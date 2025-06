Un tercio de los adolescentes gallegos fracasa al intentar rebajar las horas de internet

Casi 90.000 niños gallegos de 10 a 15 años tienen móvil, aunque cada vez son más los progenitores que intentan retrasar la edad a la que acceden sus hijos a un mundo en el que, como proclama el Ministerio de Sanidad, las nuevas tecnologías son de uso casi «generalizado». En ese contexto, voces de expertos en adicciones juveniles, familias o juristas se han alzado para hacer propia la «preocupación creciente por el potencial uso problemático de Internet, los medios digitales y las redes sociales», ya no solo por sí mismas, sino por el papel que pueden jugar «como facilitadoras del acceso, o potenciadoras, de otras conductas adictivas, como la pornografía o los juegos de azar online, especialmente entre adolescentes», como expone el Plan Nacional sobre Drogas. Pero también los más jóvenes son conscientes de que a veces se exceden y buscan poner freno, aunque no siempre lo consiguen. Uno de cada tres no lo logra.

Encuesta sobre hábitos

Así lo refleja la encuesta HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) 2022, financiada por el Ministerio de Sanidad, entre chavales de 11 a 18 años que también analiza datos de Galicia. El informe del sondeo más reciente revela que un 34,3% de los escolares gallegos en esas edades admite que se pasa casi todo el tiempo a lo largo del día comunicándose con sus iguales u otras personas a través de lo que el estudio denomina «comunicación social a través de medios electrónicos», una etiqueta en la que encajarían redes sociales como Instagram o aplicaciones de mensajería instantánea (del tipo WhatsApp, Snapchat, …); medios, por otro lado, «plenamente integrados en las vidas de gran parte de los y las adolescentes», como indican los investigadores en el informe estatal.

Dato gallego

El dato gallego es ligeramente superior al medido en el conjunto del país, donde el porcentaje de quienes reconocen pasarse casi todo el día enganchados a la pantalla de su móvil o tableta intercambiando mensajes con amigos, colegas o conocidos de internet asciende a un 32,7%.

El cuestionario que se facilita a los adolescentes incluye nueve preguntas de un test diseñado para valorar si presentan un uso problemático. Si responden afirmativamente a seis, siempre relativas al último año, se considera que existe esa utilización. Aunque el estudio no ofrece ese dato global para Galicia (sí para España, para la que sitúa en un 9,3% los chavales afectados, muy lejos del 20,5% estimado por el Plan Nacional sobre Drogas en una encuesta realizada un año después), sí da pistas acerca de la situación.

Fracaso al rebajar horas

Así, por ejemplo, cuando a los encuestados se les plantea si en el último año han intentado pasar «menos tiempo» usando redes sociales o aplicaciones de mensajería, pero fracasaron, hay un 35% de respuestas afirmativas, y el fenómeno se da más entre chicas 43,4%) que entre chicos (25,7%). Un 18,5% admite, en otra pregunta, que se sintieron «mal» cuando no pudieron usar internet, mientras uno de cada cuatro se declaran «insatisfechos» porque querían pasar más tiempo conectados con amigos y conocidos y un 16,8% concede, en otra cuestión, que «no puede pensar en otra cosa».

De hecho, otro ítem revela que un 12,1% confiesa haber «descuidado con regularidad otras actividades» en el último año por usar medios de comunicación social; una cuarta parte declara que ha tenido discusiones con otras personas por causa de ese tipo de redes y aplicaciones, un 14% reconoce que ha tenido «conflictos serios» e incluso han llegado a mentir «con regularidad» (lo señala casi un 16%) sobre el tiempo que pasan utilizando esos medios. ¿Por qué tanto uso? La cuestión más relacionada es si usaron «con frecuencia» este tipo de medios «para escapar de sentimientos negativos». Contesta sí casi un 46 por ciento.