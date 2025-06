BNG y CIG exigen el cese del subdirector de Inspección educativa por «acción y pensamiento fascista»

Sin cerrar todavía la polémica por la instrucciones de la Consellería de Educación para garantizar la neutralidad ideológica en las actividades complementarias en los centros escolares, ayer saltó otra nueva, aunque vinculada. La CIG y el BNG exigieron el «cese inmediato» del subdirector xeral de Inspección e Avaliación do Sistema Educativo de la Xunta, Enrique Prado Cueva, por sus «acciones y pensamientos fascistas y ultraespañolistas» en una serie de artículos publicados por él mismo en internet.

Por ejemplo, en algunos de esos textos, Prado Cueva se refiere a los profesores como «clase social ociosa», critica a la oposición y cuestiona la atribución de las competencias en educación a las comunidades autónomas y la exigencia de conocimiento del gallego para acceder al empleo público.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, respondió a la petición de los nacionalistas prometiendo que hablará con el subdirector xeral, pero que él defiende la «libertad ideológica» de este cargo y el «pluralismo» frente a la «intolerancia» del «pensamiento único», siempre y cuando su trabajo lo haga «con neutralidad».

También aludió a la «libertad de pensamiento, dentro de los límites razonables de la democracia», el portavoz del PPdeG en el Parlamento gallego, Alberto Pazos Couñago. «Supongo que son convicciones ultraespañolistas las que no coinciden con las convicciones ultranacionalistas de la CIG», ironizó el dirigente popular, quien zanjó el tema apelando a que la labor de «cualquier funcionario» debe «juzgarse exclusivamente» por su trabajo «y no por si coincide o no con los posicionamientos de la CIG».

Fue el sindicato nacionalista el que primero reclamó el cese de Prado Cueva por sus «firmes convicciones ideológicas puramente reaccionarias» y «ultraespañolistas», manifestadas a través de artículos subidos a internet entre los años 2010 y 2020 a través de un blog personal.

Y después se sumó el Bloque, que además solicitará la comparecencia en el Parlamento del conselleiro de Educación y de la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, tanto por este asunto como por las polémicas instrucciones sobre la neutralidad ideológica que entrarán en vigor el próximo curso y que obliga a los centros a informar precisamente a Inspección de charlas, excursiones o actividades no programadas.

La portavoz del Bloque en materia educativa en la Cámara gallega, Cristina Fernández, calificó de «intolerable» que alguien con las responsabilidades de inspección «actúe en contra de un sistema educativo basado en los valores democráticos y en el pluralismo».

En este contexto, el BNG pide también «responsabilidades» a la superior directa de Prado Cueva, que es Judith Fernández, porque entre ambos «firman las instrucciones de control ideológico» con las que el Gobierno gallego «pretende ejercer la censura», afean los nacionalistas.

Por todo ello, el Bloque apela directamente al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al conselleiro de Educación para advertir que mantener al subdirector xeral en el cargo es «una muestra más» de que el PP gallego «se quitó la careta y abraza abiertamente los postulados de la ultraderecha, utilizando la educación para imponer la ideología más reaccionaria».