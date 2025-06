Denuncian temperaturas que superan los 30 grados en una residencia de mayores de Santiago

El sindicato USO ha denunciado este miércoles que una residencia privada de personas mayores de la multinacional DomusVi ubicada en Santiago de Compostela lleva varios días con temperaturas superiores a 30 grados sin un sistema de ventilación o aire acondicionado adecuados.

USO asegura en un comunicado que tanto las personas mayores como el personal de ese centro de la Fundación José Otero-Carmela Martínez, en Pontepedriña, «llevan varios años soportando temperaturas por encima de los 27 grados sin contar con sistemas de climatización». Ya en agosto de 2024 la hija de una usuaria de este centro denunció que la temperatura en el interior de la habitación de su madre, una residente encamada, rondaba los 29 grados.

Tal y como recogió entonces este diario, ante la falta de medidas para solucionar esta situación y con las elevadas temperaturas que debían soportar en la habitación, Mercedes Rodríguez decidió pedir explicaciones a la empresa. No obstante, «no me contestó nadie, así que llamé a la asistenta social y me dijo que lo sentía muchísimo, pero que no se podía arreglar de un día para otro, y que ya pasaba la denuncia» a los responsables de la residencia.

Ahora, USO sostiene que, estos días, la temperatura es en algunos momentos «superior a los 32 grados» y advierte de que un Real Decreto de 1997 desarrollado por una legislación de 1995 sobre prevención de riesgos laborales «recomienda temperaturas de entre 23 y 26 grados» con un «máximo de 27 grados para trabajos sedentarios». Por ello, el sindicato reclama a DomusVi e insta a la Xunta a que «dentro de este mismo mes proceda a instalar» en dicha residencia «un sistema de climatización» de acuerdo a la normativa vigente.

Desde la Consellería de Política Social se asegura a EL CORREO GALLEGO, periódico del mismo grupo que FARO, que trabajan en la redacción de un nuevo proyecto para renovar el sistema de climatización. Mientras, la Xunta «dotará al centro de equipos electrónicos para adaptar la temperatura y la refrigeración del aire en cada una de las estancias». Además, afirma que facilitará aparatos para el control de la humedad y poder regular la temperatura de las instalaciones.

Mientras, DomusVi, encargada de la gestión de la residencia, señala que «en situaciones puntuales de calor extremo activamos medidas de contingencia inmediatas, como la incorporación de dispositivos adicionales de refrigeración y la supervisión periódica de la temperatura». La empresa añade que en la época estival cuentan con un protocolo específico para mitigar los efectos del calor, si bien en la respuesta ofrecida a este diario no se hace mención al caso concreto de la residencia de Pontepedriña.