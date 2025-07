«Cambiar la estructura de la Facultad de Medicina es diluirnos en la mediocridad»

Forma parte de la comisión que abordará la descentralización de la Facultad de Medicina de la Universidade de Santiago. ¿En qué líneas de acción trabajarán en los próximos meses?

Tenemos que trabajar en un proyecto que genere valor, que genere excelencia en nuestra comunidad autónoma. Y no podemos olvidarnos de donde partimos: una Facultad de Medicina que es la novena facultad de medicina de España en los diferentes rankings, y eso es muy difícil de conseguir. Somos el tercer instituto de investigación de España... Lo que no podemos hacer es cambiar la estructura actual para diluirlos todos en la mediocridad. Galicia solo tendrá relevancia a nivel español y a nivel europeo y a nivel global, que es nuestra vocación, si se especializa y si busca la excelencia. Si va a una filosofía de café para todos, está condenada a la irrelevancia. Además, la docencia ya está descentralizada. Sexto de Medicina está completamente descentralizado, e incluye docencia teórica y docencia práctica.

¿Qué le parece el paso que ha dado la Universidade de A Coruña?

Los pasos unilaterales no nos llevan a ningún lado y habría que preguntarle al rector de la UDC por qué ha dado ese paso. Las decisiones unilaterales sin un plan obedecen a un cierto populismo y yo creo que hay que huir de los localismos, dado que no son positivos para el conjunto de Galicia. Y un claro ejemplo de esto son los tres aeropuertos gallegos.

En sus conferencias subraya que la actividad física es una «auténtica polipíldora». ¿Por qué es tan importante?

El ejercicio físico regular, al menos 40-45 minutos diarios, a un ritmo que nos cueste mantener una conversación con quien nos acompañe, combinado con algo de fuerza, sobre todo a partir de una determinada edad para no perder masa muscular, es la mejor polipíldora que hay. Y no solo para promover salud cardiovascular. Ahora sabemos que es, además, una de las mejores medidas para reducir el riesgo de cáncer y frenar el deterioro cognitivo. Asimismo, es muy positivo desde la esfera psicológica, psiquiátrica, de reducir el estrés, de reducir la depresión y la ansiedad. El ejercicio es, sin duda, una auténtica polipíldora y no hay edad para empezar, aunque cuanto antes mejor.

¿Se pueden prevenir las enfermedades cardiovasculares?

Más del 80% de las enfermedades cardiovasculares prematuras se pueden prevenir relativamente fácil. Esto es más que muchas enfermedades infecciosas. No hay ningún tipo de enfermedad crónica que tenga una capa de prevención como las enfermedades cardiovasculares. Cada vez importa más el concepto de adiposidad, en vez de hablar de peso, puesto que la grasa es lo que nos mata y el músculo es lo que nos protege. Además, hay que evitar la sarcopenia, y si haces ejercicio, reduces esa grasa ectópica, aumentas la cantidad de músculo, que es muy promotor de salud. Igualmente, hay que evitar los ultraprocesados y tomar comida real con algún tipo de suplementación. Hay que promover el consumo de vegetales, de legumbres, de pescado, y evitar el azúcar refinado y reducir el consumo de sal. Por lo tanto, si no fumas, cuidas tu dieta, haces ejercicio regular, mantienes más o menos tu peso y no tienes mucha grasa etópica, y tienes una presión arterial normal, un colesterol normal, no vas a tener enfermedades cardiovasculares.

No obstante, los datos indican que es la principal causa de muerte.

En Galicia es la principal causa de muerte en varones y una de las primeras en mujeres. Y los datos indican que depende mucho del nivel socioeconómico y educativo. En la comparativa entre trabajadores manuales no cualificados y universitarios con buen nivel educativo y económico hay hasta ocho veces de diferencia de riesgo de tener un infarto. ¿Y por qué? Pues todo se explica por el estilo de vida. La gente con nivel socioeconómico y educativo más bajo fuma más, hace menos ejercicio, tiene más peso. Actualmente, estoy trabajando en un plan europeo de salud cardiovascular. Y una de las preguntas que nos hacemos es cómo podemos llegar a esos niveles socioeconómicos y educativos más bajos.