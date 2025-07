La Xunta creará una oficina de apoyo al profesor ante amenazas o acoso

Aunque no tanto como en la política nacional, los debates en el Parlamento gallego también se producen con tensión en las bancadas, como ayer volvió a suceder en el cara a cara entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que reclamó la convocatoria de elecciones generales, y los líderes de la oposición, Ana Pontón (BNG) y José Manuel Gómez Besteiro (PSdeG). La dirigente nacionalista le increpó por las instrucciones dadas por la Xunta a los centros educativos para obligarles a guardar «neutralidad ideológica», ante lo que Rueda negó la mayor, defendió «la libertad», llamó a Pontón «policía del buen pensamiento» por pretender repartir «carnés de buenos y malos gallegos» y aprovechó para anunciar la creación de una oficina de atención al docente «para informarlo, ampararlo y protegerlo» ante cualquier situación de amenaza o acoso, tanto física como desde el ámbito digital, que comenzará a funcionar durante el próximo curso.

La líder nacionalista considera que tanto la instrucción educativa como la de los centros de salud para que no expongan en los tablones de anuncio que faltan médicos, evidencian «la deriva autoritaria y antidemocrática» de los populares en Galicia, el partido «más ultra de la historia» en la comunidad.

«Quieren imponer la censura en centros educativos y en centros sanitarios porque ya no les llega con la TVG», sostuvo Pontón, que cargó contra el control de los medios públicos en Galicia en los que solo falta que el presidente de la Xunta acabe «presentando el Telexornal».

El presidente de la Xunta, sin embargo, puso el foco en el hecho de que a los nacionalistas les moleste que la neutralidad prime en los centros escolares y preguntó «qué malo hay» en que «los alumnos vayan a aprender y los docentes a enseñar». «A quien le moleste por eso, por algo será», sentenció Rueda, que defendió que la educación sea para que «los alumnos sean alumnos» y no «soldaditos del BNG».

Reivindicó que de los centros escolares salgan ciudadanos libres y que puedan pensar en libertad ya que el control ideológico no existe por mucho que los nacionalistas consideren que sí porque pierden «elección tras elección».

Rueda carga contra «los puteríos» del PSOE y Besteiro le reprocha el «abrazo» a Vox

El cara a cara de Rueda con Besteiro reprodujo en cierto modo el debate del Congreso en el Parlamento gallego con reproches entre el PP y el PSOE a cuenta de la corrupción. Y si bien se desarrolló con un tono más rebajado —también porque las intervenciones duran solo unos minutos—, se soltaron algunas ‘perlas’. Entre ellas, una andanada del presidente de la Xunta, que cargó contra «los puteríos» de los socialistas y del Gobierno central, en el marco de la trama de corrupción por la que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se encuentra en prisión provisional.El secretario xeral del PSdeG echó mano de los textos políticos aprobados en el congreso nacional del PP de este pasado fin de semana para decirle a Rueda que «empieza a dar verdadero miedo como presidente».Besteiro cuestionó que el PP apueste por reducir el peso del Estado en las empresas y le preguntó si eso significa que «van a privatizar Navantia». También reprochó a los populares las resoluciones aprobadas en materia de migración, que suponen «abrazarse» a Vox: «La inmigración la seleccionan en función de la cultura y de la fuerza del trabajo. Toda una receta de nacionalismo casposo y de indignidad».«Solo le falta uno para el póker de ases: que en materia de emergencias sigan la política de Mazón», dijo.En su respuesta, Rueda volvió a calificar al líder del PSdeG como «la mejor correa de transmisión» de Ferraz y replicó que está «muy orgulloso» de lo que hace su Ejecutivo, que se dedica a «cumplir la palabra» y «gobernar», a diferencia de lo que ocurre a nivel estatal: «Aquí, los servicios públicos funcionan, no se va la energía y no damos explicaciones, no se paran los trenes».Los reproches por la corrupción prosiguieron a lo largo del pleno con otros interlocutores, sobre todo porque el PP sacó adelante una iniciativa para censurar el comportamiento del PSOE, pero impidió crear en Galicia una oficina antifraude.