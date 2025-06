El alcalde de Ames, Blas García, pide el adelanto de las elecciones generales

Los efectos del informe de la UCO sobre el caso Koldo, que han derivado en la dimisión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, comienzan a hacer mella en el socialismo gallego. La principal fuente de poder del PSOE en la comunidad se encuentra en el ámbito municipal y, a falta de tan solo dos años para una nueva cita con las urnas, existe el temor de que los audios que están saliendo a la luz estos días puedan tener importantes efectos en la base electoral del partido en los concellos.

Precisamente ese temor ha hecho que, dentro de las filas del PSdeG, haya ya quien demande públicamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un adelanto de las elecciones generales que ponga fin al «barullo» y a la «situación política irrespirable» que a día de hoy rodea al partido.

Es el caso del alcalde de Ames, Blas García, que esta mañana ha colgado en sus redes sociales el siguiente mensaje: «Non son sospeitoso de non apoiar a Pedro Sánchez, pero teño claro que antes do remate do 2025 hai que celebrar as Xerais. Debe poñerlle fin a este barullo e á situación política irrespirable; ademais de separar este proceso das municipais e autonómicas».

La del regidor mahián es la primera pronunciación pública en este sentido, después de que el portavoz de la ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, pusiera ayer en valor la respuesta «contundente y ágil» del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para dar respuesta a los ciudadanos y militantes «frustrados y cabreados» tras la publicación del demoledor informe realizado por la Guardia Civil.

El Peugeot 407 pasó por Ames

Koldo García, José Luís Ávalos y Santos Cerdán, los protagonistas del informe policial, acompañaron en 2017 a Pedro Sánchez en su peregrinación por España a bordo del Peugeot 407 en busca de apoyos entre la militancia socialista para recuperar el poder orgánico dentro del PSOE en las primarias que enfrentaron al presidente del Gobierno con Susana Díaz.

En aquel recorrido, Sánchez encontró un apoyo incondicional en el concello mahiano. El entonces alcalde, José Miñones, lo recibió en la localidad donde tuvo un encuentro con los afiliados socialistas del área compostelana.