, cree, debe someterse: «Cataluña, en un ejercicio de compromiso y de responsabilidad, ha hecho una propuesta y la ha pactado con el Gobierno de España que beneficia a todas las comunidades», dijo. Aprovechó para reprochar a aquellos que no estuviesen de acuerdo, que hiciesen sugerencias propias y reales: «No acepto lecciones y menos de quien tiene un modelo de parásito fiscal», indicó.

Reclamó confianza, objetividad y que nadie tuviese miedo a Cataluña: «No pedimos ningún privilegio. Al contrario, ofrecemos propuestas y reformas políticas y económicas para que cada uno pueda aportar lo mejor de sí mismo en beneficio de todos», dijo.

Salvador Illa dio unas pinceladas sobre la situación económica de su comunidad, que está en un «buen momento», con un crecimiento del 3,6% y encabezando la creación de empleo.

Mencionó el plan «Cataluña lidera», que representa la movilización de recursos públicos de la Generalitat más ambiciosa desde el 2010, con una inversión de 18.500 millones. El objetivo es lograr en cinco años lo que normalmente harían en diez.

Junto a esta iniciativa el «Pla Responem» de 1.500 millones para mitigar los aranceles de Trump. Una medida también impulsada por la Xunta. El Gobierno gallego activó una línea de préstamos de hasta un millón para acompañar y prevenir los daños que pueda sufrir el sector.

También destacó que, esta misma semana, Cataluña se convirtió en la región más innovadora del país gracias a equipamientos punteros como el Barcelona Supercomputing Center. Asimismo, acaban de aprobar el Estatuto de los municipios rurales, con el que pretenden garantizar que los 608 municipios de menos de 2.000 habitantes que hay en Cataluña (son el triple que en Galicia) dispongan de mejores servicios públicos, más atracción de inversiones para contrarrestar el despoblamiento rural, reforzar el arraigo de las personas y favorece el reequilibrio territorial. «Es decir, en Cataluña apostamos por fabricar chips y melocotones. Es compatible y es mejor para garantizar una prosperidad equilibrada y compartida en ciudades y pueblos, en áreas metropolitanas y en comarcas», declaró.

La desigualdad

Uno de los mayores peligros que afronta España es, a su juicio, el de la desigualdad. «No es un mal menor ni ninguna consecuencia inexorable de una economía de mercado. Es evitable. Podemos y debemos reducirla», animó. Y si hay una desigualdad que está hoy en boca de todos es la el acceso a la vivienda. Según Illa, en su comunidad se emplean todos los instrumentos legales disponibles, como la aplicación de la ley de vivienda o la declaración de zonas tensionadas... «Cuando el mercado falla, la obligación del sector público es intervenir. Y no solo del marco legal, sino también de la construcción directa», apuntó. Puso como ejemplo su comunidad, donde se está impulsando un Plan de Vivienda para construir 50.000 viviendas públicas antes de 2030.

El president cerró su discurso insistiendo en la necesidad de colaborar con Galicia en nuevos proyectos. «Como ya hacemos en la Alianza de Valles del Hidrógeno, como lo hacen las universidades de Santiago y Barcelona o como fomenta la Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña. «Nuestra diversidad es nuestra fortaleza. Cada uno, Cataluña la primera en estar comprometida, tiene que ocupar el lugar que le corresponde, defender su visión de España, pero actuando a favor del bien común», concluyó.

Abel Caballero: «Cuando escucho a Salvador Illa veo Cataluña y veo España»

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, introdujo la ponencia de Salvador Illa con unas palabras en las que valoró la figura política del invitado y refrendó el espíritu con el que vino: el de que gallegos y catalanes nos tendamos la mano.

«Es importante que el president esté hoy aquí en la ciudad y que narre su proyecto para Cataluña, pero sobre todo que esté trazando un acercamiento y una amistad», arrancó.

El regidor de la ciudad olívica ve al catalán como un moderador en el panorama actual: «La palabra amistad es muy importante, es una forma de hacer la política desde la coordinación. Hoy el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, está aquí contando su visión de Cataluña y del resto de España».

En su intervención recordó que, días atrás, acudió una delegación de turismo de la Generalitat a Vigo: «Nos decían que tan importante era el turismo para ellos como la cercanía a Vigo y Galicia, como el proceso de abrazarnos y de sentir que compartimos formas de entendernos».

Caballero también echó la vista atrás, a tiempos de pandemia. «Fue uno de los momentos más dramáticos de la historia del planeta. No sabíamos qué iba a pasar y se pudo haber convertido en una hecatombe», alertó. «Pero en este país apareció un presidente del Gobierno que inmediatamente lanzó las medidas necesarias y apareció un personaje extraordinario, Salvador Illa, que fue capaz en aquellos momentos de decirnos cómo, por dónde y de qué forma íbamos a salir de la situación», recordó.

Por otra parte, aseguró que había estado en la comunidad catalana hace poco y que el ambiente era de «total normalidad». «Y fue Illa quien la devolvió a la comunidad y al resto de España. Representa ganar las elecciones democráticamente y restaurar la normalidad», señaló.

Y Caballero también miró hacia el futuro para concluir su discurso: «Cuando escucho a Salvador Illa hablar en los últimos tiempos, veo Cataluña y veo España. Representas el rostro de ambas», le aseguró dirigiéndose a él personalmente.