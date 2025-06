«Quise asegurar plaza y fui a por nota»

La coruñesa Cristina Paz Pérez, del instituto Monelos, ha sacado la mejor nota de la PAU en A Coruña y la tercera de Galicia con un 9,8 en la parte general. Un premio al esfuerzo, a la constancia y a muchos meses de libros y apuntes. «Dediqué muchas horas de estudio. Este último mes fue bastante estresante», confiesa, a la vez que se muestra feliz por la nota conseguida. Ese 9,8, sumado a la media de bachillerato y a las optativas, le queda en un 13,68. Ella no se sumó a la moda: en vez de grabar un vídeo, prefirió la intimidad de ver las notas «ella solita». Su idea es estudiar Física y Química en Santiago de Compostela. «El año pasado, la nota de acceso fue de 12,5, así que como hay pocas plazas y me daba miedo que eso cambiase, intenté sacar buena nota». Y lo consiguió. «Es cierto que me costó decidirme, pero como me gustan mucho esas asignaturas pensé ¿por qué no?», reflexiona. Para el primer año de universitaria, su plan es «ir y volver desde casa». «A Coruña se está muy bien comunicada con Santiago», desvela, y apunta que antes de eso le toca «disfrutar del verano». Por ahora, planea un viaje con su familia a Eslovenia.