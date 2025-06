La vieja terminal de Lavacolla se desmorona tras 14 años en desuso

Han pasado catorce años desde que la vieja terminal del aeropuerto de Santiago cerraba para siempre sus puertas. Aquel 13 de octubre que entraron en funcionamiento las nuevas y modernas instalaciones supuso también el inicio de la degradación del antiguo complejo, que sigue sin ninguna actividad. A lo largo de la última década han sido numerosas las voces que se han elevado para pedir una solución para este edificio de 19.000 m², completamente desaprovechado y que languidece. Gobiernos y grupos municipales de todos los colores han realizado propuestas para resucitar este espacio, sin embargo, nunca se ha llegado a materializar ninguna. La realidad es que el inmueble es propiedad de Aena y corresponde al gestor aeroportuario decidir un uso posible para la terminal.

Lo único que se ha conseguido últimamente es el aprovechamiento de la zona de aparcamiento, que ha recuperado su utilidad como parking de larga estancia para los usuarios del aeropuerto, a los que Aena ofrece un servicio de transfer a la nueva terminal. Pero el edificio en sí avanza en su proceso de deterioro. Desde un albergue de bajo coste a un centro comercial o un espacio para eventos, las ideas que han surgido desde su cierre para la vieja terminal han sido variopintas, sin embargo, cabe recordar que por su proximidad al aeropuerto de Rosalía de Castro estas instalaciones solo se podrían utilizar para actividades relacionadas con la actividad aeronáutica. Los usos estarían muy limitados.

El gobierno local del BNG y Compostela Aberta manifiesta su preocupación por la degradación de la terminal. Consultadas por este periódico, fuentes del Bipartito confirman que ha habido conversaciones informales con responsables de Aena al respecto del edificio: «O goberno local entende que sería positivo que a vella terminal de Lavacolla poida recuperarse como espazo e teña un uso», señalan desde el ejecutivo que también «trasladou, en conversas informais, esta mesma postura en distintas ocasións a cargos de institucións relacionadas con Aena, interesándose por esta cuestión».

El BNG presentó en 2020 en el Congreso de los Diputados, a través de su representante Néstor Rego, varias preguntas en relación al edificio de pasajeros: «¿Tiene previsto Aena derruir la antigua terminal? En caso negativo, ¿tras los años transcurridos desde la inauguración de la terminal nueva tiene decidido Aena qué uso le va a dar a la antigua? ¿Ha realizado Aena algún proyecto o plan de uso de la vieja terminal? ¿Cuántos años más serán necesarios para que Aena presente una propuesta de uso para la antigua terminal? ¿Valora Aena la posibilidad de cederla para que sirva para albergar algún uso social o de servicio para la ciudad tal y como ha propuesto el BNG?», cuestionaban los nacionalistas en la Cámara Baja de representantes.

Borja Verea, por el PP, sostiene que «a chegada de BNG e CA ao goberno de Santiago coincide co grave retroceso do aeroporto Rosalía de Castro, especialmente grave en conexións internacionais». El portavoz del grupo municipal del PP y líder de la oposición apunta que «esa política de querer illarnos e facernos máis pequenos é un grave erro». Con respecto a la situación del viejo edificio, defiende que «Lavacolla debe ser o gran aeroporto internacional de Galicia con lanzadeiras co resto de cidades»; y a partir de ahí «abriranse mil oportunidades para a vella terminal, desde recinto feiral, loxístico, comercial, hoteleiro... pero para iso fai falta unha visión de futuro diferente para a nosa cidade que hoxe non existe».

Los socialistas son conscientes del estado en el que se encuentran las instalaciones, aunque a Sindo Guinarte le consta que «Aena fai tarefas de mantemento de cando en vez». Aun así, sostiene que «é evidente que haille que buscar unha utilidade a esta dotación», una cuestión «que leva moitos anos enriba da mesa». Subraya que la competencia es «exclusiva de Aena», aunque considera necesario que tanto el Concello como la Xunta de Galicia se sienten en la mesa con el gestor aeroportuario para determinar a qué se puede destinar el viejo edificio en desuso. «Podería relacionarse con usos aeronáuticos, por exemplo, con cuestións relacionadas coa industria dos drons», apunta el portavoz municipal del PSdeG.

Gonzalo Muíños, concejal no adscrito, también insta al ejecutivo a negociar con Aena para darle una utilidad al complejo._La apuesta del exedil del PSdeG pasa por la creación de un centro de formación relacionado con la actividad aeronáutica. «Pódese ofrecer formación para pilotos, tripulación de cabina, traballadores do aeroporto ou da torre de control», sostiene el concejal, al tiempo que hace hincapié en el abandono y falta de mantenimiento del edificio, que se agrava a medida que pasa el tiempo.