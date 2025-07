El Gobierno iniciará el 28 de agosto el reparto de los menores migrantes

La Conferencia Sectorial de Infancia, convocada ayer por el Ministerio de Juventud y en la que estaba previsto abordar el reparto de los menores migrantes no acompañados, se tuvo que suspender por falta de «quórum» tras el ‘plantón’ de las comunidades autónomas del Partido Popular, excepto Ceuta, que no acudieron a la reunión. Tampoco lo hizo Galicia, como había adelantado la Xunta el día anterior. Sin embargo, esta ausencia, como advirtió el Gobierno central, no impide que siga adelante la tramitación del real decreto-ley que regula la acogida de estos niños. De hecho, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció que el traslado de los hasta 3.975 menores migrantes a las comunidades autónomas comenzará el próximo 28 de agosto.

«El 26 de agosto llevaremos [al Consejo de Ministros] el decreto de capacidad ordinaria, es decir, los niños y niñas que puede acoger cada sistema y la financiación asociada a cada uno de los traslados. Y a partir del 28 agosto, estamos en disposición de comenzar con los traslados», explicó Rego, en declaraciones a los medios, tras la fallida conferencia sectorial.

Con los criterios de ese dereto-ley, el ministerio estima que serán trasladados «un máximo de 3.975 niños, niñas y adolescentes» que actualmente se encuentran en Canarias, Ceuta y Melilla. En todo caso, Rego puntualizó que a esta cifra habría que restar la de menores migrantes a los que se conceda el asilo (en torno a 1.200 lo han solicitado).

Además, aclaró que la fecha del 28 de agosto se refiere al comienzo de los traslados, pero que las comunidades tendrán un año para acoger a los menores que les correspondan.

Cupo de Galicia

A Galicia le tocaría 317 menores migrantes, pero la Xunta ha advertido reiteradamente que su sistema soporta una sobreocupación ya del 108% y que no tiene capacidad para acoger a más niños.

Quedan fuera del reparto Cataluña y Euskadi «debido al esfuerzo previo realizado durante los últimos años», según precisa el Ministerio de Juventud.

Ante el plantón de las comunidades del PP, el Gobierno se quejó de que no comunicaran previamente su ausencia por los canales oficiales. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, indicó, por su parte, que la conferencia fue convocada «de forma ilegal» y con una orden del día rechazada en reuniones previas.

«Si se nos está pidiendo que las comunidades autónomas acojamos a menores no acompañados, lo lógico es hacerlo con planificación, recursos presupuestarios y objetividad», censuró Rueda.