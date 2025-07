«Ni entre las comunidades del PP hay acuerdo sobre financiación»

Para el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, es clave sentarse a dialogar y escuchar propuestas sobre el modelo de financiación autonómica y la forma en la que el modelo catalán puede llegar a ser extrapolable a otras regiones. Aunque cree que alcanzar un consenso es complicado, incluso entre autonomías del mismo signo político: «Las comunidades del PP no se van a poner de acuerdo. Tampoco hicieron ninguna propuesta», criticó durante el desayuno informativo organizado por PRENSA IBÉRICA. Así respondió a las preguntas del director de FARO DE VIGO, Rogelio Garrido.

Antón Fonseca, Eloy García, María Borrás y Francisco Puga. A la derecha, Elena Espinosa, Marcelino Otero, Manuel Rodríguez y Lucy Amigo, entre otros. | Alba Villar

Fondista. Salvador Illa, además de político, disfruta corriendo. En marzo completó la maratón de Barcelona. Al ser preguntado sobre si se plantea el nuevo modelo de financiación autonómica como una carrera y si se siente solo, el presidente catalán explicó que hay otros corredores que «gritan mucho» y que el objetivo es sentarse y hablar, poner argumentos sobre la mesa. «No he oído a nadie que discuta que el modelo de financiación tiene que reformarse. Yo formé parte del gobierno de Sánchez durante la pandemia y se pusieron a disposición de las comunidades 20.000 millones a fondo perdido. Si analizamos sus 7 años de presidencia, vemos que los recursos a las comunidades aumentaron más de un 50% y eso se tiene que formalizar», explicó el catalán. «El primero que lanza una propuesta es el que recibe las primeras críticas, pero a mí no me importó nunca. Lo que no acepto es que se hable con frases hechas. Si hubiese propuesto un modelo de financiación que la mejorase en un euro, algunos hubieran dicho lo mismo. Que rompo España», añadió.

Illa y Caballero junto a Patricia Domínguez, alcaldesa de A Pobra de Trives, Manuel Campos, alcalde de Cuntis, Digna Rivas, alcaldesa de Redondela, y César Poza, alcalde de Vilaboa. A la derecha, el presidente con los concejales de Vigo, Elena Espinosa, Gorka Gómez, Patricia Iglesias, Nuria Rodríguez, Ana Mejías, María Lago, Yolanda Aguiar, María José Caride y Olga Alonso.

Convencer a los suyos. El modelo de financiación catalán ha disgustado incluso a comunidades socialistas. Illa indicó que la ausencia de consenso entre su partido tiene su lógica territorial: «Ningún modelo de financiación se hizo en base a bloques de partidos políticos. Verá usted como las comunidades del PP no se van a poner de acuerdo. Tampoco hicieron ninguna propuesta», dijo. También apuntó la necesidad de dialogar: «Tenemos que ser capaces de tener una discusión racional, pese a los modelos distintos de fondo. No hay que olvidar que los recursos vienen de la contribución que hacemos todos a las arcas públicas», aclaró.

Su argumento es que la economía goza de buena salud: «Puede haber un modelo de financiación que aporte recursos a todas las comunidades porque España está creciendo económicamente», señaló el presidente catalán.

Illa y Caballero junto a Patricia Domínguez, alcaldesa de A Pobra de Trives, Manuel Campos, alcalde de Cuntis, Digna Rivas, alcaldesa de Redondela, y César Poza, alcalde de Vilaboa. / .

Pedro Sánchez. Salvador Illa es considerado el «principal valedor territorial de Pedro Sánchez». «¿Esto es porque el presidente del Gobierno beneficia a Cataluña?», fue preguntado. «¿Y no es España?», inquirió el mandatario catalán causando la risa del público. «En 2017 se decía que el principal problema de España era Cataluña, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con un presidente del Gobierno que fue leal como líder de la oposición y después tuvo coraje político? Las cosas en Cataluña no están resueltas del todo, pero sí mucho mejor», aseguró Illa. «Dejen que yo contribuya desde Cataluña a liderar económicamente España. Que le vaya bien Vigo y su economía, le va bien a Cataluña. Pues será también el caso inverso porque estamos juntos e interrelacionados», esgrimió.

El presidente con los concejales de Vigo, Elena Espinosa, Gorka Gómez, Patricia Iglesias, Nuria Rodríguez, Ana Mejías, María Lago, Yolanda Aguiar, María José Caride y Olga Alonso. / .

¿Cataluña es españa?. A la pregunta de si los catalanes se sienten o no españoles, el presidente contestó que, aunque hay una parte significativa de ciudadanos independentistas, ese sentimiento está decreciendo. «Tienen derecho a defender un estado independiente. Los que pensamos que es mejor seguir formando parte de España intentamos convencer de que a Cataluña le va mejor estando como está. Por primera vez en 44 años en el Parlament no hay una mayoría nacionalista e independentista. Si hoy se presenta una propuesta de declaración de independencia no se aprueba», afirmó.

¿Sucesor de sánchez?. Tras estallar la corrupción en el PSOE, Pedro Sánchez, entre rumores de dimisión, llamó a Moncloa a Illa y saltaron las especulaciones: ¿sería el sucesor? El presidente catalán lo descarta: «Mi futuro está en Cataluña».

Menos bosques. Aunque puede parecer polémica, Illa se reafirmó en su propuesta de reducir los bosques en Cataluña. «La gente piensa que hay poco bosque y cortar un árbol es un crimen, pero el 75% de la superficie catalana son bosques. Hay que disminuir la superficie, generar espacios mosaico y evitar que grandes masas forestales estén conectadas», indicó el presidente de la Generalitat.