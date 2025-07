El instituto forense refuerza su labor en violencia de género al crecer las evaluaciones un 40%

La violencia que de manera sistemática se ejerce contra las mujeres es una de las violaciones de derechos humanos más frecuente en todo el mundo. Detectarla y detenerla es la labor de multitud de agentes que forman parte de diferentes organismos públicos, entre ellos, los profesionales que trabajan en el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) , cuya labor en este ámbito se ha intensificado de manera notable en los últimos años.

La directora del Imelga, Noemí Morte, achaca este crecimiento de la actividad no solo a que los juzgados —que tienen que haber solicitado su intervención— «se apoyen más» en este organismo, sino también a que cada vez las mujeres «denuncian más» la violencia machista y las víctimas «se sienten más atendidas y más respaldadas». Reflejo de esto son los datos de su memoria referida al pasado año, cuando atendieron y valoraron un total de 2.043 casos relacionados con la violencia de género y agresiones sexuales, lo que supone un incremento del 37,7% con respecto al año anterior.

De estas investigaciones, la mayoría (1.190) se corresponden con evaluaciones de la violencia física «en el contexto de la valoración del daño corporal», en la que se detectó un aumento del 60% en tan solo doce meses. El Imelga llevó también a cabo la valoración integral de la violencia de género en 310 ocasiones, casi el triple que el año anterior. En este tipo de casos, participan distintos profesionales, desde la medicina o la psicología, pasando por el trabajo social forense, con el fin de construir un sistema probatorio de calidad, basado en un peritaje multidisciplinar de las personas, sus entornos y circunstancias.

La memoria del Imelga recoge, asimismo, que la mayoría de los casos denunciados se concentran en las grandes ciudades, siendo el partido judicial de A Coruña el que aunó una mayor demanda. Por edades, la incidencia es más notable entre los 20 y los 50 años, franja en la que se detectaron ocho de cada diez casos. Las menores de veinte suponen tan solo el cinco por ciento.

Las agresiones sexuales

Los casos de agresión sexual que precisaron asistencia del Imelga ascendieron hasta los 543, un 30% más que en el mismo periodo del año anterior. De todos ellos, el organismo público solicitó análisis complementarios, en los que se incluía recogida de ADN con el propósito de cotejarlo con el perfil de los sospechosos, en un total de 157 ocasiones. Además, 88 casos se transformaron en secreto de sumario, siendo necesaria la intervención de dos médicos forenses.

La distribución por edades muestra una elevada incidencia hasta los 30 años. El mayor pico se registra entre las menores de 20, suponiendo tres de cada diez casos.

Al margen de esta casuística concreta, el Imelga emitió el año pasado emitió 27.188 informes definitivos y registró 33.967 solicitudes de periciales médicas, psicológicas y sociales.

Las muertes naturales copan la mitad del trabajo de los forenses: «Se les dedica mucho tiempo y recursos»

Muertes por accidentes de tráfico, traumatismos, envenenamientos o lesiones por arma blanca. Las razones por las que el Servicio de Patología del Instituto Galego de Medicina Legal (Imelga) puede investigar un óbito violento, siempre bajo amparo judicial, son dispares, si bien esta no es su única labor. En los últimos años, las investigaciones de decesos por causas naturales no han dejado de incrementarse, algo que preocupa a sus responsables, puesto que «se dedica mucho tiempo y recursos a investigar estas muertes, cuando nuestras competencias se centran en las violentas o sospechosas de criminalidad».Esto se ve reflejado en la memoria de trabajo del Imelga, con datos referidos al pasado año, en la que las muertes violentas (1.006) que pasaron por el Servicio de Patología apenas superan a los fallecimientos por razones naturales (1.002). Esto supone una pequeña diferencia con respecto a 2023 o 2022, donde los fallecimientos naturales tomaron la delantera.El Imelga confía, de cara a los próximos años, en que haya un cambio en la tendencia, tras la publicación el pasado mes de octubre del Protocolo de coordinación de actuaciones en las defunciones y su certificación, hecho en colaboración con el Servizo Galego de Saúde (Sergas). «Esperamos que sirva para evitar el paso por el medio judicial de familiares de pacientes con patologías crónicas», señalan desde el órgano público.Las patologías cardiovasculares son la causa más común de decesos naturales, aglutinando el 74,3% de los casos. Estas muertes tienen lugar, en la mayoría de ocasiones, de forma rápida y repentina, sin que dé tiempo a recibir asistencia médica, lo que tiene como consecuencia que se derive la investigación a los juzgados. No obstante, la memoria del Imelga apunta que «estas muertes, en la mayoría de los casos, suceden en personas enfermas, con o sin tratamiento, de cuyas patologías con conocedores los servicios médicos asistenciales y, por lo tanto, los que deberían ser responsables de la emisión del certificado de defunción».