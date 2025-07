El Consejo de Seguridad Nuclear fija medir el radón en los centros de trabajo de octubre a mayo

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprueba oficialmente el listado de municipios donde será obligatorio medir y controlar la exposición al gas radón en los centros de trabajo. En concreto, en los centros laborales ubicados bajo rasante o en planta baja. Y, si se acreditan concentraciones altas, deberán instalar «medidas de remediación» En Galicia, la exigencia alcanza una gran dimensión: 285 de sus 313 municipios —el 91%— han sido clasificados como «Zona II», de actuación prioritaria.

El investigador gallego Alberto Ruano, uno de los mayores expertos en radón en España, lo explica: «la nueva normativa dispone que las mediciones deben hacerse con laboratorios acreditados y que el periodo de medición deberá ser desde el 1 de octubre al 31 de mayo». En efecto, la Instrucción IS-47 del CSN establece también las directrices y obliga a medir el radón durante un periodo mínimo de tres meses, preferiblemente entre octubre y mayo, o todo el año si no hay cierres vacacionales.

La novedad radica en que el CSN ha «mapeado» el territorio —lo subió a la red X ayer, como herramienta que ayuda a identificar las «zonas de actuación prioritaria»— y Galicia es la comunidad autónoma más afectada por esta obligación que define por primera vez, de forma oficial, qué municipios están afectados y deben cumplir con la medición en sus espacios laborales. Esos 285 municipios gallegos sujetos a la obligación tienen una parte significativa de su tejido urbano en áreas con un potencial de radón superior a 300 bequerelios (Bq/m³).

Otros 25 municipios están en «Zona I» y no deberán de realizar las mediciones de forma obligatoria: en Pontevedra quedarían excluidos O Rosal y Salvaterra de Miño; en Ourense no están en zonas de actuación prioritaria A Rúa, Castrelo do Val, Laza, O Barco de Valdeorras, Oímbra, Rairiz de Veiga, Rubiá, Verín, Viana do Bolo y Vilamartín de Valdeorras. En A Coruña se libran Melide y San Sadurniño y en Lugo, A Fonsagrada, A Pobra do Brollón, Cervantes, Cospeito, Folgoso do Courel, Lourenzá, Navia de Suarna, Pol, Ribadeo, Ribeira de Piquín y Trabada. Mientras, solo tres concellos quedan fuera de cualquier nivel de riesgo.

La aprobación de este mapa se produce un año después de que entrara en vigor la obligación general de medir el radón en zonas de riesgo, como establecía el Plan Nacional contra el Radón y el Código Técnico de la Edificación. Y las medidas arrastran años de retraso.

El radón es un gas natural, incoloro e inodoro, que se genera por la desintegración del uranio en el subsuelo. Su peligrosidad está en la capacidad de infiltrarse en los edificios, donde se acumula.