«Elegir carrera es como escoger tu plato favorito en un restaurante desconocido»

Elegir carrera no es una sentencia, es un proceso: «No hay una única opción perfecta. Si arrancas con curiosidad y disposición para adaptarte, no estás equivocado, estás generando espacios para descubrirte». Así lo asegura esta experta en acompañar las vocaciones de los alumnos en la UVigo.

– ¿Tener dudas a la hora de decidir con 17 o 18 años es normal?

– Es completamente normal. A los 17 o 18 años no hemos probado todo: esperar una vocación definida y madura tan pronto es como elegir tu plato favorito en un restaurante que nunca has visitado. Si probamos diferentes platos — o experiencias — empezamos a conocernos. Lo mejor no es buscar la carrera perfecta, sino la que despierte curiosidad. Esa curiosidad será tu GPS.

– ¿Cómo aconseja elegir el Grado más allá de la nota de corte?

– La nota es sólo una llave. No es un bono bancario, ni nada que obligue a usarla. A veces elegimos por el nombre de un plato o porque tiene buena pinta, pero si no sabes si prefieres dulce o salado, puedes equivocarte. Recomiendo fijarte en tres cosas: qué te interesa, si te ves disfrutando a largo plazo y qué te motiva internamente. Además, es vital informarse: hablar con otros estudiantes, ver las asignaturas, conocer las prácticas... En la UVigo, tenemos un chat con estudiantes actuales y un buscador de titulaciones con información y vídeos. No hay que elegir a ciegas ni sentir que es una sentencia de por vida.

– ¿Qué debería tener más peso: interés personal o salida laboral?

– La decisión debe equilibrar dos mundos: el interior, lo que te gusta y se te da bien, y el exterior, de la inserción laboral y realidad del entorno. Lo ideal es una titulación alineada con tus intereses, porque genera motivación sostenida, pero también hay que informarse sobre oportunidades reales y sectores en auge.

– Si no hay una pasión clara, ¿cómo detectar lo que encaja?

– Atiende a lo que disfrutas, lo que se te da bien, el feedback que te dan los demás y las actividades que te han hecho sentir bien. Eso ayuda a dibujar tu identidad profesional. Pensar a qué jugabas o qué querías ser de mayor en la infancia.

La profesora Maruxa Álvarez, esta semana en Vigo / Marta G. Brea

– Si no entras en la carrera deseada, ¿estaría bien empezar otra y cambiar después?

– Por supuesto. El cambio puede ser fácil o complicado dependiendo del plan de estudios y el reconocimiento de créditos. Hay que verlo individualmente y no generalizarlo como un fracaso.

– ¿Y cambiar de carrera si no te gusta es un fracaso?

– Es una decisión responsable. Valoro cuando un estudiante cambia de titulación al año: es valiente e inteligente. No es un año perdido, es explorar y ganar claridad. Percibiremos ese fracaso si nos quedamos estancados en algo que no encaja.

– Están muy de moda los test de orientación vocacional. ¿Cree que son útiles realmente o un negocio basado en la incertidumbre de muchas familias?

– Son una pista, no una solución mágica. Están basados en modelos estándar. Como herramientas, sirven, pero no sustituyen la reflexión, el diálogo con estudiantes y la exploración real.

– ¿Importa más lo que estudias o lo que haces con ello?

– No basta con estudiar una carrera: lo decisivo es dónde aportas valor con tus conocimientos y herramientas. Sé protagonista: participa en voluntariado, proyectos, desarrolla competencias de liderazgo y creatividad. Eso marca la diferencia.

– ¿Un consejo para quienes temen equivocarse?

– El miedo es normal, pero no hay una opción perfecta. Si empiezas con curiosidad, con ganas de adaptarte y de aprender, no te equivocas: estás creando un camino para descubrirte.

«¿Qué me gusta o dónde puedo aportar?, preguntas esenciales»

– Las universidades gallegas ya cuentan con departamentos de orientación. ¿Qué aporta el Área de Empregabilidade a los estudiantes de la UVigo?

– El Área nació con una misión clara: acompañar al estudiantado en su etapa universitaria y su inserción laboral, conectando lo aprendido con las competencias que exige el mercado. No sólo les ayudamos a buscar empleo, sino a entender cómo funciona el mundo profesional, cómo destacar su perfil y cómo explorar caminos distintos. Ofrecemos formación, orientación individualizada, programas de emprendimiento y contacto directo con empresas. Y lo más importante: planteamos preguntas esenciales como «¿Qué me gusta?» «¿Dónde puedo aportar valor?».

– ¿Y la orientación personalizada?

– Sí. En la UVigo se ofrecen tutorías, talleres y orientación individualizada. El «Servicio Sol» está disponible para cualquier estudiante o alumno. Allí puedes mejorar tu currículo o preparar entrevistas. También está disponible para nuestra comunidad Alumni.