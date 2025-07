El Consello de Contas auditará la deuda gallega a petición del PSdeG

El Parlamento gallego dio el visto bueno a una propuesta del PSdeG, transaccionada con el PPdeG, y a la que también ha votado a favor el BNG para que el Consello de Contas incluya en su plan de trabajo para este año un análisis de la evolución de la deuda gallega.

El acuerdo, que deberá ser ratificado en un pleno después del verano, ya en el siguiente periodo de sesiones, se adoptó en la Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas.

Esta comisión debatió y votó las propuestas de resolución a los informes presentados el pasado 30 de mayo por el conselleiro mayor, Juan Carlos Aladro; esto es, los relativos al plan de trabajo del Consello de Contas para 2025 y la auditoría de los gastos electorales de los partidos de las elecciones autonómicas de febrero de 2024.

Y también sobre la Memoria 2023, que contiene los correspondientes informes de auditoría del sector público de Galicia, así como los informes de auditoría de las cuentas generales de la Comunidad Autónoma de Galicia de los años 2022 y 2023.

La reunión de la comisión ha comenzado con el pésame y un recuerdo en memoria de José Antonio Redondo, conselleiro mayor de Contas entre 2015 y 2023, que falleció la pasada semana.

Propuestas

En cuanto al plan de trabajo, al que se han presentado 112 propuestas en total por BNG (64), PSdeG (46) y PPdeG (2) se han aprobado siete propuestas.

Así, recibieron el visto bueno cuatro del BNG sobre fiscalización de municipios, principalmente; la ya mencionada del PSdeG transaccionada con el PPdeG, sobre fiscalización de la deuda; y otras dos del PPdeG –sobre las que se han abstenido los grupos de la oposición– para fiscalizar las mancomunidades y analizar los planes de vivienda de las siete grandes ciudades.