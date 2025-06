«Congelar óvulos a los 35 no implica mejorar la natalidad»

–¿Qué impacto cree que puede tener este comité en el día a día de las unidades?

Positivo. Puede servir para señalar que en un área no se están haciendo determinadas cosas, unificar la lista de espera por fecundación in vitro (FIV) que se sitúa hoy entre 4 y 6 meses en los hospitales gallegos, o que no se cuenta con los recursos anunciados. Resulta muy útil para abordar casos complejos que no encajan en la rutina diaria. Poder compartir y decidir de forma conjunta qué hacer es muy valioso.

–¿Qué se entiende por «casos complejos»?

Pueden ser pacientes que no cumplen los criterios de inclusión o situaciones que requieren valoración ética, como el destino de embriones congelados de mujeres que ya han superado los 50 años.

–A menudo se habla de dificultades técnicas, pero usted menciona las consideraciones éticas. ¿Tienen el mismo peso?

Sí, totalmente. Muchas veces hablamos de los retos derivados del envejecimiento poblacional o del retraso de la maternidad, y se entiende que mujeres sanas entre 30 y 35 años vitrifiquen sus óvulos. Hay cuestiones éticas igual de relevantes que el comité ayudará a abordar de forma colegiada.

–¿Hasta qué punto influye hoy la edad en los problemas de fertilidad que atienden ?

Muchísimo. En nuestra unidad, el 60% de los ciclos que hacemos son en mujeres de 38 años o más. Es una edad compleja para la reproducción. Hay más factores, como el masculino o mujeres que acceden sin pareja.

La baja estimulación ovárica es un problema frecuente. / ARCHIVO

–¿Desde cuándo han notado que llegan más mujeres interesadas en ser madres en solitario?

Desde hace un lustro más o menos. Subjetivamente diría que ha habido un aumento, aunque no sé en qué porcentaje.

–¿Qué otras prestaciones de la nueva cartera de servicios le parecen especialmente relevantes?

La «esterilidad secundaria»me parece interesante, aunque es restringida, porque solo se contempla para técnicas básicas en segundos hijos. Esto es: poder ofrecer inseminaciones en parejas que ya han tenido un hijo y quieren ir a por el segundo, pero no lo consiguen. Me parece un paso importante.

–¿Se hace en todos los casos?

No, no se le hace a todas las parejas. Es una técnica sencilla, pero no muy eficaz. Se seleccionan mujeres de buen pronóstico para aplicarla.

–También se ha ampliado la edad máxima de atención. ¿Qué valoración hace de ese cambio?

La ampliación de la edad me parece interesante, aunque hay que ser realistas. Por mucho que digas «vamos a hacer tratamientos hasta los 45 años», hay que tener en cuenta que, con la edad, la tasa de embarazo baja. A los 40 años muchos embriones son cromosómicamente anormales y, a los 42, más del 60% lo son.

–¿Y eso implica más pruebas o cribados genéticos?

No se hace cribado genético en una fecundación in vitro estándar. Entonces, lo ideal sería que la mujer se lo planteara antes. Puedes darle cobertura a los 42 años, pero esa mujer tiene que saber que la tasa de nacido vivo es menor del 10%, sea su primer hijo o no.

El perfil mayoritario

–¿Cuál es actualmente el perfil mayoritario de las pacientes?

La mayoría tienen entre 35 y 39.

–¿Y esa edad ya se considera tardía para iniciar un proceso?

No diría que es una edad avanzada, pero sí es cierto que no es la edad reproductiva óptima. Una edad reproductiva joven sería por debajo de los 35 años. Ahí es donde hay mejores perspectivas de éxito.

–Galicia es una comunidad especialmente envejecida y con baja natalidad. ¿Cree que este plan ayudará a revertir esa tendencia?

Podría ayudar, sí. Por ejemplo, si una mujer congela óvulos con 33 años y luego los utiliza. Pero si no los utiliza, no será rentable. Si se hace solo porque es gratuito, pero sin tener clara la decisión de tener hijos, entonces no va a ayudar a mejorar la natalidad.

–¿Se puede medir ese grado de convicción?

Es muy difícil de evaluar. Uno no puede saber realmente cuál es la motivación o el nivel de compromiso. Aunque si congelas óvulos, al menos tienes la posibilidad. Lo que la ciencia dice es que habría que congelar más de 15 óvulos para tener una tasa de embarazo razonable, en torno al 30-50%, dependiendo de la edad. No basta con un óvulo para tener un hijo.

–¿Cuántos óvulos se congelan habitualmente?

Ahora mismo estamos haciendo sobre todo preservación médica, para pacientes con cáncer. En esos casos se congela lo que se puede, a veces en condiciones que no son las mejores. Pero en un protocolo ideal se recomendaría congelar más de diez. Y para eso, algunas mujeres necesitan dos ciclos.

–¿Ya empezó a aplicarse?

La ampliación de edad ya ha empezado a mujeres de hasta 40. A partir de marzo de 2026 se incluirá a las de 41, y así progresivamente hasta llegar a los 44 completos. La preservación social también está prevista para 2026, pero todavía no se ha publicado en qué condiciones. Hay que preservar un número suficiente de ovocitos. Si una mujer no va a poder llegar a ese número, quizás no sea candidata. Eso habrá que definirlo bien en un protocolo.

–¿Cómo se va a seleccionar a las candidatas?

Claro, tiene que haber un criterio objetivo, como la reserva ovárica. Para homogeneizar, necesitamos criterios clínicos y de laboratorio claros.