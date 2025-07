La soledad entre los mayores sigue al alza: suponen ya 138.000 hogares

El inglés posee dos palabras distintas para referirse a la soledad para expresar si la situación es elegida o no por sus protagonistas y si genera o no en ellos un sentimiento negativo. En cambio, en castellano el vocablo no distingue si el aislamiento es buscado o no, aunque es esta segunda posibilidad, la de la soledad no deseada, la que más preocupa a los gestores de la Administración pública, sobre todo cuando los protagonistas son personas mayores y todavía más cuando en Galicia existen estudios que advierten de que ya a partir de 60 años una de cada diez personas sufre fragilidad, considerada un estadio previo a la dependencia. Sin embargo, los cambios sociales y la dinámica demográfica de la comunidad conducen a un territorio donde florecen los hogares unipersonales, y en particular aquellos cuyos moradores han soplado al menos 65 velas.

Aumento de hogares de un solo residente

Si se analiza la evolución de los últimos veinte años, la cifra de personas que viven solas en Galicia se ha disparado casi un 50 por ciento (48,3%). Las viviendas con un único habitante superan ya las 262.000, el dato más alto de la serie recogida por el Instituto Galego de Estatística, que va de 1999 a 2023. Solo en el último año, el estirón fue de un 9,3%, 22.000 más.

Un hombre camina solo por un parque. / Jesús de Arcos

Aunque la cifra de domicilios con un solo morador de 65 o más años no ha experimentado un crecimiento de esa magnitud, el aumento en el mismo período es también significativo, de un 21,9%, hasta casi 138.000. De hecho, lo más habitual es que los hogares unipersonales estén habitados por personas mayores. Es así en el 52% de los casos. En cambio, el contingente de gallegos que no han llegado a traspasar el umbral de los 45 años ocuparía una de cada seis de estas viviendas.

Las causas

Para expertos como Carlos Ferrás, catedrático de Xeografía Humana de la Universidade de Santiago y experto en demografía, el que cada vez más personas de 65 o más años vivan solas está asociado a varias razones, desde el aumento de la esperanza de vida a dar prioridad a la independencia, pasando por cambios en la estructura familiar, la caída de la natalidad y el envejecimiento de Galicia.

Así, Ferrás observa que el hecho de que las personas vivan más tiempo incrementa la probabilidad de que pasen sus últimos años sin pareja por situaciones como la viudez. Este fenómeno, apunta, se produce «mayoritariamente» en mujeres, ya que ellas suelen vivir más. Su esperanza de vida es tres años superior a la de los varones y el IGE lo constata: las mujeres acaparan el 70% de los hogares unipersonales en los que residen personas mayores en Galicia.

Las familias ya no son lo que eran

El fenómeno no es ajeno a los cambios en la estructura familiar. Ferrás explica al respecto que «las separaciones y divorcios aumentan y que los hijos tienden a independizarse y vivir lejos de sus padres», adaptándose al mercado de trabajo, y lo ve «especialmente importante» en el medio rural.

Otro factor que, según el experto, incidiría en el fenómeno es que cada vez más mayores «prefieren mantener su independencia y autonomía en lugar de vivir con familiares o en residencias». Ese es el argumento de la Xunta al apostar por servicios de dependencia que priorizan la atención en el domicilio frente a las residencias.

El descenso de la natalidad confluye en esa expansión de mayores viviendo solos. Como razona Ferrás, menos hijos implican menos posibilidades de que familiares próximos puedan estar disponibles para convivir con ellos.

Envejecimiento sostenido

Todos esos factores, «combinados con el fuerte y sostenido envejecimiento de la población, llevan a un aumento muy significativo de personas mayores que viven solas», resume el profesor de la Facultad de Historia, quien advierte que esta situación «plantea el desafío de la soledad no deseada y las cargas sociales de la dependencia» y desemboca en que sean más frecuentes las noticias de ciudadanos que fallecen en sus hogares «sin atención» y sin que se den cuenta ni familiares ni vecinos.

Para atajar ese tipo de sucesos, la Xunta avanzó que reforzará su Estratexia contra a soidade no desexada con redes de apoyo local o un teléfono específico.