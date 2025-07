Salvador Illa: «En momentos de crispación política, si alguien puede romper este círculo vicioso de reproches somos los catalanes y los gallegos»

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, estuvo esta mañana en el Círculo de Empresarios de Vigo para participar en un desayuno informativo organizado por Prensa Ibérica en el que compartió con los asistentes su modelo territorial. El foro se enmarca dentro de una gira que Illa está realizando de la mano de EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, por las distintas comunidades autónomas, bajo el título 'Prosperidad compartida', y con la colaboración de los diarios regionales del grupo, como 'Faro de Vigo', y de la propia Generalitat.

El acto sirvió para abordar los intereses que ambas autonomías comparten, en un momento en que la siempre espinosa cuestión de la financiación autonómica vuelve a estar de actualidad, tras el acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat para que Cataluña disponga de un modelo de financiación «singular». En concreto, Catalunya gestionaría la recaudación del IRPF y otros impuestos y seguirá aportando recursos a la solidaridad interterritorial. Illa, al igual que en otras intervenciones, defendió que se trata de una reforma alejada de la «confrontación territorial» y que además es exportable al resto de territorios que lo deseen.

El encargado de presentar el evento fue el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien quiso remarcar la figura del presidente catalán como moderador en el nuevo panorama que se presenta: «La palabra amistad es muy importante, es una forma de hacer la política desde la coordinación. Hoy el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, está aquí contando y trazando su visión de Cataluña y del resto de España».

También miró hacia el futuro: «Cuando te escucho en los últimos tiempos hablar, veo Cataluña y veo España. Representas el rostro de ambas», aseguró.

Entonces fue el turno del presidente. Comenzó valorando Vigo y aseguró que se alegraba de su buena salud económica porque era directamente proporcional al crecimiento en el resto del país: «Esto va de un juego de suma positiva, es decir, de generar círculos virtuosos en los que ganamos todos. Va de compartir la prosperidad porque ello nos hace más competitivos, más fuertes y, claro está, más justos", dijo. Además, valoró su sabiduría popular, el esfuerzo de sus mariscadoras, una emigración digna y emprendedora, la innovación de su moda y el sentido comunitario.

Por otra parte, destacó la importancia de la lengua y lamentó que Rueda no participase en el envío, junto a Cataluña y Euskadi, de una carta a la UE pidiendo la oficialidad de las tres lenguas. Por su parte señaló que continuaría «trabajando sin desánimo» para lograrlo.

Cataluña y Galicia: espacios de entendimiento

Mencionando los vínculos entre Galicia y Cataluña, como los centros culturales gallegos allí o los negocios con apellidos catalanes aquí, el presidente de la Generalitat remarcó que «cuando desafortunadamente vivimos un momento de tanta crispación política, si alguien puede romper este círculo vicioso de reproches y generar un espacio de encuentro, somos catalanes y gallegos». Además, añadió que «ambas comunidades somos orgullosas y abiertas. Modernas y con memoria. Con los pies en nuestras raíces y la mirada en el futuro. Y, por encima de todo, dialogantes y acogedoras».

En su intervención señaló que uno de sus propósitos era precisamente establecer una conversación, dejando atrás los insultos y la confrontación extrema. «¿Qué sucede cuando desaparece la autoridad democrática? Los lamentables sucesos de Torre Pacheco», reflexionó.

Ante los bulos, su receta es reforzar lazos y adoptar una actitud «fraternal». «Acercar posturas y construir puentes de consenso es la convicción que sustenta el modelo de prosperidad compartida que defiendo desde Cataluña. Es la actitud con la que Cataluña propone todas y cada una de sus propuestas: desde una nueva financiación autonómica hasta una política pública de vivienda ambiciosa», apuntó Illa.

Escoger bien

Para el presidente de la Generalitat, solucionar los conflictos que dividen el país pasa por «escoger bien» el lugar (para él Europa), la estrategia económica y un modelo próspero. «Aprendamos de la experiencia del pasado. La gran recesión del 2008 puso de manifiesto que, si cuando se genera prosperidad, ésta no se comparte, la economía acaba yendo mal. Dejando las consideraciones políticas o incluso morales al margen, compartir la prosperidad no solo no es un lastre para la economía, sino que acaba siendo un motor», dijo.

Habló entonces de la financiación autonómica y la revisión y actualización a la que, cree, debe someterse. «Cataluña, en un ejercicio de compromiso y de responsabilidad, ha hecho una propuesta y la ha pactado con el Gobierno de España que beneficia a todas las comunidades», añadió.

¿A quién beneficia la financiación autonómica?

Rogelio Garrido, director de FARO, y Salvador Illa, presidente de la Generalitat. / Alba Villar

En un diálogo posterior con el director de Faro de Vigo, Rogelio Garrido, Illa aseguró que las discusiones de financiación autonómicas son siempre complejas y van más allá de las líneas ideológicas de los partidos políticos: «Creemos que una línea de financiación autonómica no va a hacer mal a nadie», dijo.

A otras preguntas del director de FARO sobre la efectividad de un modelo de financiación propio, Illa aseguró que sería beneficioso tener propuestas de diferentes comunidades autónomas: «Es la madurez, defender los intereses y tener una discusión racional y sin prejuicios. Ahí habrá un campo de entendimiento», indicó.

El presidente fue referido por su interlocutor como el «principal valedor territorial de Pedro Sánchez» y le preguntaron si esto era porque sus políticas iban a beneficiar a Cataluña. «¿Y no es España?", se preguntó Illa causando la risa del público. «Dejen que yo contribuya desde Cataluña a liderar económicamente España. Que le vaya bien Vigo y su economía, le va bien a Cataluña. Pues será también el caso inverso porque estamos juntos e interrelacionados».

También le cuestionaron si el sentimiento de que Cataluña es España es ampliamente compartido hoy o es ya menos notorio. El presidente contestó que aunque hay una parte significativa que lo ve así, también decreció. «Tienen derecho a defender un estado independiente. Los que pensamos que es mejor seguir formando parte de España intentamos convencer de que a Cataluña le va mejor estando como está. Por primera vez en 44 años en el Parlament no hay una mayoría nacionalista e independentista. Si hoy se presenta una propuesta de declaración de independencia no se aprueba», aseguró.

Aunque puede parecer polémica, Illa se reafirmó en su propuesta de reducir los bosques en Cataluña. «Ayer tuve una reunión con los bomberos y la gente piensa que hay poco bosque y cortar un árbol es un crimen, pero el 75% de la superficie catalana son bosques. Hay que disminuir la superficie, generar espacios mosaico y evitar que grandes masas forestales estén conectadas. El umbral al que no se puede apagar un incendio es de 10.000 kv/ hora. Ya no se pueden apagar», indicó.