La Xunta y el BNG demandan información sobre la misión francesa en la Fosa Atlántica

La Xunta, a través de la Dirección xeral de Calidade Ambiental, ha solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear, dependiente del Gobierno, información sobre la expedición oceanográfica francesa para evaluar el estado de la Fosa Atlántica frente a la costa gallega en la que durante años se han vertido cientos de miles de bidones con desechos radiactivos. La expedición ya ha localizado en el fondo del mar un millar de estos contenedores.

En una carta remitida al secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear, la directora xeral de Calidad Ambiental, María José Echevarría, solicita información a este departamento en el marco de las funciones de la Xunta «en materia de residuos dentro de la comunidad autónoma de Galicia».

Asimismo, recuerda que la normativa sitúa al Consejo de Seguridad Nuclear como el organismo competente en seguridad nuclear y protección radiológica, incluyendo la supervisión y control de los residuos radiactivos.

En este contexto apunta que, con el «único objetivo de mantenerse informada», la Administración autonómica agradecería que se les trasladase si desde ese organismo se está llevando a cabo algún tipo de seguimiento técnico o ambiental en relación con estos hallazgos.

También sobre este asunto, en un comunicado, la eurodiputada del BNG Ana Miranda anuncia que se ha vuelto a dirigir de nuevo a la Comisión Europea para interesarse sobre los residuos radiactivos vinculados a los vertidos frente a la costa gallega entre los años 1940 y 1985.

«Como eurodiputada del BNG me he dirigido hoy a la Comisión Europea para recordarle que no hizo su trabajo respecto a la investigación de los residuos radiactivos de la fosa atlántica», señala.

Ana Miranda explica que se trata de la cuarta pregunta que dirige a la CE sobre este asunto, en la que reclama una investigación europea. «No puede ser que Galicia recibiese la basura europea y que, a día de hoy, la UE no tomase ninguna medida», subraya.

Ana Miranda asegura que la propia Comisión Europea «reconoció la existencia de residuos nucleares frente a la costa de Galicia» e indicó que «carece de estudios actualizados sobre su impacto», además de «posponer repetidamente la vigilancia de la radiactividad marina en las aguas de Galicia».

Así las cosas y tras conocerse el inicio de la expedición oceanográfica francesa, pregunta a la Comisión Europea por sus previsiones y si va a realizar su propio estudio sobre el estado de los restos radiactivos.