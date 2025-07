La oposición de Noia prepara una moción de censura contra el regidor del PP

Los tres grupos políticos que forman parte de la oposición en la corporación municipal de Noia (PSOE, BNG y Marea Cidadá) están preparando una moción de censura contra el alcalde, Santiago Freire (PP), de manera inminente.

La llave para que prospere la tiene el exedil del PP, ahora en el grupo de los no adscritos, Luis Alamancos, tras la publicación en el BOE, el pasado lunes, de una sentencia del Tribunal Constitucional que despenaliza los pactos con ediles no adscritos. Así pues, PSOE (4 ediles), BNG (2) y Marea Cidadá (2) solo necesitarían el voto de Alamancos para que la moción de censura prosperase. Los dos ediles del NO.I.A. (que gobiernan en coalición con el PP) no la apoyarían.