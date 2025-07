Pirámides de madera, reserva de «vacalouras»

La vacaloura encuentra refugio en los bosques gallegos gracias a un proyecto de conservación. Con la esperanza de que estos gigantes diminutos vuelvan a poblar el robledal autóctono, la isla de Cortegada ha creado quince pirámides de madera —agrupaciones de troncos— para acoger al escarabajo ciervo volante, el mayor de Europa. Este proyecto, financiado con fondos europeos «NextGenerationEU», busca recuperar su presencia en uno de los enclaves más valiosos del litoral atlántico: el Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas .

Antes, la Consellería de Medio Ambiente lo intentó también dejando restos de cortas de madera acondicionados en otros parques naturales de Galicia como As Fragas do Eume. Donde duerme la madera, anidarán los escarabajos. Porque los robles muertos también guardan vida. Estas estructuras contribuyen no solo a su conservación, sino también a la regeneración del hábitat, al simular procesos naturales de descomposición en los que estos insectos desempeñan un papel clave.

Hotel de insectos. / Raquel Montero

Las hembras depositan los huevos en grietas de la corteza y, al nacer, las larvas se entierran en madera muerta, donde se alimentan durante años. Prefieren los árboles frondosos y encuentran su hogar ideal en las fragas gallegas, especialmente bajo la piel vieja de los robles.

Insectos esenciales

Y, a futuro, la Xunta se marca la recuperación de esta biodiversidad de organismos que viven en árboles huecas. Es decir, el proyecto de las vacalouras se enmarca en un esfuerzo más amplio por conservar estos coleópteros y otros insectos esenciales para el equilibrio ecológico.

Galicia avanza en el proyecto europeo Infraestructura Verde para Bosques y Árboles, liderado por el Instituto de Estudos do Territorio de la Consellería de Medio Ambiente. Esta iniciativa contempla la instalación de cajas de madera con manto interior que imitan los microhábitats de árboles viejos en tres zonas: el Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, afectado por incendios; una superficie reforestada en la Comunidad de Montes de Couso , en Gondomar; y una parcela en Fisteus, Curtis. Estas cajas se colocarán en masas forestales que aún no alcanzaron su madurez ecológica, con el objetivo de acelerar de forma natural los procesos biológicos y facilitar que sean colonizadas por diversas especies. Un seguimiento científico de septiembre de 2025 a agosto de 2026 permitirá evaluar su impacto.

El objetivo es que la acción piloto de las vacalouras contribuya a mejorar la biodiversidad, la conectividad ecológica y el paisaje. Entre la madera que cruje bajo los pies y la sombra húmeda de los árboles, habita este ser casi mitológico en Galicia: antiguamente, los «cuernos» de los machos se consideraban amuletos protectores contra las meigas y el mal de ojo. Con su armadura brillante y sus mandíbulas en forma de asta, este escarabajo estuvo en la lista de especies en peligro de extinción por la pérdida de su hábitat natural. Pero algo está cambiando. Una decena y media de pirámides de madera espera por las larvas de estos xilófagos y que el bosque vuelva a escuchar el zumbido de su regreso. Cada pirámide tiene placas impresas y protegidas del vandalismo. También, paneles interpretativos para sensibilizar a los visitantes y fomentar el respeto por esta pequeña reserva de biodiversidad.